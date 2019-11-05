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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Ahıska mantısı tarifi
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Ahıska mantısı tarifi

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Ahıska mantısı tarifi

Mantı ya da daha genel bir ifadeyle içi dolgulu hamur işleri Çin’den İtalya’ya çok geniş bir coğrafyada büyük bir zevkle tüketiliyor. Özellikle Kafkasya bölgesinin mantılarının lezzetine doyum olmuyor. Bunlardan biri de Ahıska mantısı… Sizin için nefis bir Ahıska mantısı tarifimiz var. İç harcı hem kıymalı hem de patatesli olan Ahıska mantısı buharda pişiyor. Çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden elinize sağlık…

  • Buharda
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • Su
  • Tuz
  • Un

İç harcı için:

  • 1 kilogram kıyma
  • 1 kilogram patates
  • 3 adet kuru soğan
  • Tuz
  • Karabiber
  • Maydanoz (arzuya göre)

Tencereyi yağlamak için:

  • Sıvı yağ

Servis için:

  • 1 adet kuru soğan
  • Tereyağı
  • Yoğurt

Hazırlanışı

Un ve tuzu yoğurma kabında karıştırın.

İçine azar azar su ilave ederek kulak memesinden biraz daha yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru bezelere ayırıp bir süre dinlendirin.

Bu esnada mantının iç harcını hazırlayın.

Soğanları ve patatesleri çok küçük küpler halinde doğrayın.

Et, tuz, ve karabiber ile birleştirip iyice harmanlayın.

Tezgahı unlayıp dinlendirdiğiniz hamurları açın ve büyük karelere bölün.

İç harcından hamurların ortasına koyup bohça şeklinde kapatın ve iki ucunu içe ya da dışa doğru bükün.

Buhar tenceresinin her katını güzelce yağlayın.

Mantıları tencereye dizip 45-50 dakika kadar buharda pişirin.

Tereyağını eritip piyazlık doğradığınız doğanı karamelize olana kadar çevirin.

Mantıların üzerine çırpılmış yoğurt ve soğan sosu gezdirin ve sıcak servis edin. Afiyet olsun…

Birkaç dakika içinde hazır: Şipşak tava böreği
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Fotoğraf: Alamy
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