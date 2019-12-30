Akşama ne pişireceğine karar veremeyenler için pratik ve nefis yemek tarifleri

Mercimek çorbası özellikle kış aylarının olmazsa olmazıdır. Doyurur, besler, yumuşacık kıvamıyla insanın içini ısıtır. Bu nedenle de neredeyse tüm lokantaların menülerinde yer alır. Nitekim lokanta usulü mercimek çorbasının lezzeti bir başka olur. Peki bu lezzete evinizde de ulaşabileceğinizi söylesek?

Tirit Anadolu’nun farklı yerlerinde farklı şekillerde yapılabilen bir yemek. Biz bu tarifimizde Balıkesir usulü tiritin malzemelerini ve yapılış aşamalarını ele aldık. Oldukça pratik ve lezzetli bir yemek olan tirit, zor zamanlarda kurtarıcınız olacak tariflerden.

Sonbahar ve kış aylarında zevkle tükettiğimiz sebzelerden biri yerelması. Bu sebzeyle zeytinyağlı yemek yapabileceğiniz gibi enfes bir salata da yapabilirsiniz. Tarifini aşağı bırakıyoruz.

Kış aylarının en lezzetli sebzesi ve vitamin deposu olan karnabaharı farklı bir şekilde denemek ister misiniz? Cevabınız evet ise tam size göre bir tarifimiz var! Karnabahar pane... Hafif, sağlıklı ve lezzetli bu tarif akşam yemeklerinizi lezzetlendirecek.

Çay saatlerinin olmazsa olmaz lezzetlerinden biri, kek. Birçok farklı malzemeyle şahane kekler yapabilirsiniz. Özellikle son günlerde oldukça sevilen ağlayan kek tarifini mutlaka denemelisiniz. Çok beğeneceğinize eminiz.