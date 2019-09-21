Ançüez nedir, nelerde kullanılır? İşte ançüez tarifi
Kökeni İtalya mutfağına dayanan ançüez, vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Balıktan yapılan bu lezzet, konserve olarak tuzlanarak hazırlanır ve şişelere koyulur. Bu lezzetin ülkemizde de yaygınlaşmasıyla, ilk kez ançüez yapmak isteyenler, internette ançüez tarifini araştırmaya başladı. Peki, ançüez malzemeleri nelerdir? Ançüez nasıl yapılır? İşte, ançüez tarifi ve yapımı hakkında bilgiler....
Hamsi, çaça, sardalye ve tirsi balıklarından yapılan yağlı ve tuzlu olarak hazırlanan ançüez, son yıllarda Türk mutfağına da girdi. İşte, ançüez yapımı ve hazırlanışı hakkında detaylar.
Ançüez çoğunlukla hamsiden ya da çaça, sardalye ve tirsi balıklarından yapılan yağlı ve tuzlu bir balık ezmesidir. Kökenleri İtalya mutfağına dayanan bu ezme, hamsi veya sardalyenin tuzlanarak kavanoz ya da teneke kutulara konulmasıyla yapılır.
Yılın her mevsiminde tercih edilebilir ve yenilebilir olan ançüez, konserve kapağı açılmadığı sürece 1 yıl boyunca muhafaza edilebilir. İtalyan mutfağında severek tüketilen ançüez, genellikle Akdeniz kültürünün hakim olduğu ülkelerde de severek tüketilir.
ANÇÜEZ NASIL YAPILIR?
Malzemeler
500 gr sardalye
2 limon
1 su bardağı salamura tuzu
Sos malzemeleri:
Zeytinyağı
4 diş sarımsak- incecik kıyılmış
1 çay bardağı sirke
1 çay bardağı elma- üzüm sirkesi- karışık
1/2 limon- 1 dilimi dilimlenmiş kalanının suyu
1 tane kuru- acı pul biber
1 tatlı kaşığı tane karabiber
3 adet defne yaprağı
2 dilim taze zencefil- incecik
4 adet ardıç tohumu- çıtlatılmış
4 adet karanfil
1 ufak dal biberiye
HAZIRLANIŞI
İlk olarak sardunyalar temizlenir . Kenarlarda kalan kılçıklar cımbız yardımıyla çekilir.
Bir kaba alınan sardalyelar üstünü örtecek kadar suyla doldurulur ve suyun rengi berraklaşana kadar 5 er dakika sürelerle bekletilir.
Limon suyu ve tuzu karıştırın ve hazırladığınız karışımda balıkları yarım saat ya da 40 dakika kadar bekletin.
Tuzda sertleşen hamsileri bol suda yıkayın. Baharatlar, yarım limonun suyunu ve sirkeyi karıştırın ve zeytinyağı gezdirin.
Kuruladığınız balıkları bir kavanoza dizerek üzerine sos ve zeytinyağı dökün. Bir hafta kadar bekletin. Afiyet olsun.