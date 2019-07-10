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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
10.07.2019 - 10:05 , Son Güncelleme:

Adana 'Büyük Akdeniz Şöleni'ne hazırlanıyor

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Adana 'Büyük Akdeniz Şöleni'ne hazırlanıyor

Adana'da bu yıl "Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla Lezzet Festivali'nin üçüncüsü 4-6 Ekim'de düzenlenecek.

Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde Merkez Park'ta kurulacak festival alanında yapılacak 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Adana mutfağını Akdeniz ülkeleriyle buluşturacak. 

Adana'da gastronomi şöleninin yaşatılacağı festivale İtalya, Fas, Lübnan, KKTC, İspanya, Fransa, Tunus, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Yunanistan ile festivalin konuk ülkesi Güney Kore ekiplerinin yanı sıra Gaziantep ve Hatay da konuk şehir olarak yer alacak. 

Kentin yerel mutfak değerlerini, Akdeniz ülkelerinin mutfaklarıyla buluşturmaya hazırlanan festivalle Adana turizminin de geliştirilmesi hedefleniyor. 

Geçen yıl ikincisi düzenlenen festivalin bu yıl, Adana'nın geleneksel mutfak zenginliğinin yanı sıra davetli Akdeniz ülkelerinin mutfak atölyeleri ve şovları da etkinlik programında yer alacak. 

Adana Büyük Akdeniz Şölenine hazırlanıyor

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, tarihiyle, doğal ve kültürel zenginliğiyle dikkati çeken Adana'yı her açıdan hak ettiği konuma taşımak konusundaki çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. 

İki yıldır büyük bir başarıyla düzenledikleri ve üçüncüsünü gerçekleştirecekleri "Uluslararası Adana Lezzet Festivali"nin gördüğü yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Vali Demirtaş, festivalin, bu yıl çok daha büyük ilgi göreceğine inandığını kaydetti. 

Vali Demirtaş, tüm lezzet tutkunlarını Adana'nın zengin mutfağını ve eşsiz damak lezzetini keşfetmeye davet etti. 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yerel mutfak değerlerini koruyarak bugüne adapte etmenin ve geleceğe taşımanın gayreti içerisinde olduklarını bildirdi. 

Yanında pilavla çok iyi gider: Tavuk soteBirkaç dakika içinde kolay ve leziz bir tavuk yemeği yapmaya ne dersiniz? Domatesiyle, biberiyle hem çok doyurucu hem de çok besleyici olan enfes tavuk sote tarifi Sevin Turan’ın yapımıyla huzurlarınızda… Daha fazlası için, http://www.hurriyet.com.tr/lezizz adresini ziyaret etmeyi unutmayın.
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