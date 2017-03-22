Adım adım Toskana şarap rotası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz HaberleriAdım adım Toskana şarap rotası
GeriLezizz Yemek Kültürü Adım adım Toskana şarap rotası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Yemek Kültürü
22.03.2017 - 11:49, Son Güncelleme:

Adım adım Toskana şarap rotası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adım adım Toskana şarap rotası

Büyüleyici atmosfere sahip olan Toskana aynı zamanda üzüm bağlarıyla da ünlü. İşte kaliteli şarabın adreslerinden Toskana'dan bölgenin önemli durakları...

İtalya'nın ortasında bulunan Toskana asırlardır tarihi ve doğal güzellikleri ile dillere destan olmuş bir bölge. Bölgenin başkenti Floransa, Rönesans'a ev sahipliği yapmanın haklı gururu ile buram buram sanat kokan bir kent. Zengin tarihi sadece sanatla sınırlı kalmamış, verimli ve geniş topraklarıyla bölge pek çok kaliteli üzüm bağına da sahip. Dünyanın şarap üretiminde marka olmuş bölgeleri arasında bulunan Toskana, yemyeşil doğasına karşı altın rengi güneşinin batışını bir kadeh şarapla bitirebileceğiniz en romantik merkezlerden biri. Günün her saati büyüleyici manzaraya sahip olan bu topraklar en leziz şarap rotalarını keşfedebileceğiniz yegane adresleri barındırıyor. İşte adım adım Toskana şarap rotası:

Adım adım Toskana şarap rotası

1. Bolgheri

Bolgheri ve Maremma bölgesi son yıllarda en çok gelişen şarap bölgelerinin başında geliyor. Bu bölge önceki yıllarda üzüm yetiştiriciliği açısından verimsiz görülse de sonraki yıllarda makus talihini yenmeyi başardı ve önemli ve karakteristik şaraphanelerin durağı oldu. Şarap üreticilerinin hassas çalışmaları ile bugünkü şöhretine kavuşan bölgede Super-Tuscan markalı şaraplar kendini kanıtlamayı başardı. Bölgede Sassicaia ve Ornellaia diğer ünlü şaraplar arasında.

Adım adım Toskana şarap rotası

2. Chianti

Toskana'nın en ünlü şarap bölgesi olan Chianti, Floransa ile Siena toprakları arasına konumlanmış. Birbirinden güzel şaraphanelere ev sahipliği yapan Chianti huzur ve sakinliğin bir diğer adı. Göz alabildiğine yemyeşil toprakların hakim olduğu bölge, pek çok şirin kasaba ve tarihi manastır yapısına da sahip. Kırmızı şarabıyla ünlü Chianti bölgesi, gerek iklim şartları gerekse harika özellikler gösteren üzümleri ile en önemli şarap çeşitlerinden biri olmayı başarmış.

Adım adım Toskana şarap rotası

3. Val d'Orcia

Siena'ya oldukça yakın bir mesafede olan Val d'Orcia bölgesi, UNESCO'nun da dünya mirasları listesinde bulunuyor. Enfes güzellikte tepeler sarı başakların arasında muhteşem bir manzara keyfi yaşatıyor. Ülkenin en değerli şarap üretim merkezlerinden biri olan bölgede Brunello di Moltancino şarapları bölgenin en kaliteli şaraplarından biri olarak biliniyor. Şato tarzında şaraphanelerinin yanı sıra bölgede film sahnelerine konu olacak kadar etkileyici köy ve kasabalar da bulunuyor. Birbirinden şirin çiftlik evleri ve zeytinlikler de bu doğal güzelliğe bambaşka bir büyü katıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Sosyal medyanın tartışılan yemeği arabaşı çorbası

İstanbul’un efsanelerinden Mandabatmaz’ın Cemil Usta’sı hayatını kaybetti

Göbeklitepe ziyaretçileri için lezzet şölenine hazırlanıyor

Kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti: "Tel helva"