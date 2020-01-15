MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Lezizz Menüler HaberleriAkşam sofranızı şenlendirecek birbirinden enfes tarifler
GeriLezizz Menüler Akşam sofranızı şenlendirecek birbirinden enfes tarifler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Menüler
Haber Giriş: 15.01.2020 - 16:24,Son Güncelleme:/

Akşam sofranızı şenlendirecek birbirinden enfes tarifler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akşam sofranızı şenlendirecek birbirinden enfes tarifler

Akşam yemekleri, aile bireylerinin veya eş dostun bir sofrada buluştuğu, günün en keyifli öğünü. Tabii, söz konusu konuklar olunca, "Akşama ne pişirsem?" sorusu da daha önemli bir hal alıyor. İşte, sorunuzun cevabı çorbadan ana yemeğe, tatlıdan salataya birbirinden güzel tariflerin yer aldığı listemizde. Şimdiden afiyet olsun...

Hazır olarak veya dışarıda tükettiğiniz kremalı mantar çorbasını evde denemek ister misiniz? Cevabınız "evet" ise doğru yerdesiniz. Yapılışı çok kolay ama tadı da bir o kadar nefis. Ayrıca dilediğiniz mantarı kullanarak yapabilirsiniz. Mutlaka deneyin, çok beğeneceğinize eminiz. 

Kremalı mantar çorbası tarifi
Kremalı mantar çorbası tarifi

Kebaplar Türkiye’nin dört bir yanında etle yapılan yemek çeşitlerinin başında geliyor. Bu seferki kebabımız ise Kahramanmaraş mutfağından yoğurtlu Maraş kebabı. Evde kolayca yapabileceğiniz bu enfes kebabı yanında Maraş mutfağının bir diğer klasiği ravanda şerbeti ile servis etmelisiniz. İşte yoğurtlu Maraş kebabının malzemeleri ve yapılış aşamaları…

Yoğurtlu Maraş kebabı tarifi
Yoğurtlu Maraş kebabı tarifi

Sofranızı pirinç köftenin çıtır çıtır lezzetiyle renklendirmeye ne dersiniz? Kolay bir şekilde hazırlanmasının yanı sıra görünümüyle de iştah kabartan pirinç köftesi, tarif listenizin vazgeçilmezlerinden biri olacak. Çok beğeneceğinize eminiz. Denemek isterseniz, yapılışı hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...

Pirinç köftesi tarifi
Pirinç köftesi tarifi

Közlenmiş sebzelerin lezzeti ayrı oluyor. Üstelik dondurup sakladığınızda, istediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Közlenmiş biber de onlardan biri. Üstelik salatası hem lezzetiyle hem de görünümüyle yemeklerin yanına çok yakışıyor. Siz de közlenmiş biber salatasını denemek isterseniz, işte tarifi... 

Közlenmiş biber salatası tarifi
Közlenmiş biber salatası tarifi

Çikolatanın en güzel hali hangisidir diye sorsak muhtemelen çoğunluğun cevabı sufle olacaktır. Bitter çikolatayla lezzetlenen bu sufle fırından çıkar çıkmaz yeniyor, akışkan yapısı ve lezzetiyle kalpleri fethediyor. İşte bundan sonra pastanelerdeki suflelerin gözünüzden düşmesine neden olacak enfes bitter çikolatalı sufle tarifi...

Çikolatalı sufle tarifi
Çikolatalı sufle tarifi
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi