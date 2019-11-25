Adresi bilmenize hiç gerek yok, kokuyu takip edin yeter!
“Bazı şeyler anlatılmaz, yaşanır” derler ya, bazı lezzetler de asla anlatılmaz, yenir. Kimi restoranlar ise bu kelimelere sığmayan lezzetlerini nesilden nesle aktarır, dillerden dillere konuşturur. Tıpkı Tike gibi…
Bu bir ilandır.
Yerel lezzetlerimizi dünyaya açan restoran olma özelliği taşıyan Tike, oluşturduğu zengin fiks menüler ile et severlerin vazgeçemediği mekanlar arasında yer alıyor. Şehri etkisi altına alan o efsane kokular Tike’nin mutfağından yayılıyor.
Tike Koşuyolu’nun menüsünden taşan lezzetleri bir arada görmek ve size özel indirimden yararlanmak için bu linke göz atabilirsiniz.
Yerel lezzetleri en iyi şekilde sunabilmek amacıyla yörenin usta aşçılarıyla çalışan Tike, geniş ve konusunda uzman kadrosuyla mutfağından servisine kadar konuklarına mükemmel bir restoran deneyimi yaşatıyor.
İlk restoranının İstanbul’da 1998 yılında açan Tike, kökeni olan Adana’nın yemek kültürünü bütün orijinalliğiyle evrensel ölçütlerde sunmayı hedef olarak belirliyor ve Türk kebabının, yurt dışında da en güçlü temsilcilerinden biri olma özelliğini taşıyor.
İlk açıldığı günden bu yana nice çocukların kebap lezzetiyle tanıştığı, masalarında nice dostlukların pekiştiği, nice insanların tanıştığı, en hoş ve unutulmaz sohbetlerin yaşandığı Tike, Türkiye’deki şubelerinin dışında Dubai ve Kiev’de de lezzetleriyle baş döndürüyor.
Türk mutfağının zenginliğini, derinliğini ve yemek kültürünü büyük bir özveri ve disiplin içinde hazırlayan profesyonel ekibi ve misafirlerinin güveni ve desteği ile dünyanın vazgeçilmez yeni sofrası olmak için çabalarına devam eden Tike, Koşuyolu şubesinde oluşturduğu zengin menüsü ile de bu lezzetlere bayılan herkesi davet ediyor.
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