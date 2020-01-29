Ahtapot nedir? Ahtapot nasıl yenir? Ahtapot ızgara nasıl yapılır?

Ahtapot yumuşak gövdeli, sekiz kollu, Octopoda takımında sınıflandırılan yumuşakçaların genel adı. Kabul görmüş 300 civarında türü bulunan ahtapotlar kalamarlar, mürekkep balıkları ve nautiloidler ile birlikte kafadan bacaklılar (Cephalopoda) sınıfında gruplandırılırlar. Diğer kafadan bacaklılar gibi ahtapot bilateral simetrik, iki gözlü ve tek gagalıdır. Ağzı kollarının ortasında yer alır. Çok hızlı şekil değiştirebilen yumuşak gövdesi sayesinde küçük deliklerden gövdesini sıkıştırarak geçebilir. Yüzerken sekiz kolu arkasından uzanır. Sifon hem solunum hem de su jeti fışkırtmak vasıtasıyla hareket için kullanılır. Karmaşık bir sinir sistemine ve mükemmel bir görme duyusuna sahip olan ahtapotlar omurgasızlar içerisinde en zeki ve davranışsal olarak en büyük farklılıkları gösteren hayvanlar arasındadırlar.

Ahtapot nasıl yenir?



Genellikle mezesiyle bilinen ahtapot, ana yemek olarak da sunulabilir. Ayıklanması ve temizlenmesi süreci zahmetli olan ahtapot püf noktalara dikkat edildiği takdirde evde de yapılabilir. Peki, ahtapot nasıl yenir? Ahtapot ızgara nasıl yapılır?

Ahtapotunuzu yumuşatmak için sirkeli suda haşlayın. Bu aşamada arzu dokunaçlarını temizleyin. Dokunaçlarını temizlemeden tüketecekseniz, ahtapotu haşladıktan sonra bir de ızgarada pişirmeniz gerekir. Yağ, pul biber ve kekikle lezzetlendirdiğiniz ahtapotunuzu ızgarada çok sertleştirmeden pişirin. Tuzunu piştikten sonra ekleyin. Dokunaçları ayıklanmış ahtapotu zeytinyağı ve limon suyundan elde edeceğiniz hafif bir sosla söğüş olarak servis edin.

Ahtapot ızgara nasıl yapılır?



Malzemeler



1 kg ahtapot

4 su bardağı su

1 adet soğan

1 baş sarımsak



Üzeri için:



3 diş ince kıyılmış sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

1 çay kaşığı kekik

Dövülmüş olarak aldığınız ahtapotu derin dondurucuda 2 veya 3 gün bekletin. İyice yıkadıktan sonra düdüklü tencerede su, soğan, sarımsak ekleyerek yarım saat yumuşayıncaya kadar haşlayın. Suyunu süzün ve ızgara yapıp servis tabağına alın. Ayrı bir kapta 3 diş ince kıyılmış sarımsak, 1 çay bardağı zeytinyağı, limon suyunu çırpın. Ahtapotun üzerine gezdirin.