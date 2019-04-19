Ağlayan kek nasıl yapılır? Ağlayan kek tarifi
Her ne kadar kek tarifleri arasında yer alsa da görüntüsü itibariyle pastayı arındıran bir tarif: Ağlayan kek. Küçükten büyüğe herkesin bayılarak tüketeceği ağlayan keki ister beş çaylarında isterseniz de davet sofralarınızda misafirlerinize sunabilirsiniz. Peki, ağlayan kek nasıl yapılır? Ağlayan kek tarifi
Çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak ağlayan kek için gerekli malzemeleri ve tarifini derledik. Bitter çikolata ve sıvı krema karışımıyla hazırlanan çikolata sosu yerine hazır çikolata karışımları kullanabilir, sütle hazırlayabilirsiniz.
AĞLAYAN KEK
4 adet yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı un
1,5 çorba kaşığı kakao
2 çorba kaşığı süt
1 paket kabartma tozu
Kreması için:
1 su bardağı süt
1 paket krem şanti
Sosu için:
1 su bardağı süt
1 çorba kaşığı un
1 su bardağı su
1 çorba kaşığı kakao
Yapılışı:
Önce yumurta ve şeker çırpın. Ardından 2 çorba kaşığı sütü ve kakaoyu ilave edin.
Ununu da ilave ederek çırpmaya devam edin. En son kabartma tozunu da ilave ederek güzelce karıştırın.
Hazırladığınız kek hamurunu, yağladığınız dikdörtgen fırın pişirme kabına boşaltın.
Önceden 175 derecede alt üst ısıtılmış fırına koyun. Yaklaşık 30 dakika sonra keki fırından çıkarın.
Bu esnada paketin üzerindeki tarife göre krem şanti hazırlayarak, buzdolabına koyun.
Fırından çıkmış sıcak kekin üzerine, 2 su bardağı sütü gezdirerek boşaltın ve bir kenarda soğumaya bırakın.
Kek soğuduktan sonra önceden hazırlanmış krem şanti üzerine sürün.
Sosu için süt, kakao, su ve unu küçük bir tencereye boşaltın. Çok harlı olmayan ateşte, arada bir karıştırarak pişirin.
Kaynadıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra ağlayan kekin üzerine boşaltın.
Buzdolabında biraz beklettikten sonra soğuk olarak servise sunun. Servis etmeden önce üzerine Hindistan ceviz rendesi serpin.
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