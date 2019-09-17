Adana Lezzet Festivali için nefesler tutuldu... Guinness rekoru kırılacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü HaberleriAdana Lezzet Festivali için nefesler tutuldu... Guinness rekoru kırılacak
GeriYemek Kültürü Adana Lezzet Festivali için nefesler tutuldu... Guinness rekoru kırılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yemek Kültürü
Haber: AA Fotoğraflar: İHA
17.09.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Adana Lezzet Festivali için nefesler tutuldu... Guinness rekoru kırılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana Lezzet Festivali için nefesler tutuldu... Guinness rekoru kırılacak

Bu yıl 4-6 Ekim arasında "Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla düzenlenecek "3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali"nin tanıtımı yapıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve gastronomi dünyasından temsilcilerin katılımıyla İstanbul Ortaköy'deki Feriye Lokantası'nda düzenlenen basın toplantısında festivale ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Vali Demirtaş konuşmasında, Adana'nın tarihi, coğrafi ve stratejik konumu ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış geniş kültürel zenginliğinin festivalde onlarca farklı lezzetle ziyaretçilerini bekleyeceğini söyledi.

Adana'nın malzeme kalitesi ve zenginliğiyle geleneksel Türk mutfağının önemli merkezlerinden olduğunun altını çizen Demirtaş, "Bizler de yerel mutfağımızın değerlerini koruyarak, bugüne adapte etmenin ve geleceğe taşımanın yoğun gayreti içerisindeyiz. Festival süresince Adana'nın en yerel ve en geleneksel mutfak kültürünü, ülkemize ve tüm dünyaya tanıtacağız. Böylelikle Adana mutfağının tüm unsurlarını ziyaretçilerimizle paylaşırken, unutulmaya yüz tutan geleneksel yemek bilgimizin tanıtımına, bilinirliğinin artırılmasına ve geleceğe aktarılmasına da hizmet edeceğiz. " diye konuştu.
Demirtaş, gastronomi dünyasının önemli isimlerinin festival için Adana'ya geleceğini, festival boyunca tadım oturumları, söyleşiler, paneller ve mutfak atölyeleri gerçekleştireceklerini, Gaziantep ile Hatay'ın da konuk şehirler olarak orada olacağını dile getirdi.

Festivale dünya çapından da katılım olacağını belirten Demirtaş, şöyle devam etti:

"Akdeniz havzasında yer alan ülkelerden ve Adana Lezzet Festivali'nde 'Büyük Akdeniz Şöleni'nin bir parçası olacaklar. Öte yandan Akdeniz havzası dışından Güney Kore ve Endonezya da açacakları stantlarla kendi ulusal lezzetlerini, lezzet tutkunlarının beğenisine sunacaklar. Böylelikle Adana’da, Uzak Doğu’dan Akdeniz’e eşsiz bir lezzet şölenine tanık olurken, festivale katılan ülkeler arasında da dostluk ve sevgi köprüsünü hep birlikte inşa edeceğiz."

Adana Lezzet Festivali için nefesler tutuldu... Guinness rekoru kırılacak

Demirtaş festivalde Guinness rekoru denemesinin de olacağını aktararak, "Halihazırda 194,5 metrelik et şiş ile dünya rekoru Çin’in elinde. Adanalı işletmemiz de yaklaşık 250 metre uzunluğundaki mangal üzerinde, 222 metrelik et şiş ile Guinness dünya rekorunu Türkiye’ye getirecek ve 'tek şişte en uzun et pişirme rekoru' Adana’da kırılacak. Böylece Adana Lezzet Festivali bu yıl hem lezzetleri hem de kırılacak Guinness rekoru ile anılacak" ifadelerini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ise şunları söyledi:

"Yerel mutfağımızın değerlerini koruyarak, bugüne adapte etmenin ve geleceğe taşımanın gayreti içerisindeyiz. Adana mutfağı, içinde tarih boyunca süzülüp gelen, eşi benzeri olmayan bir bilgi birikimini barındırıyor. Bu özel ve eşsiz mutfak kültürünün, festival sayesinde ülkeleri, kıtaları aşan bir üne kavuşacağından eminim. Festivalin Adana’nın gastronomi turizminde hak ettiği yere ulaşmasında büyük rol oynayacağını düşünüyorum. Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek '3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ni desteklemekten dolayı gurur duyuyoruz."

FESTİVAL ÜNLÜ ŞEFLERİ AĞIRLAYACAK

Festival kapsamında dünyanın en tanınmış şefleri birçok gösteri yapacak.

Festival, dünyanın en iyi kasabı olarak bilinen Dario Cecchini (İtalya), Juan Jose Lopez (İspanya), Nihad Mamaledzija (Bosna Hersek), Christian Plumail (Fransa), Rafram Chaddad (Tunus), Altin Prenga (Arnavutluk) ve Anissa Helou (Lübnan) gibi önemli isimleri ağırlayacak.

Türkiye'den Cüneyt Asan, Hazer Amani, Danilo Zanna, Ebru Baybara Demir, Eyüp Kemal Sevinç, Yunus Emre Akkor gibi ünlü şefler de ana sahnede Adana mutfağını vurgulayan şovları ve söyleşileriyle festival ziyaretçileriyle buluşacak.

Mutfakta sıkça yapılan hataları önleyecek 14 öneriMutfakta yemek pişirirken yaptığımız şeylerin çoğu doğru bildiğimiz yanlışlardır. Sizi bu yanlış yollardan döndürmek için en sık yapılan hataları derledik.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber
Adana Lezzet Festivali için nefesler tutuldu... Guinness rekoru kırılacak
O kadar lezzetli ki zor şartlarda aramayı bile göze alıyorlar
Bir danadan sadece iki parça çıkıyor, yiyen bir daha vazgeçemiyor
Artizan ekmek sevenler Sirha İstanbul’u kaçırmasın