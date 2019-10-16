Akçaabat köfte nasıl yapılır? İşte, adım adım Akçaabat köfte tarifi
Akçaabat köftesi, Türk mutfağında bir köfte çeşididir. 1930lu yıllarda Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Akçaabatlı lokantacılar tarafından yapılmıştır. Malzeme olarak kıyma haline getirilen öküz ve dana etleriylere bunlara ilave edilen ekmek ve sarımsak kullanılmıştır. Peki, Akçaabat köfte nasıl yapılır? İşte, adım adım Akçaabat köfte tarifi…
Akçaabat köftesi, Akçaabat'ın özel yetiştirilen dana ve öküzleri ile elde edilen bir köfte çeşididir. 2009 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Akçaabat yöresine ait olduğu tespit edilerek, coğrafi işaret tescili verilmiş ve 22 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
Akçaabat köftenin yapımında malzeme olarak kıyma haline getirilen öküz ve dana etleriyle bunlara ilave edilen ekmek ve sarımsak kullanılmıştır. Özenle yoğrulan bu karışım, belirli büyüklüklerde oval hale getirilip, ızgaralı ocaklarda pişirilmiş ve insanların damak zevkine sunulmuştur. Öncelikle bölgeye tanıtımı yapılan Akçaabat köftesi o günden bu güne tüm dünyaya tanıtılmıştır.
Akçaabat köftesinde hayvanın ön kol eti, kaburga eti, işkembe yağı ve böbrek yağı kullanılır.
Akçaabat köftesi'nin en önemli özelliklerinden biri Odun kömürüyle çalışan ocaklarda pişirilmesidir. Ocak belirli sıcaklığa ulaştıktan sonra ızgarası tel fırça ile silinir. Ardından böbrek yağı ile temizlenir. Ve sıra halinde köfteler ızgaraya dizilir.
Akçaabat köftesi, piyaz, kızarmış biber, kızarmış domates, yöresel ekmek ile yenilir. İçecek olarak ayran tercih edilir.
Akçaabat Köftesi tarifi
Malzemeler:
2 kg Dana Kıyma (Kaburga, kol ve gerdan kısmından)
340 gr ekmek içi (Kıyma ile birlikte çekilecek)
5 Diş Sarmısak
2 Tatlı Kaşığı Tuz
Garnitür:
Biber ve Domates Izgara
Yapılışı:
Kasaptan kaburga, kol ve gerdan kısmından hazırlanan 2 kg dana eti alıyoruz. Ancak mutlaka kıyma haline getirilirken yaklaşık 340 gr ekmekle beraber kıyma makinasından geçiriyoruz. 5 diş sarımsak rendeliyor, tuz ekliyoruz ve iyice özdeşleşene kadar yoğuruyoruz. Elde yuvarlak şekil veriyor ve hazırlanan mangalda kızartıyoruz. Yanına domates ve biber közlendikten sonra Akçaabat Köftemiz servise hazır hale geliyor.