'Açlıktan ölsem bile yiyemem' diyeceğiniz yiyecek hangisi?

Özellikle sosyal medyada birçok kullanıcı “Açlıktan ölsem bu çorbayı içemem. Çok iğrenç görünüyor” gibi yorumlarla yarasa çorbasının görüntülerini paylaştı. Birçok kişi de damak zevkinin ve “iğrençlik” kavramının kültürel olarak şekillendiğini savunarak yarasa çorbasının da yeri geldiğinde afiyetle tüketilebilir olduğunu belirtti.

Biz de bu tartışmadan hareketle size bir soru soralım dedik ve dünyanın dört bir yanında farklı kültürlerin büyük bir keyifle tükettikleri ancak o kültürlerin dışında iğrenç bulunan yiyeceklerden birkaçını bir araya getirip aşağıdaki anketi hazırladık. Malmö’de bulunan “İğrenç Yiyecekler Müzesi”nde sergilenen bu yiyeceklerden hangisi sizin için “açlıktan ölsem bile yiyemem” sınıfında yer alıyor?