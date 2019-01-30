Acuka nasıl yapılır? İşte acuka tarifi ve malzemeleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriAcuka nasıl yapılır? İşte acuka tarifi ve malzemeleri
GeriMutfak Tüyoları Acuka nasıl yapılır? İşte acuka tarifi ve malzemeleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
30.01.2019 - 22:32, Son Güncelleme:

Acuka nasıl yapılır? İşte acuka tarifi ve malzemeleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Acuka nasıl yapılır? İşte acuka tarifi ve malzemeleri

Acuka nasıl yapılır sorusunun yanıtı misafirlerine farklı tatlar yedirmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Kahvaltıya renk katan ve ekmeğin acıyla buluşması olan acuka yapımı oldukça kolay. Peki, acuka nasıl yapılır? İşte acuka tarifi ve malzemeleri

Kahvaltıda ekmek, pişi ve peynirle çok yakışan bir lezzet olan acukanın tarifini sizler için derledik. Ağızda oldukça güzel bir tat bırakan acuka nasıl yapılır? İşte acuka tarifi ve malzemeleri.

MALZEMELER

4 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı biber salçası
5 diş sarımsak
1/4 su bardağı bayat ekmek içi (ince çekilmiş)
1/2 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kimyon
1/2 tatlı kaşığı pul biber
1/2 tatlı kaşığı kekik
1/2 tatlı kaşığı susam
1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
1/2 çay kaşığı tuz (arzuya göre)
1/2 çay kaşığı yenibahar (arzuya göre)

PÜF NOKTASI

Salçaları; kokusu çıkana kadar kısa süre, kısık ateşte, yakmadan kavurmaya özen gösterin.Eklediğiniz baharatları damak tadınıza göre azaltıp artırabilirsiniz.

NASIL YAPILIR?

Zeytinyağını küçük bir tavada kızdırın. Kabuğunu soyduğunuz sarımsakları rendeleyin. Domates ve biber salçalarını ekleyip kısık ateşte, kokusu çıkana kadar kavurun.

İnce çekilmiş ceviz içini katıp yağının açığa çıkması için karıştırın.

Sırasıyla; susam, kimyon, yeni bahar, pul biber, taze çekilmiş tane karabiber, tuz, kekik ve rendelenmiş sarımsakları ekleyip 1 dakika kadar karıştırdıktan sonra salça karışımını ocaktan alın. Soğuması için bir kenarda bekletin.

İnce çekilmiş bayat ekmek içiyle kıvamını ayarladığınız kahvaltılık sosu önceden sterilize edilmiş cam kapaklı bir kavanoza alın. Üzerine zeytinyağı gezdirip kapağı kapalı kavanozda buzdolabında muhafaza edin.

Hazırladığınız bol baharatlı kahvaltılık sosu, ekmek dilimleri üzerine sürüp sevdiklerinizle paylaşın.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Acuka nasıl yapılır? İşte acuka tarifi ve malzemeleri

Ezogelin pilavı nasıl yapılır? İşte ezogelin pilavı tarifi

Nar sirkesi nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla nar sirkesi tarifi

Kış aylarında bu dörtlüyü sofranızdan eksik etmeyin