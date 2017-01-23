Amsterdam'a gidenlerin mutlaka denemesi gereken lezzetler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz HaberleriAmsterdam'a gidenlerin mutlaka denemesi gereken lezzetler
GeriLezizz Yemek Kültürü Amsterdam'a gidenlerin mutlaka denemesi gereken lezzetler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Yemek Kültürü
23.01.2017 - 11:13, Son Güncelleme:

Amsterdam'a gidenlerin mutlaka denemesi gereken lezzetler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Amsterdam'a gidenlerin mutlaka denemesi gereken lezzetler

Kanalları ile ünlü Avrupa'nın en sakin şehirlerinden biri olan Amsterdam'a yolunuz düştüyse bu lezzetleri denemeden dönerseniz pişman olabilirsiniz.

Hollanda mutfağının en özgün lezzetlerinin yanı sıra pek çok dünya mutfağının ünlü tariflerini de tadabileceğiniz başkent Amsterdam, ziyaretçilerinin yepyeni deneyimler yaşamasına olanak tanıyor. Amsterdam'da ne yenir, ne içilir öğrendikten sonra şehri keşfetmeye başlayabilirsiniz.

Patat

Hollanda'nın en çok tüketilen yiyeceği patates, Amsterdam'da en popüler sokak lezzeti. Patat adı verilen, kağıt külah ya da kaselerde satılan patates kızartması pek çok sos ile birlikte sunuluyor.

Erwtensoep

Hollanda mutfağındaki en popüler çorba olan erwtensoep ana malzemesi bezelye olan, pek çok sebze ve sosis ile pişen doyurucu bir yemektir. Bu çorba kızarmış, tereyağlı ekmek ile sunulur.

Gouda ve Diğer Hollanda Peynirleri

Hollanda deyince akla gelen ilk yiyecek elbette ki peynir. Amsterdam'da ise önceliği gouda peynirine verebilir, bu peynirin hafif, orta ve ağır kıvamlı, kokulu çeşitlerinden dilediğinizi deneyebilirsiniz.

Amsterdama gidenlerin mutlaka denemesi gereken lezzetler

Bitterballen

Patates ve kıymanın bir araya gelerek oluşturduğu küçük köfte topları bitterballen, hardal sosu ile tüketildiğinde tadına doyum olmayan, çıtır çıtır bir lezzet olarak Amsterdam'da hem tezgahlarda hem de restoranlarda satışa sunuluyor.

Stampot

Hollanda mutfağında çok sık kullanılan patates ve sosisin bir arada sunulduğu stampot, içerisinde bulunan ve kara lahanaya benzer sebzenin aroması ile harika bir lezzet sunuyor. Bu lahana ve patatesten yapılan püre üzerine eklenen sosisler ile ortaya enfes bir yiyecek çıkıyor.

Amsterdama gidenlerin mutlaka denemesi gereken lezzetler

Waffle

Waffle'ın anavatanına kadar gelmişken waffle yemeden dönmek olmaz. Başka hiçbir yerde bu halini bulamayacağınız, çıtır çıtır, vanilya kokulu waffle’ınızı envai çeşit meyve, sos ve çikolata ile birlikte yiyebilirsiniz.

Oliebollen

Amsterdam'ın en tatlı lezzetleri arasında sayılan, yine bir sokak lezzeti olan olliebollen, yumuşacık bir hamurdan yapılmış kızarmış toplar, Noel ve yılbaşı zamanı tüm sokaklarda yerini alıyor. Pudra şekeri ile süslenen tatlı genel olarak içi boş bir halde tüketilse de elmalı ya da tatlı kremalı da hazırlanıyor.

Amsterdama gidenlerin mutlaka denemesi gereken lezzetler

Dropje

Hem seyahat sırasında tadacağınız, hem de dönüşte hediyelik olarak satın alabileceğiniz Dropje, Hollanda'nın en ünlü şekeri. Bol anasonlu şekerleme, sert ve keskin tadı ile öne çıkıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Sosyal medyanın tartışılan yemeği arabaşı çorbası

İstanbul’un efsanelerinden Mandabatmaz’ın Cemil Usta’sı hayatını kaybetti

Göbeklitepe ziyaretçileri için lezzet şölenine hazırlanıyor

Kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti: "Tel helva"