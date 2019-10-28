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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Ingimage
28.10.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Altın süt nasıl yapılır? Altın süt yapmak için bilmeniz gerekenler

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Altın süt nasıl yapılır? Altın süt yapmak için bilmeniz gerekenler

Son dönemde sağlıklı beslenmek isteyenlerin favori içeceklerinin başında altın süt geliyor. Yalnız adına bakıp da bunu çok zor bir içecek zannetmeyin. Altın süt adını renginden ve sağlık için altın kadar değerli olmasından alıyor. Kolayca yapıp zevkle içebileceğiniz altın sütün tarifini ve faydalarını sizin için aşağıda anlattık. İşte altın süt yapılışı ve faydaları…

Altın süt aslında en basit şekilde içine zerdeçal eklenmiş süt olarak tanımlanabilir. Zerdeçal sayesinde hem renk hem de lezzet kazanan sütün faydaları da böylece katlanıyor. Zira bilim insanları zerdeçala rengini veren kurkumin maddesinin birçok şifası olduğunu belirtiyor.

Kurkuminin aktive olabilmesi için bir yağla birleşmesi gerekiyor. Altın süt yapılırken yağ olarak Hindistan cevizi ya da zeytin gibi bitkisel yağlar tercih ediliyor. İçine bal, tarçın gibi lezzet vericiler de eklendiğinde altın sütün lezzetine doyum olmuyor.

Altın süt ne işe yarar Altın sütün faydaları
Altın süt ne işe yarar? Altın sütün faydaları

Peki altın süt nasıl yapılır? Öncelikle ihtiyacınız olan malzemelere bir bakalım:

1 su bardağı süt
1,5 çay kaşığı toz zerdeçal
1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı
Karabiber
Tarçın
Kakule
Karanfil
Bal

Öncelikle sütü cezveye alın. İçine zerdeçalı ekleyip kısık ateşte karıştırarak kaynatın.

Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha karıştırarak pişirin ve ocaktan alın.

İçine yağını ve arzu ettiğiniz aroma vericileri ekleyin.

Son olarak isterseniz balla tatlandırın ve ılık ılık için.

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