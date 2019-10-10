Altın yumurtlayan tavuk tarifi

Altın yumurtlayan tavuk adının biraz ürkütücü olmasına karşın aslında yapılışı çok kolay bir yemek. Bütün tavuğu haşlayıp yağda kızartıyor ardından da patates püresiyle servis ediyorsunuz. Asıl özelliği sunumu olan altın yumurtlayan tavuk yemeğini denemek isterseniz malzemeleri ve tarifi aşağıda. Bayılacaksınız!
Yumurtalar için:
Tavuğu güzelce temizleyip, defne yaprağı, maydanoz, pırasa, havuç, kereviz sapı ve karabiberle birlikte bol suda haşlayın.
Patatesleri bir tencereye koyup güzelce haşlayın.
Yumurtaları katı olacak şekilde haşlayın, sarılarını beyazlarından ayırın.
Haşladığınız tavuğu tencereden alıp soğuması için kenara koyun.
Tavuk soğuyunca tereyağını tavada kızdırıp tavuğun her yerini yağda kızartın.
Tavuğunuzu geniş bir servis tabağına alın.
Haşladığınız patatesleri yumurta sarılarıyla birlikte püre yapın.
İçine tuzu, limonun suyunu ve limonun kabuğunun rendesini, zeytinyağını ve ezdiğiniz sarımsağı ilave edin.
Hepsini güzelce harmanlayıp yumurta boyutunda parçalar koparın ve yumurta şekli verin.
Yumurtaları tavuğun etrafına dizin ve servis edin. Afiyet olsun...