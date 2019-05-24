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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Ada lokması tarifi
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Ada lokması tarifi

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Ada lokması tarifi

Geleneksel tatlımız olan lokma tatlısı, büyük küçük herkesin severek tükettiği lezzetlerden biri. Lokma tatlısı her ne kadar bütün Ege bölgesini sevilen bir lezzeti olsa da lokma dendiğinde yine de ilk akla gelen yer Cunda adasıdır. Hamuruna eklenen haşlanmış patates sayesinde çıtır çıtır olan ada lokmasını yaz aylarında dondurmayla da servis edebilirsiniz. İşte ünü Türkiye’nin dört bir yanına yayılan lokma tatlısının tarifi

  • Yağda
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1 litre su
  • 1 paket yaş maya
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Aldığı kadar un
  • 2 adet orta boy haşlanmış patates

Şerbeti için:

  • 4 su bardağı toz şeker
  • 3 su bardağı su
  • Birkaç damla limon suyu

Üzeri için:

  • Tarçın

Hazırlanışı

Bir kaba un, haşlanmış patates, maya, 2 yemek kaşığı şeker ve tuzu koyup karıştırın.

Homojen bir kıvam elde edince hamuru bir sıkma poşetine alın.

Ağzını lastikle sıkıca kapatın ve sıcak su dolu bir kasenin içine oturtun.

Bu sırada derin bir tencerede 1 kilogram şeker ve yarım litre suyu karıştırarak kaynatın.

10 dakika kaynadıktan sonra çeyrek limon suyunu ekleyin.

Birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Soğumaya bırakın.

Hamurun poşeti hava dolduysa lastiği çıkarıp havasını alın ve yine lastik katın.

Poşetin uç kısmını makasla kesin.

Bir elinizle hamur poşetini sıkıp bir elinizle de makas kullanarak hamuru kesin.

Kızgın yağa erik büyüklüğünde hamur parçaları bırakın.

Pişen hamurları kevgirle toplayıp soğuttuğunuz şerbete atın.

Lokmaların üzerine tarçın serpip servis edin.

Fotoğraf: Alamy
ada lokması
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