A'dan Z'ye kişiye özel yemek servisleri
Sağlıklı yaşamı daha kolay hale getiren ve yoğun çalışan insanların da dengeli ve sağlıklı beslenmesine yardım eden kişiye özel yemek servisi hizmetini kullananların sayısı giderek artıyor.
Gastronomi ve yemek trendleri her geçen gün çeşitlenerek yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Son yılların en cazip gastronomik trendi ise kişiye özel olarak yapılan yemek servisi hizmeti.
Eve teslim şeklinde gerçekleşen bu uygulama ile hem sağlıklı beslenmek hem de yemek hazırlama derdinden kurtulmak mümkün hale geliyor. Kişiye özel yemek servisini kullananlar gün içerisinde kalorisi kişiye özel olarak ayarlanmış ve kişinin hedeflerine ve zevklerine göre hazırlanan özel menüleri tüketiyor ve sağlıklı bir yaşam biçimi edinmenin yanında hedeflediği kiloya da inebiliyor.
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Sağlıklı yaşamı daha kolay hale getiren ve yoğun çalışan insanların da dengeli ve sağlıklı beslenmesine yardım eden kişiye özel yemek servisleri alanında uzman gıda mühendisleri ve diyetisyenlerin özel tariflerinden oluşuyor. Aylık kilo verme hedefinizi, fiziksel aktivite, yaş, boy ve kilonuzu yemek servisi firmaları ile paylaştığınızda onlar da size özel sağlıklı menü seçeneklerini kalorisi üzerlerinde yazılı olan öğünler halinde gönderiyor.
Her gün taze olarak günlük menülerinizi kapınıza kadar getiren bu servisleri kullanarak kilo verebiliyor ve alışveriş yapmak ile yemek hazırlamak için harcayacağınız süreyi başka işlerinizi halletmek için harcıyorsunuz. Yemek teslimatları sadece evinize değil ofisinize veya gün içerisinde bulunabileceğiniz herhangi bir yere de yapılabiliyor.
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Gıda mühendisleri ve diyetisyenler eşliğinde hazırlanan yemekler kişinin bir gün boyunca alması gereken karbonhidrat, protein, yağ ve vitaminlerin hepsini kapsıyor ve kişiye dengeli bir beslenme alışkanlığı kazandırmaya yardımcı oluyor. Tam gün beslenmede üç ana ve iki ara öğün şeklinde hazırlanan menülerde vücut analizi, metabolizma hızı ve kan testi sonuçları da menü çeşitlerine karar verilmesinde kullanılan bazı veriler olabiliyor.
Son yıllarda özellikle ABD'de çok yaygın olan yemek servisleri pek çok ünlünün sağlıklı kalmasında ve form tutmasında önemli rol oynuyor. Yemek servisi hizmetinden kilo şikayeti olanların yanında çocuklar da yararlanabiliyor.
Hizmet sektöründe yepyeni bir çığır açan eve teslim yemek servisleri Türkiye'de de hijyen ve güvenilirlik konusunda kendini ispatlamış markalar tarafından yapılıyor. Kişiye özel yemek servisi girişimlerinin önümüzdeki yıllarda farklı gıda segmentlerinde ve organik beslenmede de çeşitleneceğine kesin gözüyle bakılıyor.
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