Alaçatı’nın en iyi 3 kahvaltı mekânı

Noni's House

Ovacık beldesinde yer alan Noni’s House gün geçtikçe daha fazla insan tarafından tanınan bir yer haline geldi. Bunun nedeni tabii ki inanılmaz lezzetteki kahvaltısı. Bir aile işletmesi olan mekânda Ege güler yüzünden bin bir çeşit reçele, taptaze domates ve peynirlerden lezzetine doyamayacağınız zeytinlere her şey çok güzel. Özellikle menemen severler bu güzel doyurucu kahvaltıya bir de menemen eklesinler. Gelen sıcacık pişiyle birlikte insana kendini cennette gibi hissettiriyor gerçekten.

Bumba Breakfast Club

Hacımemiş’i bilen herkesin kolayca bulabileceği bu mekânın ne kadar da iştah kabartıcı olduğunu görmek için Instagram adresini bir takip edin lütfen. Kapari Bahçe’nin hemen arka girişinde bulunan Bumba, Alaçatı havasını yansıtan şirin bahçesi, önce gözünüzü doyuran sonra da midenize bayram ettiren kahvaltısı ve sizi kendinize çok iyi hissettiren kibar çalışanlarıyla kalbinize taht kuruyor. Ege’nin vazgeçilmez lezzetleri reçeller, dalından olduğu belli olan domates ve salatalıklar, peynir çeşitleri sofranızı doldururken üzerine gelen otlu peynirle yapılan yumurta adeta altın vuruş yapıyor. Hamur işi olmadan kahvaltı olmaz diyenlerdenseniz kahvaltı sırasında gelen bazlama ve pişi ile ise Nirvana’ya ulaşıyorsunuz. Fiyatlar ise üstesinden gelinir çeşidinden. Bundan iyisi Şam’da kayısı…

Su’dan Kahvaltı, Aheste

İstanbul Pera’da Aheste’de verilen bu muhteşem kahvaltının Alaçatı adresi ise Su’dan. Yine Alaçatı tarzında inanılmaz şirin bir bahçede edebileceğiniz bu güzel kahvaltıda bir kuş sütü eksik desek eksik söylemeyiz. Ayrıca kahvaltınıza eşlik eden tatlı müziği de es geçmemek gerekiyor. Neyse kahvaltıdan kopmazsak bu muhteşem öğünün içinde zeytinyağlı tuzlu lordan acı biber turşusu ile yapılmış lora, ata tohumu domateslerden Assos’tan gelen süt reçeline hemen her sofrada kolayca bulamayacağınız lezzetleri tatma şansı yakalıyorsunuz. Tabii Bitlis Karakovan petek bal ve kaymağı, çifte kavrulmuş tahin ve keçiboynuzu pekmezini unutmamak lazım. Yazarken dahi ağız sulandıran bu kahvaltı da çaylar ve yumurta ekstra ama diğer her şey de oldukça uygun. Her şeyin en iyisini tatmak isteyenler mutlaka denemeli.

Minnoş Tatlısı | Yamii