Altın süt nasıl yapılır? Altın süt yapmak için bilmeniz gerekenler
Son dönemde sağlıklı beslenmek isteyenlerin favori içeceklerinin başında altın süt geliyor. Yalnız adına bakıp da bunu çok zor bir içecek zannetmeyin. Altın süt adını renginden ve sağlık için altın kadar değerli olmasından alıyor. Kolayca yapıp zevkle içebileceğiniz altın sütün tarifini ve faydalarını sizin için aşağıda anlattık. İşte altın süt yapılışı ve faydaları…
Altın süt aslında en basit şekilde içine zerdeçal eklenmiş süt olarak tanımlanabilir. Zerdeçal sayesinde hem renk hem de lezzet kazanan sütün faydaları da böylece katlanıyor. Zira bilim insanları zerdeçala rengini veren kurkumin maddesinin birçok şifası olduğunu belirtiyor.
Kurkuminin aktive olabilmesi için bir yağla birleşmesi gerekiyor. Altın süt yapılırken yağ olarak Hindistan cevizi ya da zeytin gibi bitkisel yağlar tercih ediliyor. İçine bal, tarçın gibi lezzet vericiler de eklendiğinde altın sütün lezzetine doyum olmuyor.
Peki altın süt nasıl yapılır? Öncelikle ihtiyacınız olan malzemelere bir bakalım:
1 su bardağı süt
1,5 çay kaşığı toz zerdeçal
1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı
Karabiber
Tarçın
Kakule
Karanfil
Bal
Öncelikle sütü cezveye alın. İçine zerdeçalı ekleyip kısık ateşte karıştırarak kaynatın.
Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha karıştırarak pişirin ve ocaktan alın.
İçine yağını ve arzu ettiğiniz aroma vericileri ekleyin.
Son olarak isterseniz balla tatlandırın ve ılık ılık için.