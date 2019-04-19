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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
19.04.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Ağlayan kek nasıl yapılır? Ağlayan kek tarifi

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Ağlayan kek nasıl yapılır? Ağlayan kek tarifi

Her ne kadar kek tarifleri arasında yer alsa da görüntüsü itibariyle pastayı arındıran bir tarif: Ağlayan kek. Küçükten büyüğe herkesin bayılarak tüketeceği ağlayan keki ister beş çaylarında isterseniz de davet sofralarınızda misafirlerinize sunabilirsiniz. Peki, ağlayan kek nasıl yapılır? Ağlayan kek tarifi

Çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak ağlayan kek için gerekli malzemeleri ve tarifini derledik. Bitter çikolata ve sıvı krema karışımıyla hazırlanan çikolata sosu yerine hazır çikolata karışımları kullanabilir, sütle hazırlayabilirsiniz.

AĞLAYAN KEK

4 adet yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı un
1,5 çorba kaşığı kakao
2 çorba kaşığı süt
1 paket kabartma tozu
Kreması için:
1 su bardağı süt
1 paket krem şanti
Sosu için:
1 su bardağı süt
1 çorba kaşığı un
1 su bardağı su
1 çorba kaşığı kakao

Zürafa desenli rulo pasta tarifi
Zürafa desenli rulo pasta tarifi

Yapılışı:

Önce yumurta ve şeker çırpın. Ardından 2 çorba kaşığı sütü ve kakaoyu ilave edin.

Ununu da ilave ederek çırpmaya devam edin. En son kabartma tozunu da ilave ederek güzelce karıştırın.

Hazırladığınız kek hamurunu, yağladığınız dikdörtgen fırın pişirme kabına boşaltın.

Önceden 175 derecede alt üst ısıtılmış fırına koyun. Yaklaşık 30 dakika sonra keki fırından çıkarın.

Bu esnada paketin üzerindeki tarife göre krem şanti hazırlayarak, buzdolabına koyun.

Fırından çıkmış sıcak kekin üzerine, 2 su bardağı sütü gezdirerek boşaltın ve bir kenarda soğumaya bırakın.

Kek soğuduktan sonra önceden hazırlanmış krem şanti üzerine sürün.

Zebra muhallebi tarifi
Zebra muhallebi tarifi

Sosu için süt, kakao, su ve unu küçük bir tencereye boşaltın. Çok harlı olmayan ateşte, arada bir karıştırarak pişirin.

Kaynadıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra ağlayan kekin üzerine boşaltın.

Buzdolabında biraz beklettikten sonra soğuk olarak servise sunun. Servis etmeden önce üzerine Hindistan ceviz rendesi serpin.

Sütlü burger tarifi
Sütlü burger tarifi

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