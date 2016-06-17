Anadolu yakasının en iyi 10 iftar sofrası

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
17.06.2016 - 10:25, Son Güncelleme:

Anadolu yakasının en iyi 10 iftar sofrası

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Anadolu yakasının en iyi 10 iftar sofrası

Anadolu Yakası’ndaki yüzlerce restoran arasından en iyilerini seçip kendinize harika bir iftar ziyafeti çekmek isterseniz, Zomato’nun hazırladığı listemizi okumaya devam edin!

LACİVERT RESTAURANT

Anadolu yakasının en iyi 10 iftar sofrası


Sadece Anadolu yakasının değil İstanbul’un en çok tercih edilen restoranları arasında ilk sıralarda olan Lacivert Restoran iftar için en doğru adreslerden biri.

ÇANAK KEBAP & KATMER

Anadolu yakasının en iyi 10 iftar sofrası


Kebapseverlerin uğrak noktası olan Çanak Kebap menüsünde soğuk mezeler, kebap çeşitleri, çorba çeşitleri, salatalar ve tatlılar bulunuyor.

MUAZZEZ ERSOY & ŞENOL KOLCUOĞLU

Anadolu yakasının en iyi 10 iftar sofrası


Metrelik kebabıyla meşhur olan Küçükyalı'daki mekanın menüsünde; başlangıçlar, meze çeşitleri, ezme ve salataların yanında tabii ki metrelik kebap seçeneği sunuluyor.

ÇÖMLEK KURUFASULYE

Anadolu yakasının en iyi 10 iftar sofrası


İstanbul’un en nostaljik mekanlarından olan Çamlıca Tepesi’nde bulunan Çömlek Kurufasulye, Ramazan'da da misafirlerini en iyi şekilde ağırlıyor.

CEVİZ AĞACI

Anadolu yakasının en iyi 10 iftar sofrası


Koşuyolu’nda bulunan Ceviz Ağacı’nda tavuk but şiş, Akçaabat köfte, güveç, kuzu et tandır gibi ana yemek seçeneklerinin yanında nefis tatlılarla iftar yapabilirsiniz.

KULELİ YAKAMOZ RESTAURANT

Anadolu yakasının en iyi 10 iftar sofrası


Çengelköy sahilinde bulunan Kuleli Yakamoz Restoran’da zeytinyağlı yaprak sarmadan kuru patlıcan dolmasına, kuzu tandırdan çoban kavurmaya kadar pek çok seçenek bulabilirsiniz.

KIZ KULESİ RESTAURANT

Anadolu yakasının en iyi 10 iftar sofrası


İstanbul’un kuşkusuz en büyülü mekanlarından olan Kız Kulesi’nde iftar yapmak benzersiz bir deneyim.  

MİHRABAT KORUSU

Anadolu yakasının en iyi 10 iftar sofrası


Yeşillikler içindeki masalarda Boğaz manzarasına karşı iftar yapmak isteyenler için ideal bir adres Mihrabat Korusu...

BOON CAFE & RESTAURANT

Anadolu yakasının en iyi 10 iftar sofrası


Çengelköy’de yer alan Boon Cafe’nin menüsü iftar misafirlerini mutlu edecek çok sayıda yemek içeriyor.

FİLİZLER KÖFTECİSİ

Anadolu yakasının en iyi 10 iftar sofrası


İstanbul’un en beğenilen köftecilerinden olan Filizler’in menüsünde; zeytinyağlı tabağından bifteğe, kuzu şişten köfteye kadar pek çok seçenek bulunuyor.

zomato.com Tarafından hazırlanmıştır.

 

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