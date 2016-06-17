Anadolu yakasının en iyi 10 iftar sofrası
Anadolu Yakası’ndaki yüzlerce restoran arasından en iyilerini seçip kendinize harika bir iftar ziyafeti çekmek isterseniz, Zomato’nun hazırladığı listemizi okumaya devam edin!
LACİVERT RESTAURANT
Sadece Anadolu yakasının değil İstanbul’un en çok tercih edilen restoranları arasında ilk sıralarda olan Lacivert Restoran iftar için en doğru adreslerden biri.
ÇANAK KEBAP & KATMER
Kebapseverlerin uğrak noktası olan Çanak Kebap menüsünde soğuk mezeler, kebap çeşitleri, çorba çeşitleri, salatalar ve tatlılar bulunuyor.
MUAZZEZ ERSOY & ŞENOL KOLCUOĞLU
Metrelik kebabıyla meşhur olan Küçükyalı'daki mekanın menüsünde; başlangıçlar, meze çeşitleri, ezme ve salataların yanında tabii ki metrelik kebap seçeneği sunuluyor.
ÇÖMLEK KURUFASULYE
İstanbul’un en nostaljik mekanlarından olan Çamlıca Tepesi’nde bulunan Çömlek Kurufasulye, Ramazan'da da misafirlerini en iyi şekilde ağırlıyor.
CEVİZ AĞACI
Koşuyolu’nda bulunan Ceviz Ağacı’nda tavuk but şiş, Akçaabat köfte, güveç, kuzu et tandır gibi ana yemek seçeneklerinin yanında nefis tatlılarla iftar yapabilirsiniz.
KULELİ YAKAMOZ RESTAURANT
Çengelköy sahilinde bulunan Kuleli Yakamoz Restoran’da zeytinyağlı yaprak sarmadan kuru patlıcan dolmasına, kuzu tandırdan çoban kavurmaya kadar pek çok seçenek bulabilirsiniz.
KIZ KULESİ RESTAURANT
İstanbul’un kuşkusuz en büyülü mekanlarından olan Kız Kulesi’nde iftar yapmak benzersiz bir deneyim.
MİHRABAT KORUSU
Yeşillikler içindeki masalarda Boğaz manzarasına karşı iftar yapmak isteyenler için ideal bir adres Mihrabat Korusu...
BOON CAFE & RESTAURANT
Çengelköy’de yer alan Boon Cafe’nin menüsü iftar misafirlerini mutlu edecek çok sayıda yemek içeriyor.
FİLİZLER KÖFTECİSİ
İstanbul’un en beğenilen köftecilerinden olan Filizler’in menüsünde; zeytinyağlı tabağından bifteğe, kuzu şişten köfteye kadar pek çok seçenek bulunuyor.
zomato.com Tarafından hazırlanmıştır.
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