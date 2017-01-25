Akaretler'de keşfetmeniz gereken 9 mekan

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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25.01.2017 - 10:37, Son Güncelleme:

Akaretler'de keşfetmeniz gereken 9 mekan

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Akaretler'de keşfetmeniz gereken 9 mekan

İstanbul'un kendine özgü atmosferi olan semtlerinden Akaretler'de buranın dokusunu yansıtan birbirinden güzel mekanlar yer alıyor. İşte en popüler olanları...

İstanbul'un kendine özel atmosferi olan, özel yerlerinden Akaretler birbirinden popüler birçok mekana da ev sahipliği yapıyor. Ambiyansları ile farklılık katan, lezzetli tatlar sunan bu mekanlarda keyifli anlar geçireceğiniz muhakkak. Birbirinden şık mekanlarda sakinliği ve eğlenceyi bir arada bulabilirsiniz.

1. Mendel's

Çikolata sevenler için cennetle eşdeğer Mendel's oldukça ilgi çekiyor. Tasarımı ve atmosferi ile sevdiklerinizle keyifli saatler geçirebileceksiniz. Sizzling brownie, chocolate bomb ve Mösyö Gustave denenmesi gereken lezzetler arasında. Çikolatası, sunumu ve lezzeti ile müdavimi olunası yerlerden.

2. Vogue

İstanbul'un en şık restoranlarından biri olan Vogue'da en özel günlerinizi mükemmel kılabilirsiniz. Büyüleyici manzarası ile nefesinizi kesici olan mekanın iddialı olduğu konular sadece bununla sınırla değil. Geniş mutfağı ile lezzetli sunumlar ortaya koyan Vogue mekandan mutlu ayrılmanızı sağlıyor.

Akaretlerde keşfetmeniz gereken 9 mekan

3. Beer Hall

Arkadaşlarınızla birlikte keyifli bir hafta sonu geçirmek istediğinizde Beer Hall ideal mekanlardan. Ambiyansı ve hoş müzikleriyle sevilen yerlerden biri olan mekan içkileri ve atıştırmalıkları ile bol seçenek sunuyor. Aynı zamanda konseptiyle fark yaratıyor.

4. Minoa

Kahve, kitap ve kahvaltı üçlemesini bulabileceğiniz bu kafede aradığınız her şey bir arada. Dekorasyonu ve sunumları ile huzurlu vakitler geçirebileceğiniz Minoa, Akaretler'in en huzurlu mekanlarından.

Akaretlerde keşfetmeniz gereken 9 mekan

5. The Winston Brasserie

Samimi ve hoş bir ortama sahip olan The Winston Brasserie sıcaklığı ile misafirlerini karşılıyor. Lezzetli ve bir o kadar da güzel sunumlarıyla beklentileri karşılıyor. Kaliteli ve hızlı servisi ile de tam puan alıyor.

6. Şairler Kahvesi

Küçük ama bir o kadar da güzel bir atmosfere sahip olan Şairler Kahvesi'nde huzuru bulabilirsiniz. Mükemmel bir kahvaltı yapmak için burası uygun mekanlardan. Kahvenin yanında sarılı bir şiir getirerek de farklılık katıyor. Hoş sunumları ile de kalbinizi kazanmayı başarıyor.

Akaretlerde keşfetmeniz gereken 9 mekan

7. W Lounge

Şık bir ortama sahip olan W Lounge, etkileyici bir ambiyansa sahip. Aperatif, yemek ve içkiler konusunda oldukça başarılı olan mekan sevdiklerinizle özel vakit geçirmek veya kutlamalar için ideal yerlerden biri.

8. Let's Coffee

Sessiz ve sakinlik önceliği olanlar burayı mutlaka keşfetmeli. Güzel ve loş bir ortama sahip olan bu kafede kahvenizi içip, tatlınızı büyük bir keyifli tadabilirsiniz.

Akaretlerde keşfetmeniz gereken 9 mekan

9. Kalamata Meyhane

Türk sanat müziği ve Yunan müzikleri ile eğlencenin doruklarını yaşayabilirsiniz. Mezeleri, kalamata köftesi, levrek filetosu ile damaklarda harika bir tat bırakan mekanda her şey kusursuz.

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