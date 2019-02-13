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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
13.02.2019 - 13:12, Son Güncelleme:

Alanya lezzet fenomenlerini ağırladı

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Alanya lezzet fenomenlerini ağırladı

Avrupa’da yöresel lezzetlere ve yerel üreticiye ulaşmak için bir rehber olarak görülen ’Mutfak Mirası Avrupa’ ağına Türkiye’den kabul edilen ilk kent olan Alanya, sosyal medyanın ünlü lezzet fenomenlerini ağırladı.

Alanya Belediyesi sosyal medyada yeme içme yerleri ve yemeklerin tanıtımlarını yaparak büyük bir kitleye sahip olan 8 kişilik ekibi önce akşam yemeğinde sonra Alanya’ya has kahvaltıda ağırladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in ev sahipliğini yaptığı ’Mutfak Mirası Alanya’ sistemi sunumları ile sosyal medyada 2 gün boyunca pek çok paylaşım yapılarak 1 milyon 700 bin kişiye ulaşıldı.

Projenin bölgesel lisans sahibi olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Önceliğimiz her zaman Alanya’nın kazanması. Arzumuz, isteğimiz, çalışmalarımız bu yönde olmuştur. 4’üncü senesini tamamlayacak olan Mutfak Mirası Alanya projesiyle şehrimizin soyut miraslarını da korumak istedik. Ve bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki başarılı da olmuşuz. Bizleri ziyaret ederek şereflendiren misafirlerimize, Alanya mutfağına gönül vermiş işletmelerimize ve alın teriyle toprağı işleyip Alanya’da tarımı canlı tutan tüm üreticilerimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Alanya mutfağını ve Alanya’nın ürettiği gıdaları tanıtmak isteyen herkesi, Mutfak Mirası Alanya ağına katılmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Alanya lezzet fenomenlerini ağırladı


Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, "Türkiye’nin her bölgesi turizme kazandırılmayı ve yeniden can bulmayı bekleyen lezzetlerle dolu. Şehrimiz bugüne kadar deniz, kum, güneş eksenli turizm hizmetiyle misafirlerini yıllarca ağırladı ancak artık misafirlerimizi yöresel lezzetlerle ve yerel üreticilerle buluşma zamanı geldi. Bu amaçla yola çıktığımız Mutfak Mirası Alanya projesinde kısa zamanda geldiğimiz nokta bizler ve elbette Alanya mutfağı için mutluluk verici. Sağlam adımlarla devam edilen gastronomi yolculuğumuzun en önemli destekçisi Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’dir" dedi.

Alanya mutfağının örneklerini yerinde tatmaya gelen fenomenler de bu eşsiz lezzetleri tatmaktan memnun kaldıklarını kaydederek, Alanya mutfağı için yapılan çalışmaları son derece başarılı bulduklarını ve sosyal medya desteklerini devam ettireceklerini iletti.

Hangi balık nasıl pişirilmeli? İşte cevabıBalık lezzetiyle ve sağlığıyla sofralarımızdan eksik olmaması gerekenlerden. Ancak her balık aynı şekilde pişirilmemeli. Hangi balığı tavada, hangisini ızgarada pişireceğinize bir türlü karar veremiyorsanız size çok güzel yol gösterecek bir videomuz var.
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