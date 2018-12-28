Ahtapot nasıl temizlenir, nasıl pişirilir? Ahtapot pişirmenin püf noktaları
Ahtapot deniz ürünleri arasında en kıymetlilerden biridir. Genellikle sofralarımızda meze olarak karşımıza çıkan ahtapot, ana yemek olarak da yenebilir. Ancak evde ahtapot pişirmek biraz zor ve zahmetlidir. Çünkü ahtapotun ayıklanması ve temizlenmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken birçok püf noktası bulunur. Peki ahtapot nasıl pişirilir? İşte temizliğinden sofraya gelişine, ahtapot pişirmenin incelikleri…
Ahtapotu marketlerden temizlenmiş ve dondurulmuş halde almak işinizi oldukça kolaylaştıracaktır.
Ancak arzu ederseniz balıkçıdan taze ahtapot da alabilirsiniz. Eğer taze ahtapot alacaksanız, satıcıdan ahtapotunuzu temizlemesini isteyebilirsiniz. Zira balığın kafasında bulunan mürekkep kesesi ve iç organları ehil kişiler tarafından iyice temizlenmelidir. Ahtapotu yıkarken bacaklarını bol suyun altında birbirine sürterek yıkamalısınız. Gövdesinde bulunan dişleri bıçakla keserek çıkarmalısınız. Bacaklarının arasını da bıçak yardımıyla keserek ahtapotun sinirlerini gevşetmeli ve daha kolay pişmesini sağlamalısınız.
Ahtapotu pişirdiğinizde yumuşak olması için tahta tokmakla döverek etini yumuşatabilir ya da pişirmeden önce birkaç gün derin dondurucuda bekletebilirsiniz. Aksi takdirde ahtapotun etki ne kadar iyi pişirseniz pişirin lastik gibi olacaktır.
İşe öncelikle ahtapotunuzu sirkeli suda haşlayarak başlayın. Böylece ahtapotunuz yumuşar. Bu aşamada arzu ederseniz dokunaçlarını temizleyebilirsiniz. Dokunaçları ayıklanmış ahtapotu zeytinyağı ve limon suyundan elde edeceğiniz hafif bir sosla söğüş olarak servis edin.
Ancak dokunaçların ahtapotun üzerinde kalmasının hiçbir mahsuru yoktur, yenebilir. Ancak dokunaçlarını temizlemeden tüketecekseniz, ahtapotu haşladıktan sonra bir de ızgarada pişirmeniz gerekir. Yağ, pul biber ve kekikle lezzetlendirdiğiniz ahtapotunuzu ızgarada çok sertleştirmeden pişirin. Tuzunu piştikten sonra ekleyin.
Vantuzları da ayrıca sarımsak, domates ve çeşitli baharatlarla soteleyip başka bir nefis yemek daha elde edebilirsiniz.
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