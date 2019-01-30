Acuka nasıl yapılır? İşte acuka tarifi ve malzemeleri
Acuka nasıl yapılır sorusunun yanıtı misafirlerine farklı tatlar yedirmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Kahvaltıya renk katan ve ekmeğin acıyla buluşması olan acuka yapımı oldukça kolay. Peki, acuka nasıl yapılır? İşte acuka tarifi ve malzemeleri
Kahvaltıda ekmek, pişi ve peynirle çok yakışan bir lezzet olan acukanın tarifini sizler için derledik. Ağızda oldukça güzel bir tat bırakan acuka nasıl yapılır? İşte acuka tarifi ve malzemeleri.
MALZEMELER
4 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı biber salçası
5 diş sarımsak
1/4 su bardağı bayat ekmek içi (ince çekilmiş)
1/2 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kimyon
1/2 tatlı kaşığı pul biber
1/2 tatlı kaşığı kekik
1/2 tatlı kaşığı susam
1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
1/2 çay kaşığı tuz (arzuya göre)
1/2 çay kaşığı yenibahar (arzuya göre)
PÜF NOKTASI
Salçaları; kokusu çıkana kadar kısa süre, kısık ateşte, yakmadan kavurmaya özen gösterin.Eklediğiniz baharatları damak tadınıza göre azaltıp artırabilirsiniz.
NASIL YAPILIR?
Zeytinyağını küçük bir tavada kızdırın. Kabuğunu soyduğunuz sarımsakları rendeleyin. Domates ve biber salçalarını ekleyip kısık ateşte, kokusu çıkana kadar kavurun.
İnce çekilmiş ceviz içini katıp yağının açığa çıkması için karıştırın.
Sırasıyla; susam, kimyon, yeni bahar, pul biber, taze çekilmiş tane karabiber, tuz, kekik ve rendelenmiş sarımsakları ekleyip 1 dakika kadar karıştırdıktan sonra salça karışımını ocaktan alın. Soğuması için bir kenarda bekletin.
İnce çekilmiş bayat ekmek içiyle kıvamını ayarladığınız kahvaltılık sosu önceden sterilize edilmiş cam kapaklı bir kavanoza alın. Üzerine zeytinyağı gezdirip kapağı kapalı kavanozda buzdolabında muhafaza edin.
Hazırladığınız bol baharatlı kahvaltılık sosu, ekmek dilimleri üzerine sürüp sevdiklerinizle paylaşın.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle