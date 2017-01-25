Akaretler'de keşfetmeniz gereken 9 mekan

İstanbul'un kendine özel atmosferi olan, özel yerlerinden Akaretler birbirinden popüler birçok mekana da ev sahipliği yapıyor. Ambiyansları ile farklılık katan, lezzetli tatlar sunan bu mekanlarda keyifli anlar geçireceğiniz muhakkak. Birbirinden şık mekanlarda sakinliği ve eğlenceyi bir arada bulabilirsiniz.

1. Mendel's

Çikolata sevenler için cennetle eşdeğer Mendel's oldukça ilgi çekiyor. Tasarımı ve atmosferi ile sevdiklerinizle keyifli saatler geçirebileceksiniz. Sizzling brownie, chocolate bomb ve Mösyö Gustave denenmesi gereken lezzetler arasında. Çikolatası, sunumu ve lezzeti ile müdavimi olunası yerlerden.

2. Vogue

İstanbul'un en şık restoranlarından biri olan Vogue'da en özel günlerinizi mükemmel kılabilirsiniz. Büyüleyici manzarası ile nefesinizi kesici olan mekanın iddialı olduğu konular sadece bununla sınırla değil. Geniş mutfağı ile lezzetli sunumlar ortaya koyan Vogue mekandan mutlu ayrılmanızı sağlıyor.

3. Beer Hall

Arkadaşlarınızla birlikte keyifli bir hafta sonu geçirmek istediğinizde Beer Hall ideal mekanlardan. Ambiyansı ve hoş müzikleriyle sevilen yerlerden biri olan mekan içkileri ve atıştırmalıkları ile bol seçenek sunuyor. Aynı zamanda konseptiyle fark yaratıyor.

4. Minoa

Kahve, kitap ve kahvaltı üçlemesini bulabileceğiniz bu kafede aradığınız her şey bir arada. Dekorasyonu ve sunumları ile huzurlu vakitler geçirebileceğiniz Minoa, Akaretler'in en huzurlu mekanlarından.

5. The Winston Brasserie

Samimi ve hoş bir ortama sahip olan The Winston Brasserie sıcaklığı ile misafirlerini karşılıyor. Lezzetli ve bir o kadar da güzel sunumlarıyla beklentileri karşılıyor. Kaliteli ve hızlı servisi ile de tam puan alıyor.

6. Şairler Kahvesi

Küçük ama bir o kadar da güzel bir atmosfere sahip olan Şairler Kahvesi'nde huzuru bulabilirsiniz. Mükemmel bir kahvaltı yapmak için burası uygun mekanlardan. Kahvenin yanında sarılı bir şiir getirerek de farklılık katıyor. Hoş sunumları ile de kalbinizi kazanmayı başarıyor.

7. W Lounge

Şık bir ortama sahip olan W Lounge, etkileyici bir ambiyansa sahip. Aperatif, yemek ve içkiler konusunda oldukça başarılı olan mekan sevdiklerinizle özel vakit geçirmek veya kutlamalar için ideal yerlerden biri.

8. Let's Coffee

Sessiz ve sakinlik önceliği olanlar burayı mutlaka keşfetmeli. Güzel ve loş bir ortama sahip olan bu kafede kahvenizi içip, tatlınızı büyük bir keyifli tadabilirsiniz.

9. Kalamata Meyhane

Türk sanat müziği ve Yunan müzikleri ile eğlencenin doruklarını yaşayabilirsiniz. Mezeleri, kalamata köftesi, levrek filetosu ile damaklarda harika bir tat bırakan mekanda her şey kusursuz.