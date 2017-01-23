Amsterdam'a gidenlerin mutlaka denemesi gereken lezzetler

Hollanda mutfağının en özgün lezzetlerinin yanı sıra pek çok dünya mutfağının ünlü tariflerini de tadabileceğiniz başkent Amsterdam, ziyaretçilerinin yepyeni deneyimler yaşamasına olanak tanıyor. Amsterdam'da ne yenir, ne içilir öğrendikten sonra şehri keşfetmeye başlayabilirsiniz.

Patat

Hollanda'nın en çok tüketilen yiyeceği patates, Amsterdam'da en popüler sokak lezzeti. Patat adı verilen, kağıt külah ya da kaselerde satılan patates kızartması pek çok sos ile birlikte sunuluyor.

Erwtensoep

Hollanda mutfağındaki en popüler çorba olan erwtensoep ana malzemesi bezelye olan, pek çok sebze ve sosis ile pişen doyurucu bir yemektir. Bu çorba kızarmış, tereyağlı ekmek ile sunulur.

Gouda ve Diğer Hollanda Peynirleri

Hollanda deyince akla gelen ilk yiyecek elbette ki peynir. Amsterdam'da ise önceliği gouda peynirine verebilir, bu peynirin hafif, orta ve ağır kıvamlı, kokulu çeşitlerinden dilediğinizi deneyebilirsiniz.

Bitterballen

Patates ve kıymanın bir araya gelerek oluşturduğu küçük köfte topları bitterballen, hardal sosu ile tüketildiğinde tadına doyum olmayan, çıtır çıtır bir lezzet olarak Amsterdam'da hem tezgahlarda hem de restoranlarda satışa sunuluyor.

Stampot

Hollanda mutfağında çok sık kullanılan patates ve sosisin bir arada sunulduğu stampot, içerisinde bulunan ve kara lahanaya benzer sebzenin aroması ile harika bir lezzet sunuyor. Bu lahana ve patatesten yapılan püre üzerine eklenen sosisler ile ortaya enfes bir yiyecek çıkıyor.

Waffle

Waffle'ın anavatanına kadar gelmişken waffle yemeden dönmek olmaz. Başka hiçbir yerde bu halini bulamayacağınız, çıtır çıtır, vanilya kokulu waffle’ınızı envai çeşit meyve, sos ve çikolata ile birlikte yiyebilirsiniz.

Oliebollen

Amsterdam'ın en tatlı lezzetleri arasında sayılan, yine bir sokak lezzeti olan olliebollen, yumuşacık bir hamurdan yapılmış kızarmış toplar, Noel ve yılbaşı zamanı tüm sokaklarda yerini alıyor. Pudra şekeri ile süslenen tatlı genel olarak içi boş bir halde tüketilse de elmalı ya da tatlı kremalı da hazırlanıyor.

Dropje

Hem seyahat sırasında tadacağınız, hem de dönüşte hediyelik olarak satın alabileceğiniz Dropje, Hollanda'nın en ünlü şekeri. Bol anasonlu şekerleme, sert ve keskin tadı ile öne çıkıyor.