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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
17.04.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Altın madalyalı lezzetler: Ayvalı kavurma ve reyhan şerbeti

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Altın madalyalı lezzetler: Ayvalı kavurma ve reyhan şerbeti

Diyarbakır'da unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerden ayvalı kavurma ve reyhan şerbeti, Çeşme'de düzenlenen yarışmada lise öğrencilerine altın madalya kazandırdı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surları, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami'si, İçkale Müze Kompleksi, peygamber makamları ve türbeleri ile zengin bir tarih ve kültürel potansiyel barındıran Diyarbakır, mutfağıyla da göz dolduruyor.

Kentin ciğer kebabından kaburga dolmasına kadar bilinen onlarca lezzetin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş ayvalı kavurma ve reyhan şerbeti gibi yöresel yemek ve tatlıları da İzmir'in Çeşme ilçesindeki yarışmada görücüye çıktı. Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde düzenlenen "5. Ulusal Genç Turizmciler Yarışıyor" etkinliğine katılan Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerle kente iki dalda altın madalya getirdi. 

Lisenin yiyecek ve içecek alan şefi Şahibe Şener, 22 ilden 32 okulun katıldığı yarışmaya ilk kez iştirak ettiklerini söyledi. 

Yarışmada yöresel lezzetlerle altın madalya kazanan üç okuldan biri olduklarını anlatan Şener, 90 dakikalık sürede tamamlanan ayvalı kavurmanın Diyarbakır dışında pek bilinmediğini kaydetti. 
Yarışmada, kentin bu lezzetini tanıttıklarına işaret eden Şener, şöyle konuştu: 

"Yarışmaya katılan iki öğrencimiz mutfakta uygulamalı olarak yaptığımız lezzetlerde çok başarılı olan öğrenciler. Aşçılık çok popüler bir meslek haline geldi. Okulda aşçılık bölümüne yoğun bir ilgi var. Öğrencilerimiz altın madalya kazanarak Diyarbakır'ı çok güzel tanıttılar. Yöresel mutfağımızı il ve ülke dışında tanıtmalarını sağlayacak çalışmalar yapacağız." 

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"GELECEĞİN ŞEFLERİNİ BURADA YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ" 

Okulun yiyecek ve içecek atölye şefi Aydın Doğan ise ayvalı kavurma ve reyhan şerbetinin Diyarbakır'a özgü lezzetler olduğunu, şerbetin özellikle ramazan ayında iftar sofralarında yer aldığını aktardı. 

Öğretmenlerin en büyük mutluluğunun öğrencilerinin başarısını görmek olduğunu vurgulayan Doğan, "Her iki dalda bu başarıyı elde etmeleri bizim için çok büyük mutluluk oldu. Dünyada mutfak büyük bir önem kazandı. Ülkemizde televizyonda yayınlanan yarışmalarla popüler hale geldi. Geleceğin şeflerini burada yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi. 

Ayva dolması tarifi
Ayva dolması tarifi

"SONRADAN KENDİMİ MUTFAKTA BULDUM" 

Öğrencilerden Ahmet Yıldırhan da okula başladıktan sonra yemek yapmayı sevdiğini söyledi. 
Yarışmaya kendi imkanlarıyla okulun verdiği destekle katıldıklarını dile getiren Yıldırhan, buradaki atmosferi çok beğendiğini ifade etti. 

Yıldırhan, yarışmada yaptıkları ayvalı kavurmayı jüri üyelerinin de beğendiğini ve altın madalya ile ödüllendirildiklerini sözlerine ekledi. 

Öğrencilerden Helin Cansevgili ise evde mutfağa girmediğini ancak okulunda mutfakta olmayı çok sevdiğini belirtti. 

Yarışmada, insanların gözü önünde yemek yapmanın heyecan verici ve farklı bir duygu olduğunu anlatan Cansevgili, "32 okul arasında jürinin tattığı yemeklerimizle birinci olduk. Yarışmada en eğlenceli ve sempatik okul da seçildik. Yemeğin lezzetinin olduğu kadar sunumunun da dikkati çekmesi lazım. İlerleyen zamanlarda okuduğum okulda öğretmen olmak istiyorum" diye konuştu. 

Reyhanlı ramazan şerbeti tarifi
Reyhanlı ramazan şerbeti tarifi

Tek tencerede pişer, bulaşık çıkarmaz: Kıymalı makarnaMakarna öğrenci evlerinin olmazsa olmazı. Bizim Öğrenci Evi’nin menüsünde de bugün kıymalı makarna var. Her şeyi tek tencerede pişirdik, hem bulaşıktan tasarruf ettik hem de makarnanın lezzetini ve besin değerini korumasını sağladık. İsterseniz üzerine yoğurt da gezdirip lezzeti arşa çıkarabileceğiniz kıymalı makarna Sevin Turan’ın yapımıyla huzurlarınızda…
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