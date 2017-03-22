İtalya'nın ortasında bulunan Toskana asırlardır tarihi ve doğal güzellikleri ile dillere destan olmuş bir bölge. Bölgenin başkenti Floransa, Rönesans'a ev sahipliği yapmanın haklı gururu ile buram buram sanat kokan bir kent. Zengin tarihi sadece sanatla sınırlı kalmamış, verimli ve geniş topraklarıyla bölge pek çok kaliteli üzüm bağına da sahip. Dünyanın şarap üretiminde marka olmuş bölgeleri arasında bulunan Toskana, yemyeşil doğasına karşı altın rengi güneşinin batışını bir kadeh şarapla bitirebileceğiniz en romantik merkezlerden biri. Günün her saati büyüleyici manzaraya sahip olan bu topraklar en leziz şarap rotalarını keşfedebileceğiniz yegane adresleri barındırıyor. İşte adım adım Toskana şarap rotası:

1. Bolgheri

Bolgheri ve Maremma bölgesi son yıllarda en çok gelişen şarap bölgelerinin başında geliyor. Bu bölge önceki yıllarda üzüm yetiştiriciliği açısından verimsiz görülse de sonraki yıllarda makus talihini yenmeyi başardı ve önemli ve karakteristik şaraphanelerin durağı oldu. Şarap üreticilerinin hassas çalışmaları ile bugünkü şöhretine kavuşan bölgede Super-Tuscan markalı şaraplar kendini kanıtlamayı başardı. Bölgede Sassicaia ve Ornellaia diğer ünlü şaraplar arasında.

2. Chianti

Toskana'nın en ünlü şarap bölgesi olan Chianti, Floransa ile Siena toprakları arasına konumlanmış. Birbirinden güzel şaraphanelere ev sahipliği yapan Chianti huzur ve sakinliğin bir diğer adı. Göz alabildiğine yemyeşil toprakların hakim olduğu bölge, pek çok şirin kasaba ve tarihi manastır yapısına da sahip. Kırmızı şarabıyla ünlü Chianti bölgesi, gerek iklim şartları gerekse harika özellikler gösteren üzümleri ile en önemli şarap çeşitlerinden biri olmayı başarmış.

3. Val d'Orcia

Siena'ya oldukça yakın bir mesafede olan Val d'Orcia bölgesi, UNESCO'nun da dünya mirasları listesinde bulunuyor. Enfes güzellikte tepeler sarı başakların arasında muhteşem bir manzara keyfi yaşatıyor. Ülkenin en değerli şarap üretim merkezlerinden biri olan bölgede Brunello di Moltancino şarapları bölgenin en kaliteli şaraplarından biri olarak biliniyor. Şato tarzında şaraphanelerinin yanı sıra bölgede film sahnelerine konu olacak kadar etkileyici köy ve kasabalar da bulunuyor. Birbirinden şirin çiftlik evleri ve zeytinlikler de bu doğal güzelliğe bambaşka bir büyü katıyor.