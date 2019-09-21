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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
21.09.2019 - 21:04, Son Güncelleme:

Ançüez nedir, nelerde kullanılır? İşte ançüez tarifi

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Ançüez nedir, nelerde kullanılır? İşte ançüez tarifi

Kökeni İtalya mutfağına dayanan ançüez, vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Balıktan yapılan bu lezzet, konserve olarak tuzlanarak hazırlanır ve şişelere koyulur. Bu lezzetin ülkemizde de yaygınlaşmasıyla, ilk kez ançüez yapmak isteyenler, internette ançüez tarifini araştırmaya başladı. Peki, ançüez malzemeleri nelerdir? Ançüez nasıl yapılır? İşte, ançüez tarifi ve yapımı hakkında bilgiler....

Hamsi, çaça, sardalye ve tirsi balıklarından yapılan yağlı ve tuzlu olarak hazırlanan ançüez, son yıllarda Türk mutfağına da girdi. İşte, ançüez yapımı ve hazırlanışı hakkında detaylar.

ANÇÜEZ NEDİR?

Ançüez çoğunlukla hamsiden ya da çaça, sardalye ve tirsi balıklarından yapılan yağlı ve tuzlu bir balık ezmesidir. Kökenleri İtalya mutfağına dayanan bu ezme, hamsi veya sardalyenin tuzlanarak kavanoz ya da teneke kutulara konulmasıyla yapılır.

Yılın her mevsiminde tercih edilebilir ve yenilebilir olan ançüez, konserve kapağı açılmadığı sürece 1 yıl boyunca muhafaza edilebilir. İtalyan mutfağında severek tüketilen ançüez, genellikle Akdeniz kültürünün hakim olduğu ülkelerde de severek tüketilir.

ANÇÜEZ NASIL YAPILIR?

Malzemeler
500 gr sardalye

2 limon

1 su bardağı salamura tuzu

Sos malzemeleri:

Zeytinyağı

4 diş sarımsak- incecik kıyılmış

1 çay bardağı sirke

1 çay bardağı elma- üzüm sirkesi- karışık

1/2 limon- 1 dilimi dilimlenmiş kalanının suyu

1 tane kuru- acı pul biber

1 tatlı kaşığı tane karabiber

3 adet defne yaprağı

2 dilim taze zencefil- incecik

4 adet ardıç tohumu- çıtlatılmış

4 adet karanfil

1 ufak dal biberiye

HAZIRLANIŞI

İlk olarak sardunyalar temizlenir . Kenarlarda kalan kılçıklar cımbız yardımıyla çekilir.

Bir kaba alınan sardalyelar üstünü örtecek kadar suyla doldurulur ve suyun rengi berraklaşana kadar 5 er dakika sürelerle bekletilir.
Limon suyu ve tuzu karıştırın ve hazırladığınız karışımda balıkları yarım saat ya da 40 dakika kadar bekletin.
Tuzda sertleşen hamsileri bol suda yıkayın. Baharatlar, yarım limonun suyunu ve sirkeyi karıştırın ve zeytinyağı gezdirin.
Kuruladığınız balıkları bir kavanoza dizerek üzerine sos ve zeytinyağı dökün. Bir hafta kadar bekletin. Afiyet olsun.

 

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