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Haber Giriş: 22.01.2020 - 16:07,Son Güncelleme:/

"Akşama ne pişirsem?" diye düşünenler için farklı tarifler

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"Akşama ne pişirsem?" diye düşünenler için farklı tarifler

Akşam yemeği için farklı tariflerle sofranıza renk katabilirsiniz. Hazırlayacağınız yemekler damaklarınızı şenlendirebileceği gibi hem besleyici olabilir hem de enerjinizi artırabilir. Eğer "akşama ne pişirsem?" diyorsanız, çorbadan tatlıya çeşitli yemeklerden oluşan menümüze bir göz atabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

Ezogelin çorbası, Anadolu’nun en geleneksel çorbalarından biridir. Evde de yapılabilir ama nedense özellikle esnaf lokantalarında içilen ezogelin çorbasının lezzetine doyum olmaz. Sizin için bu tarifimizde lokanta çorbasıyla ev çorbasının iyi taraflarını bir araya getiren bir tarif hazırladık. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi…

Lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi
Lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi

Akşam sofranızda yöresel bir lezzet sunmaya ne dersiniz? Eğer düşünürseniz, Belen tava çok doğru bir tercih olur. Hatay mutfağının meşhur yemeklerinden Belen tavanın yapılışı da çok kolay ve oldukça doyurucu. Et ve sebzeler bir araya geliyor ve fırında nefis bir hal alıyor. Mutlaka deneyin. İşte tarifi...

Belen tava tarifi
Belen tava tarifi

"Bolu mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri nedir" diye soracak olursanız mengen pilavı diyebiliriz. Şehrin hemen hemen her restoranının menüsünde yer alan bu enfes yöresel tarif sizi asla pişman etmeyecek. Sofralarınızı şenlendirecek mengen pilavını mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun...

Mengen pilavı tarifi
Mengen pilavı tarifi

İlk bakışta diğer salatalardan pek farklı görünmüyor ancak bir tattınız mı bir daha vazgeçemiyorsunuz. Çünkü enfes bir sosu var. Baldan süte, nar ekşisinden cevize birçok malzemenin bir araya geldiği bu salatayı özel günlerde de gönül rahatlığıyla misafirlerinize ikram edebilirsiniz. İşte ballı nar ekşisi soslu Anadolu salatası tarifi...

Ballı nar ekşisi soslu Anadolu salatası tarifi
Ballı nar ekşisi soslu Anadolu salatası tarifi

Pastalar önemli günlerin ve çay saatlerinin olmazsa olmazı. Bir de hafif ve lezzetli ise asla karşı koyamıyoruz. Damat pastası da karşı koyamayacağınız türden bir pasta. Üzerindeki Hindistan cevizli muhallebiyle herkesin çok seveceği bir tarif. Peki, damat pastası nasıl yapılır? İşte cevabı...

Damat pastası tarifi
Damat pastası tarifi

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