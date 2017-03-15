A'dan Z'ye kişiye özel yemek servisleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
15.03.2017 - 10:54, Son Güncelleme:

A'dan Z'ye kişiye özel yemek servisleri

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A'dan Z'ye kişiye özel yemek servisleri

Sağlıklı yaşamı daha kolay hale getiren ve yoğun çalışan insanların da dengeli ve sağlıklı beslenmesine yardım eden kişiye özel yemek servisi hizmetini kullananların sayısı giderek artıyor.

Gastronomi ve yemek trendleri her geçen gün çeşitlenerek yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Son yılların en cazip gastronomik trendi ise kişiye özel olarak yapılan yemek servisi hizmeti.

Eve teslim şeklinde gerçekleşen bu uygulama ile hem sağlıklı beslenmek hem de yemek hazırlama derdinden kurtulmak mümkün hale geliyor. Kişiye özel yemek servisini kullananlar gün içerisinde kalorisi kişiye özel olarak ayarlanmış ve kişinin hedeflerine ve zevklerine göre hazırlanan özel menüleri tüketiyor ve sağlıklı bir yaşam biçimi edinmenin yanında hedeflediği kiloya da inebiliyor.

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Adan Zye kişiye özel yemek servisleri

Sağlıklı yaşamı daha kolay hale getiren ve yoğun çalışan insanların da dengeli ve sağlıklı beslenmesine yardım eden kişiye özel yemek servisleri alanında uzman gıda mühendisleri ve diyetisyenlerin özel tariflerinden oluşuyor. Aylık kilo verme hedefinizi, fiziksel aktivite, yaş, boy ve kilonuzu yemek servisi firmaları ile paylaştığınızda onlar da size özel sağlıklı menü seçeneklerini kalorisi üzerlerinde yazılı olan öğünler halinde gönderiyor.

Her gün taze olarak günlük menülerinizi kapınıza kadar getiren bu servisleri kullanarak kilo verebiliyor ve alışveriş yapmak ile yemek hazırlamak için harcayacağınız süreyi başka işlerinizi halletmek için harcıyorsunuz. Yemek teslimatları sadece evinize değil ofisinize veya gün içerisinde bulunabileceğiniz herhangi bir yere de yapılabiliyor.

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Adan Zye kişiye özel yemek servisleri

Gıda mühendisleri ve diyetisyenler eşliğinde hazırlanan yemekler kişinin bir gün boyunca alması gereken karbonhidrat, protein, yağ ve vitaminlerin hepsini kapsıyor ve kişiye dengeli bir beslenme alışkanlığı kazandırmaya yardımcı oluyor. Tam gün beslenmede üç ana ve iki ara öğün şeklinde hazırlanan menülerde vücut analizi, metabolizma hızı ve kan testi sonuçları da menü çeşitlerine karar verilmesinde kullanılan bazı veriler olabiliyor.

Son yıllarda özellikle ABD'de çok yaygın olan yemek servisleri pek çok ünlünün sağlıklı kalmasında ve form tutmasında önemli rol oynuyor. Yemek servisi hizmetinden kilo şikayeti olanların yanında çocuklar da yararlanabiliyor.

Adan Zye kişiye özel yemek servisleri

Hizmet sektöründe yepyeni bir çığır açan eve teslim yemek servisleri Türkiye'de de hijyen ve güvenilirlik konusunda kendini ispatlamış markalar tarafından yapılıyor. Kişiye özel yemek servisi girişimlerinin önümüzdeki yıllarda farklı gıda segmentlerinde ve organik beslenmede de çeşitleneceğine kesin gözüyle bakılıyor.

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