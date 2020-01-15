Akşam sofranızı şenlendirecek birbirinden enfes tarifler

Hazır olarak veya dışarıda tükettiğiniz kremalı mantar çorbasını evde denemek ister misiniz? Cevabınız "evet" ise doğru yerdesiniz. Yapılışı çok kolay ama tadı da bir o kadar nefis. Ayrıca dilediğiniz mantarı kullanarak yapabilirsiniz. Mutlaka deneyin, çok beğeneceğinize eminiz.

Kebaplar Türkiye’nin dört bir yanında etle yapılan yemek çeşitlerinin başında geliyor. Bu seferki kebabımız ise Kahramanmaraş mutfağından yoğurtlu Maraş kebabı. Evde kolayca yapabileceğiniz bu enfes kebabı yanında Maraş mutfağının bir diğer klasiği ravanda şerbeti ile servis etmelisiniz. İşte yoğurtlu Maraş kebabının malzemeleri ve yapılış aşamaları…

Sofranızı pirinç köftenin çıtır çıtır lezzetiyle renklendirmeye ne dersiniz? Kolay bir şekilde hazırlanmasının yanı sıra görünümüyle de iştah kabartan pirinç köftesi, tarif listenizin vazgeçilmezlerinden biri olacak. Çok beğeneceğinize eminiz. Denemek isterseniz, yapılışı hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...

Közlenmiş sebzelerin lezzeti ayrı oluyor. Üstelik dondurup sakladığınızda, istediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Közlenmiş biber de onlardan biri. Üstelik salatası hem lezzetiyle hem de görünümüyle yemeklerin yanına çok yakışıyor. Siz de közlenmiş biber salatasını denemek isterseniz, işte tarifi...

Çikolatanın en güzel hali hangisidir diye sorsak muhtemelen çoğunluğun cevabı sufle olacaktır. Bitter çikolatayla lezzetlenen bu sufle fırından çıkar çıkmaz yeniyor, akışkan yapısı ve lezzetiyle kalpleri fethediyor. İşte bundan sonra pastanelerdeki suflelerin gözünüzden düşmesine neden olacak enfes bitter çikolatalı sufle tarifi...