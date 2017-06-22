Ağva’nın en iyi kahvaltı mekânları

AĞVA MASAL EVİ

Adı üzerinde gerçek bir masal evi olan bu işletme nehir kenarında huzuru yakalayabileceğiniz bir ortam sunuyor size. Üstelik serpme kahvaltısı da oldukça başarılı. Kış döneminde de yaz döneminde de hiç düşünmeden gidebileceğiniz bir mekân. Kışın tadı şömine başında bir başka çıkıyor.

Adres: Yakuplu Cad. No: 260 Ağva İstanbul Telefon: 0216 721 71 03





MOLA GÖZLEME EVİ

Keyifli bir moladan ismini almış olan Mola Gözleme Şile’ye daha yakın. Burada birbirinden özel gözlemelerle karnınızı doyurabilir her daim taze çayıyla harika bir pazar kahvaltısı yapabilirsiniz. Hem ekonomik hem lezzetli mekânı mutlaka ziyaret edin.

Adres: Avcıkoru, Şile, İstanbul Telefon: 0535 240 03 91





GREENLINE GUESTHOUSE

Nehir kenarında yer alan bu şirin otelin güzel kahvaltısından yararlanmak için otelde konaklamanız gerekmiyor. Bu nedenle gözünüz kapalı içeriye dalın ve nehre bakan en güzel masadaki yerinizi alın.

Adres: Yakuplu Sapağı No: 284 Ağva Şile İstanbul Telefon: 0216 721 84 91





BEYAZ EV AĞVA OTEL

Ağva’nın en meşhur butik otellerinden biri olan Beyaz Ev inanılmaz bir özenle hazırlanmış kahvaltısıyla gönlünüzde taht kuracak. Bir yanda nehir, diğer yanda ağaç hışırtıları ve kuş sesleri eşliğinde yapacağınız bu kahvaltıdan sonra yeniden doğacaksınız.

Adres: Yakuplu Cad. Bo: 256 Ağva Şile İstanbul Telefon: 0216 721 87 15