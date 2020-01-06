Akşama ne pişirsem diyenler için pratik ve nefis yemek tarifleri

Kış ayları ve mevsim geçişleri zayıflayan bağışıklık sistemlerimizin hastalıklara kapı açtığı dönemler. Böyle zamanlarda modern tıbbın kurucusu Hipokrat’a atfedilen “Yedikleriniz ilacınız, ilacınız yedikleriniz olsun” sözü aklımıza geliyor. Şifasına sığındığımız en önemli yemekler de çorbalar elbette. Sizin için tavuk suyuyla, zerdeçalıyla tam bir sağlık deposu olan bir hasta çorbası tarifi hazırladık. Sıcacık içince hem bedeninize hem de ruhunuza iyi gelecek bu çorbayı kesinlikle kaçırmayın. Afiyet olsun…

Cordon bleu için şinitzelin peynirli ve jambonlu hali diyebiliriz. Fransız mutfağında etle hazırlansa da tavuklu hali de çok sevilen bir lezzet. Üstelik kendi mutfağınızda da kolayca hazırlayabilirsiniz. Tarifini aşağıda yazdık. İşte denemek isteyenler için cordon bleu'nun malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

Kabune pilavı, Isparta’da düğünlerde sofralarda mutlaka bulunması gereken bir tür etli pilav. İçindeki nohuduyla soğanıyla tam bir lezzet deposu olan kabune pilavı bir kere denediğinizde özellikle özel günlerde vazgeçemeyeceğiniz tariflerden biri haline gelecek. Protein ve karbonhidratı bir araya getirdiği için tek başına bir öğün bile olabilecek kabune pilavının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

Soğan salatası, Adana mutfağına ait, kebabın yanında bulunması şart olan enfes bir lezzet. Sumaklı soğan olarak da bilinen soğan salatasının yapılışı çok basit. Tek bir püf noktası var o da soğanların sulanmasını önlemek için salatanın tuzunu sonradan eklemek. Hazırsanız soğan salatasının tarifi geliyor. Şimdiden elinize sağlık…

Sütlü tatlılar, her zaman hafif bir tatlı arayanların gözdesi olmuştur. Sütlaç da bu tatlıların başında gelir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu güzel tatlının soğumasını bile zor bekleyeceksiniz. Mutlaka deneyin, sizi asla pişman etmeyecek. İşte ev yapımı sütlaç tarifi...