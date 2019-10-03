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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
03.10.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

"Adana Lezzet Festivali" yarın başlıyor

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"Adana Lezzet Festivali" yarın başlıyor

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Adana Lezzet Festivali kapılarını yarın açacak.

Adana Valiliği tarafından "Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla gerçekleştirilecek ve kent mutfağını Akdeniz ülkeleriyle buluşturmaya hazırlanan festival 6 Ekim'e kadar sürecek.

Kortej yürüyüşü ve açılış gösterisiyle başlayacak festivalde, İtalya, Malta, Lübnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İspanya, Fransa, Tunus, Fas, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerinden ünlü şefler ile konuk ülkeler Güney Kore, Kolombiya ile Endonezya'dan misafirler yer alacak.

Ayrıca, mutfaklarıyla ünlü Gaziantep ve Hatay da "konuk şehir" olarak festivale katılacak.

Kortej yürüyüşünün ardından dünyanın en ünlü kasaplarından İtalyan usta Dario Cecchini ve Türk şef Cüneyt Asan, açılışa özel "gastroşov" yapacak.

Dünyanın en ünlü kasabı Dario Cecchini
Dünyanın en ünlü kasabı Dario Cecchini

Festivalde, Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan ve 194,5 metre ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait "şişte et pişirme" rekoru, 222 metreyle kırılmaya çalışılacak.
Rekor denemesiyle, Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesi ve kentin adının dünya çapında duyurulması hedefleniyor.

Festivalde ayrıca, Adana'nın geleneksel mutfak zenginliğinin yansıtan yerel ustalardan ve davetli Akdeniz ülkelerinden mutfak atölyeleri ve şovların yanı sıra tadım oturumları, söyleşiler, paneller ve çocuklar için etkinlikler de yapılacak.

Merkez Park'ta düzenlenecek festival 6 Ekim'e kadar sürecek.

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