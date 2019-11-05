Ahıska mantısı tarifi

Mantı ya da daha genel bir ifadeyle içi dolgulu hamur işleri Çin’den İtalya’ya çok geniş bir coğrafyada büyük bir zevkle tüketiliyor. Özellikle Kafkasya bölgesinin mantılarının lezzetine doyum olmuyor. Bunlardan biri de Ahıska mantısı… Sizin için nefis bir Ahıska mantısı tarifimiz var. İç harcı hem kıymalı hem de patatesli olan Ahıska mantısı buharda pişiyor. Çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden elinize sağlık…
Hamuru için:
İç harcı için:
Tencereyi yağlamak için:
Servis için:
Un ve tuzu yoğurma kabında karıştırın.
İçine azar azar su ilave ederek kulak memesinden biraz daha yumuşak bir hamur elde edin.
Hamuru bezelere ayırıp bir süre dinlendirin.
Bu esnada mantının iç harcını hazırlayın.
Soğanları ve patatesleri çok küçük küpler halinde doğrayın.
Et, tuz, ve karabiber ile birleştirip iyice harmanlayın.
Tezgahı unlayıp dinlendirdiğiniz hamurları açın ve büyük karelere bölün.
İç harcından hamurların ortasına koyup bohça şeklinde kapatın ve iki ucunu içe ya da dışa doğru bükün.
Buhar tenceresinin her katını güzelce yağlayın.
Mantıları tencereye dizip 45-50 dakika kadar buharda pişirin.
Tereyağını eritip piyazlık doğradığınız doğanı karamelize olana kadar çevirin.
Mantıların üzerine çırpılmış yoğurt ve soğan sosu gezdirin ve sıcak servis edin. Afiyet olsun…