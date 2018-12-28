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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
28.12.2018 - 17:46, Son Güncelleme:

Ahtapot nasıl temizlenir, nasıl pişirilir? Ahtapot pişirmenin püf noktaları

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Ahtapot nasıl temizlenir, nasıl pişirilir? Ahtapot pişirmenin püf noktaları

Ahtapot deniz ürünleri arasında en kıymetlilerden biridir. Genellikle sofralarımızda meze olarak karşımıza çıkan ahtapot, ana yemek olarak da yenebilir. Ancak evde ahtapot pişirmek biraz zor ve zahmetlidir. Çünkü ahtapotun ayıklanması ve temizlenmesi sürecinde dikkat edilmesi gereken birçok püf noktası bulunur. Peki ahtapot nasıl pişirilir? İşte temizliğinden sofraya gelişine, ahtapot pişirmenin incelikleri…

Ahtapotu marketlerden temizlenmiş ve dondurulmuş halde almak işinizi oldukça kolaylaştıracaktır.

Ancak arzu ederseniz balıkçıdan taze ahtapot da alabilirsiniz. Eğer taze ahtapot alacaksanız, satıcıdan ahtapotunuzu temizlemesini isteyebilirsiniz. Zira balığın kafasında bulunan mürekkep kesesi ve iç organları ehil kişiler tarafından iyice temizlenmelidir. Ahtapotu yıkarken bacaklarını bol suyun altında birbirine sürterek yıkamalısınız. Gövdesinde bulunan dişleri bıçakla keserek çıkarmalısınız. Bacaklarının arasını da bıçak yardımıyla keserek ahtapotun sinirlerini gevşetmeli ve daha kolay pişmesini sağlamalısınız.

Ahtapotu pişirdiğinizde yumuşak olması için tahta tokmakla döverek etini yumuşatabilir ya da pişirmeden önce birkaç gün derin dondurucuda bekletebilirsiniz. Aksi takdirde ahtapotun etki ne kadar iyi pişirseniz pişirin lastik gibi olacaktır.

Ahtapot nasıl temizlenir, nasıl pişirilir Ahtapot pişirmenin püf noktaları

AHTAPOT NASIL PİŞİRİLİR?

İşe öncelikle ahtapotunuzu sirkeli suda haşlayarak başlayın. Böylece ahtapotunuz yumuşar. Bu aşamada arzu ederseniz dokunaçlarını temizleyebilirsiniz. Dokunaçları ayıklanmış ahtapotu zeytinyağı ve limon suyundan elde edeceğiniz hafif bir sosla söğüş olarak servis edin.

Ancak dokunaçların ahtapotun üzerinde kalmasının hiçbir mahsuru yoktur, yenebilir. Ancak dokunaçlarını temizlemeden tüketecekseniz, ahtapotu haşladıktan sonra bir de ızgarada pişirmeniz gerekir. Yağ, pul biber ve kekikle lezzetlendirdiğiniz ahtapotunuzu ızgarada çok sertleştirmeden pişirin. Tuzunu piştikten sonra ekleyin.

Vantuzları da ayrıca sarımsak, domates ve çeşitli baharatlarla soteleyip başka bir nefis yemek daha elde edebilirsiniz.

Ahtapot salatası tarifi
Ahtapot salatası tarifi

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