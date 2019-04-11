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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.04.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

Anadolu’nun unutulmaya yüz tutan bulgurlu lezzetleri bu kitapta buluştu

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Anadolu’nun unutulmaya yüz tutan bulgurlu lezzetleri bu kitapta buluştu

Türkiye’nin gastronomi turizminde elini güçlendirmek amacıyla başlatılan çalışmalara katkı sağlamayı amaçlayan “Anadolu’nun Bulgurlu Yemekleri” kitabı Türk mutfağının saklı kalmış lezzetlerini gün yüzüne çıkarıyor. Kitapta Anadolu’nun farklı bölgelerinden toplanan 175 farklı yemek tarifi bulunuyor.

Bitkisel protein ve lif içeriği bakımından en zengin tahıl gruplarından biri olan bulgurun Anadolu’da 12 bin yıllık geçmişe uzanan hikayesi “Anadolu’nun Bulgurlu Yemekleri” kitabıyla gözler önüne seriliyor. Anadolu’nun tüm bölgelerinden derlenen ve farklı bulgurlu lezzetlerin tariflerini tek bir kaynakta toplayan Anadolu’nun Bulgurlu Yemekleri kitabında 175 yemek tarifi bulunuyor. Kitaptaki yemek tarifleri; çorbalar, etli bulgur yemekleri, köfteler, dolma ve sarmalar, bulgurlu sebze yemekleri, salatalar, pilavlar, hamur işleri ve tatlılar olmak üzere dokuz bölüm altında toplandı.

Anadolu’nun unutulmaya yüz tutan bulgurlu lezzetleri bu kitapta buluştu
Selçuk Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Toplum Beslenmesi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Nermin Işık tarafından kaleme alınan kitap, doğrudan kaynak kişilerin verdiği tariflerle ortaya çıktı. Tüm bu tarifler, kitaba destek veren çok sayıda panelist tarafından denendi ve değerlendirmeye tabi tutuldu. Değerlendirmeler sonucu uygun görülmeyen tarifler, kaynak kişilerin bilgisine başvurularak tekrar denendi ve standart ölçüleri geliştirildi.

Anadolu’nun unutulmaya yüz tutan bulgurlu lezzetleri bu kitapta buluştu

Kitap Duru Bulgur’un katkılarıyla hazırlandı.

Vitamin, mineral, protein bir arada: Ispanaklı yumurtaEvlatları şehir dışında öğrenci olan ebeveynlerin en büyük dertlerinden biri, çocuklarının sağlıklı ve besleyici yemekler yiyip yemediğidir. Öğrenci Evi’nde bugün “Oğlum sebze yiyor mu? Kızım proteinsiz kaldı mı?” diye uykuları kaçan anne babaların gönlünü rahatlatacak nefis bir tarifimiz var: Ispanaklı yumurta. Karşınızda Sevin Turan’ın yapımıyla pratik ıspanaklı yumurta tarifi…
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