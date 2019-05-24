Ada lokması tarifi

Geleneksel tatlımız olan lokma tatlısı, büyük küçük herkesin severek tükettiği lezzetlerden biri. Lokma tatlısı her ne kadar bütün Ege bölgesini sevilen bir lezzeti olsa da lokma dendiğinde yine de ilk akla gelen yer Cunda adasıdır. Hamuruna eklenen haşlanmış patates sayesinde çıtır çıtır olan ada lokmasını yaz aylarında dondurmayla da servis edebilirsiniz. İşte ünü Türkiye’nin dört bir yanına yayılan lokma tatlısının tarifi
Hamuru için:
Şerbeti için:
Üzeri için:
Bir kaba un, haşlanmış patates, maya, 2 yemek kaşığı şeker ve tuzu koyup karıştırın.
Homojen bir kıvam elde edince hamuru bir sıkma poşetine alın.
Ağzını lastikle sıkıca kapatın ve sıcak su dolu bir kasenin içine oturtun.
Bu sırada derin bir tencerede 1 kilogram şeker ve yarım litre suyu karıştırarak kaynatın.
10 dakika kaynadıktan sonra çeyrek limon suyunu ekleyin.
Birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Soğumaya bırakın.
Hamurun poşeti hava dolduysa lastiği çıkarıp havasını alın ve yine lastik katın.
Poşetin uç kısmını makasla kesin.
Bir elinizle hamur poşetini sıkıp bir elinizle de makas kullanarak hamuru kesin.
Kızgın yağa erik büyüklüğünde hamur parçaları bırakın.
Pişen hamurları kevgirle toplayıp soğuttuğunuz şerbete atın.
Lokmaların üzerine tarçın serpip servis edin.