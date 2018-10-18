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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Elif Özlem Çelikler, Bursa (AA)
18.10.2018 - 12:58, Son Güncelleme:

Adının hikayesi çok ilginç: Dualı değil 'duvalı' tatlı

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Adının hikayesi çok ilginç: Dualı değil 'duvalı' tatlı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 21 yıldır üretilen, hikayesi, ismi ve lezzetiyle dikkati çeken "Duvalı" tatlı, birçok şehirden ilgi görüyor. Deneyenler tarafından diğer sütlü tatlılara benzetilen ve tarifi kimseyle paylaşılmayan tatlıyı yemek için kimi müşteriler Orhangazi'ye gelirken, farklı şehirlerdekilere ise kargoyla gönderiliyor.

Sosyal medya sitelerinde bile adından sıkça söz edilen tatlının üretildiği işletmenin sahibi Orhan Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne ve babasının yıllar önce farklı bir tatlı üretmek için denemeler yaptığını ve bunun sonunda bugün "Duvalı" adını verdiklerini sütlü tatlının ortaya çıktığını söyledi. 

Tatlının, müşteri ve babasının arasında geçen bir espriden dolayı adının "Dualı" olarak kaldığını ve ünlendiğini, sonradan isminin değiştiğini anlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Biz tarifi kimseyle paylaşmıyoruz. 21 yıl önce müşterilerden biri, babam tatlıyı yaparken mutfağa giriyor. 'Abi seni yakaladım' diyor, babam da espriyi sever, ocağın altını kapatıp başlıyor kazanın karşısında dua etmeye. Müşteri, 'Abi ne yapıyorsun?' diyor. Babam da 'Tatlının duasını okuyorum' diyor. Müşterimiz buna inanıyor. O zamanlar masalarımızda kartlar vardı, müşteriler yorumlarını yazıp bırakıyorlardı. Müşterimiz bu kartlara 'Dualı tatlıyı yemeden sakın gitmeyin' yazdı. Her gören merak etti ve tadına baktı. Böylece dualı tatlı olarak ün yaptı. Gelen yemek istedi, duyan adresine talep etti. Tatlıya tescili 'dua' adına alamadık, araya 'v' koyduk 'Duvalı tatlı' oldu. 2004 yılında bu isimle tatlımızı tescillettik."

Çiftçi, tatlının hafifliğinin müşterilerin beğenisini kazandığını belirterek, "Tatlımız süt tatlısını andırıyor. Tavuk göğsü, muhallebi, keşkül ve sütlacı andırıyor ama hiçbiri değil, kendi başına ayrı bir özelliği var. Müşteriler de diğer sütlü tatlılara benzetiyor. Kimi tavuk göğsü, kimi erimiş dondurma, kimisi de sütlaca benzetti. Herkesin fikri farklı ama her damağa hitap ediyor" dedi.

Adının hikayesi çok ilginç: Dualı değil duvalı tatlı

Tatlının Bursa'da olduğu kadar şehir dışından da talep gördüğünü aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Ankara'dan hamile eşine tatlı almaya gelen müşterimiz oldu. Otoban geçti biz 'Ne yaparız?' dedik ama bu sefer İstanbul'dan sadece tatlı almaya gelen bir sürü müşterimiz oldu. Tatlı artık ismimizin önünde gidiyor. Her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Talep çok olunca kargo işini de çözdük, ertesi gün teslim edilebilen her yere tatlımızı kargolayabiliyoruz. Günde yaklaşık 700 tatlı üretiyoruz. 400'ü paket olarak gidiyor. Diğer kalanı da müşterilerimize dükkanımızda ikram ediyoruz."

Tatlıyı 1997 yılından bu yana ürettiklerini anlatan Çiftçi, "Tatlımızın kahveli versiyonu da var. Aslında daha denediğimiz çok güzel şeyler de var. İnşallah ileride farklı lezzetlerde duvalı tatlılar çıkarmayı düşünüyoruz. Mesela ekmekli yaptık, meyvelisi çok güzel oluyor. Ekşi meyveler çok yakışıyor. Müşterilerimiz yakın zamanda bunları da tadacaklar inşallah" diye konuştu.

5 gün dayanan tatlıyı her sabah, bazen de sabah-akşam da çıkardıklarını dile getiren Çiftçi, tatlının yapımı ve hazırlanmasının 5-6 saati bulduğunu ifade etti.

Müşterilerden Burak Gültekin de Bursa'da pek çok muhacir olduğunu ve sütlü tatlıları çok sevdiğini belirterek, "Ben de muhacirim bu yüzden duvalı tatlı damak zevkimize hitap ediyor. Hafif ve lezzetli bir tatlı bu yüzden her gelişimizde yiyoruz" dedi.

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