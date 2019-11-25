Adresi bilmenize hiç gerek yok, kokuyu takip edin yeter!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraflar: Alamy
25.11.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

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“Bazı şeyler anlatılmaz, yaşanır” derler ya, bazı lezzetler de asla anlatılmaz, yenir. Kimi restoranlar ise bu kelimelere sığmayan lezzetlerini nesilden nesle aktarır, dillerden dillere konuşturur. Tıpkı Tike gibi…

Bu bir ilandır.

Yerel lezzetlerimizi dünyaya açan restoran olma özelliği taşıyan Tike, oluşturduğu zengin fiks menüler ile et severlerin vazgeçemediği mekanlar arasında yer alıyor. Şehri etkisi altına alan o efsane kokular Tike’nin mutfağından yayılıyor.

Tike Koşuyolu’nun menüsünden taşan lezzetleri bir arada görmek ve size özel indirimden yararlanmak için bu linke göz atabilirsiniz.

Yerel lezzetleri en iyi şekilde sunabilmek amacıyla yörenin usta aşçılarıyla çalışan Tike, geniş ve konusunda uzman kadrosuyla mutfağından servisine kadar konuklarına mükemmel bir restoran deneyimi yaşatıyor.

İlk restoranının İstanbul’da 1998 yılında açan Tike, kökeni olan Adana’nın yemek kültürünü bütün orijinalliğiyle evrensel ölçütlerde sunmayı hedef olarak belirliyor ve Türk kebabının, yurt dışında da en güçlü temsilcilerinden biri olma özelliğini taşıyor.

İlk açıldığı günden bu yana nice çocukların kebap lezzetiyle tanıştığı, masalarında nice dostlukların pekiştiği, nice insanların tanıştığı, en hoş ve unutulmaz sohbetlerin yaşandığı Tike, Türkiye’deki şubelerinin dışında Dubai ve Kiev’de de lezzetleriyle baş döndürüyor.

Türk mutfağının zenginliğini, derinliğini ve yemek kültürünü büyük bir özveri ve disiplin içinde hazırlayan profesyonel ekibi ve misafirlerinin güveni ve desteği ile dünyanın vazgeçilmez yeni sofrası olmak için çabalarına devam eden Tike, Koşuyolu şubesinde oluşturduğu zengin menüsü ile de bu lezzetlere bayılan herkesi davet ediyor.

Üstelik bu menüyü indirimli bir fiyata tatmak da bu linke tıklamak kadar kolay!

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

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