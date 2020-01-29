Akşama ne pişireceğine karar veremeyenler için tadına doyum olmayan tarifler

Toğga çorbası, Anadolu’nun birçok yerinde karşımıza çıkan nohutlu ve buğdaylı çorbaların Osmaniye mutfağındaki versiyonu. Osmaniye’de toğga çorbasına yoğurt ve ıspanak da konuyor ve ortaya özellikle kış ayları için çok doyurucu ve besleyici bir çorba çıkıyor. Siz de bu lezzeti sofranızda misafir etmek isterseniz, toğga çorbasının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…

Kilis,Türkiye’nin mutfağı en kuvvetli şehirlerinin başında geliyor. Özellikle Kilis tava denince birçok kişi için akan sular duruyor. Kilis’teki restoranlarda sık sık karşımıza çıkan Kilis tavayı arzu ederseniz evinizde de yapabilirsiniz. Bunun için enfes bir tarifimiz var. Adım adım yapılış aşamalarıyla sizi asla mutsuz etmeyecek tarifimiz aşağıda. Mutlaka deneyin.

Ala pilav, Kastamonu mutfağına ait bir tür bulgur pilavı. İçindeki mercimeğiyle ve yumurtasıyla oldukça da doyurucu ve besleyici bir yemek olan ala pilav, özellikle kış aylarında mutlaka denemeniz gereken yemeklerden. Kısa sürede yapıp afiyetle yiyebileceğiniz ala pilavın malzemeleri ve pişirme aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

Cevizli biber, Hatay mutfağının nefis mezelerinden biri. Birkaç basit malzemeyle kolayca hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, sıcacık ekmeğin üzerine de sürüp yiyebilirsiniz. Çok beğeneceksiniz. İşte, sofralarınıza renk ve lezzet katacak cevizli biberin malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

Çok hafif ama bir o kadar da lezzetli bir tatlı tarifi mi aramıştınız? Saray sarması, tam da aradığınız gibi. Sunumuyla gözleri nefis tadıyla da mideleri doyuracak bu tatlıyı çok kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Mis kokulu bir bardak sıcacık çayın yanına da çok yakışacak. Yiyenin bir daha isteyeceği saray sarmasını mutlaka deneyin, çok beğeneceksiniz. Bizden söylemesi...