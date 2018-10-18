Adının hikayesi çok ilginç: Dualı değil 'duvalı' tatlı

Sosyal medya sitelerinde bile adından sıkça söz edilen tatlının üretildiği işletmenin sahibi Orhan Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne ve babasının yıllar önce farklı bir tatlı üretmek için denemeler yaptığını ve bunun sonunda bugün "Duvalı" adını verdiklerini sütlü tatlının ortaya çıktığını söyledi.

Tatlının, müşteri ve babasının arasında geçen bir espriden dolayı adının "Dualı" olarak kaldığını ve ünlendiğini, sonradan isminin değiştiğini anlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Biz tarifi kimseyle paylaşmıyoruz. 21 yıl önce müşterilerden biri, babam tatlıyı yaparken mutfağa giriyor. 'Abi seni yakaladım' diyor, babam da espriyi sever, ocağın altını kapatıp başlıyor kazanın karşısında dua etmeye. Müşteri, 'Abi ne yapıyorsun?' diyor. Babam da 'Tatlının duasını okuyorum' diyor. Müşterimiz buna inanıyor. O zamanlar masalarımızda kartlar vardı, müşteriler yorumlarını yazıp bırakıyorlardı. Müşterimiz bu kartlara 'Dualı tatlıyı yemeden sakın gitmeyin' yazdı. Her gören merak etti ve tadına baktı. Böylece dualı tatlı olarak ün yaptı. Gelen yemek istedi, duyan adresine talep etti. Tatlıya tescili 'dua' adına alamadık, araya 'v' koyduk 'Duvalı tatlı' oldu. 2004 yılında bu isimle tatlımızı tescillettik."

Çiftçi, tatlının hafifliğinin müşterilerin beğenisini kazandığını belirterek, "Tatlımız süt tatlısını andırıyor. Tavuk göğsü, muhallebi, keşkül ve sütlacı andırıyor ama hiçbiri değil, kendi başına ayrı bir özelliği var. Müşteriler de diğer sütlü tatlılara benzetiyor. Kimi tavuk göğsü, kimi erimiş dondurma, kimisi de sütlaca benzetti. Herkesin fikri farklı ama her damağa hitap ediyor" dedi.

Tatlının Bursa'da olduğu kadar şehir dışından da talep gördüğünü aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Ankara'dan hamile eşine tatlı almaya gelen müşterimiz oldu. Otoban geçti biz 'Ne yaparız?' dedik ama bu sefer İstanbul'dan sadece tatlı almaya gelen bir sürü müşterimiz oldu. Tatlı artık ismimizin önünde gidiyor. Her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Talep çok olunca kargo işini de çözdük, ertesi gün teslim edilebilen her yere tatlımızı kargolayabiliyoruz. Günde yaklaşık 700 tatlı üretiyoruz. 400'ü paket olarak gidiyor. Diğer kalanı da müşterilerimize dükkanımızda ikram ediyoruz."

Tatlıyı 1997 yılından bu yana ürettiklerini anlatan Çiftçi, "Tatlımızın kahveli versiyonu da var. Aslında daha denediğimiz çok güzel şeyler de var. İnşallah ileride farklı lezzetlerde duvalı tatlılar çıkarmayı düşünüyoruz. Mesela ekmekli yaptık, meyvelisi çok güzel oluyor. Ekşi meyveler çok yakışıyor. Müşterilerimiz yakın zamanda bunları da tadacaklar inşallah" diye konuştu.

5 gün dayanan tatlıyı her sabah, bazen de sabah-akşam da çıkardıklarını dile getiren Çiftçi, tatlının yapımı ve hazırlanmasının 5-6 saati bulduğunu ifade etti.

Müşterilerden Burak Gültekin de Bursa'da pek çok muhacir olduğunu ve sütlü tatlıları çok sevdiğini belirterek, "Ben de muhacirim bu yüzden duvalı tatlı damak zevkimize hitap ediyor. Hafif ve lezzetli bir tatlı bu yüzden her gelişimizde yiyoruz" dedi.