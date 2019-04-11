Anadolu’nun unutulmaya yüz tutan bulgurlu lezzetleri bu kitapta buluştu
Türkiye’nin gastronomi turizminde elini güçlendirmek amacıyla başlatılan çalışmalara katkı sağlamayı amaçlayan “Anadolu’nun Bulgurlu Yemekleri” kitabı Türk mutfağının saklı kalmış lezzetlerini gün yüzüne çıkarıyor. Kitapta Anadolu’nun farklı bölgelerinden toplanan 175 farklı yemek tarifi bulunuyor.
Bitkisel protein ve lif içeriği bakımından en zengin tahıl gruplarından biri olan bulgurun Anadolu’da 12 bin yıllık geçmişe uzanan hikayesi “Anadolu’nun Bulgurlu Yemekleri” kitabıyla gözler önüne seriliyor. Anadolu’nun tüm bölgelerinden derlenen ve farklı bulgurlu lezzetlerin tariflerini tek bir kaynakta toplayan Anadolu’nun Bulgurlu Yemekleri kitabında 175 yemek tarifi bulunuyor. Kitaptaki yemek tarifleri; çorbalar, etli bulgur yemekleri, köfteler, dolma ve sarmalar, bulgurlu sebze yemekleri, salatalar, pilavlar, hamur işleri ve tatlılar olmak üzere dokuz bölüm altında toplandı.
Selçuk Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Toplum Beslenmesi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Nermin Işık tarafından kaleme alınan kitap, doğrudan kaynak kişilerin verdiği tariflerle ortaya çıktı. Tüm bu tarifler, kitaba destek veren çok sayıda panelist tarafından denendi ve değerlendirmeye tabi tutuldu. Değerlendirmeler sonucu uygun görülmeyen tarifler, kaynak kişilerin bilgisine başvurularak tekrar denendi ve standart ölçüleri geliştirildi.
Kitap Duru Bulgur’un katkılarıyla hazırlandı.
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