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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.12.2018 - 12:56, Son Güncelleme:

Afyon’un lokumu, kaymağı gibi sucuk döneri de çok revaçta

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Afyon’un lokumu, kaymağı gibi sucuk döneri de çok revaçta

Afyonkarahisar’a özgü lezzetler arasında baş sıraları alan ve içine katılan baharatlarla daha da lezzetlenen sucuk dönere ilgi gün geçtikçe artıyor.

Kaymağı, sucuğu ve lokumu ile dünyaya adını duyuran Afyonkarahisar’da yapılan ve 30 çeşit baharat ile özel olarak hazırlanan sucuk döner kendisine hayran bırakıyor. Bir işletmede döner ustası olarak çalışan Mustafa Dağkuşu, sucuk dönerin tıpkı normal et döner gibi kesildiğini ve rağbetin fazla olduğunu belirtti. Dağkuşu, "Ben 1987 senesinden beri döner kesiyorum. Dönerimiz güzeldir, 30 çeşit baharat üzerinden çalışıyoruz. Kendimize has bazı tekniklerimiz var" dedi.

Kente gelen ve bu lezzeti tadan misafirler de sucuk dönerden memnun kalıyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden insanların Afyonkarahisar’a geldiklerinde mutlaka sucuk döneri tattıklarını anlatan işletme sahibi Bekir Demir ise “1996 yılından beri bu işi yapıyoruz. Şimdi biliyorsunuz ki Afyon et memleketi. Sucukta da çok iddialıyız Afyon olarak. Biz de düşündük ki sucuğun daha başka nesini yapabiliriz. Dedik ki sucuğun da dönerini yapalım. Özellikle ve özellikle sucuğun İskenderini yaptık. Sucuk dönerimiz yüzde 100 et ve yüzde 100 doğal baharattan oluşuyor" dedi.

Afyon’un lokumu, kaymağı gibi sucuk döneri de çok revaçta

Demir,"İçerisinde hiçbir katkı maddesi yok. Dönerimizi tavsiye ederiz. Günde ortalama 70-80 kilogram sucuk döner tüketiyoruz. Afyonumuz geçiş noktası olduğundan, çok misafirimiz geldiğinden yaz aylarında daha da çoğalıyor. Çevre illerden geçenler mutlaka uğrayıp sucuk dönerimizi merak ediyorlar, sucuk İskenderimizi mutlaka tadıyorlar. Çok memnun bir şekilde ayrılıyorlar çok beğendiklerini ifade ediyorlar. Bizde farklı bir tat farklı bir seçenek olarak sucuk İskenderimizi, sucuk ekmek ve sucuk mangalımızı müşterilerimize sunuyoruz. Kentimize özgü bir lokum gibi, kaymak gibi sucuk dönerimiz de kesinlikle başka bir yerden yenmez" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, sucuk döner kesildikten sonra tepside yağ içerisinde kızarırken ortaya çıkardığı davetkâr kokusu ise iştahları kabartmaya yetiyor. Porsiyonu 28 liradan satılan sucuk dönerin içerisinde tuz, karabiber, kekik, kimyonun yanı sıra 30'a yakın baharat bulunuyor. 

Mini Türk Mutfağı - Mini İskenderMini Türk Mutfağı’nın mini sofrasında bugün Mini İskender var!
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