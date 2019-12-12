Açık büfe kahvaltının en güzel adresleri

Dünyanın en güzel keyfi değil mi şöyle ağır ağır, tadını çıkara çıkara kahvaltı yapmak? Tabi ki kahvaltı masası nefis lezzetlerle donatılmış olmalı. İzmir’deki en güzel açık büfe kahvaltıları burada sizin için bir araya getirdik.



Bu bir ilandır



Meftune Lokantası: Kırk yılı aşkın tecrübeyle, modern gastronomiyi harmanlayarak; sağlıklı Türk mutfağını dünyaya tanıtmayı hedefleyen Meftune Lokantası, Karşıyaka Westpark AVM’de her sabah sizler için özenli ve lezzetli kahvaltı sofraları kuruyor. Kahvaltı seven herkesi de bu şahane tatları denemeye davet ediyor.









Pasaport Pier Hotel: Güne harika bir manzarayla, eşsiz lezzetlerle başlamanın keyfi bir başkadır. Bol çeşitli büfesiyle mutluluğu hissedeceğiniz bir kahvaltıya davetlisiniz. Deniz manzarasının uçsuz bucaksız mavisini izlerken çayınızı yudumlamak isterseniz, Pasaport Pier Hotel'de hem sağlıklı hem de nefis bir açık büfe sizi bekliyor.







Seferihisar Çamlı Keyif: Sevdiklerinizle birlikte uzun sohbetlerle, tadına doyulmaz kahvaltılıklarla eşsiz bir gün geçirmek isterseniz, adresiniz belli. Birbirinden lezzetli kahvaltılıkları; anne özeniyle, şef yeteneğiyle sunan bir açık büfe düşleyin. Mutlulukla doğrudan bir ilişkisi olan kahvaltının bol seçeneklisi, Seferhisar Çamlı Keyif’in sunduğu açık büfede.









Balçova Termal Otel: Üstün hizmet kalitesi ve muhteşem atmosferi ve tadına doyum olmaz enfes kahvaltısıyla sizi adeta büyüleyecek bir seçenek: Balçova Termal Otel. Kahvaltının en lezzetli seçeneklerini bulabileceğiniz açık büfesinde hem gözünüz hem mideniz bayram edecek.









Bu kahvaltılarda nefis lezzetler önünüze sunuluyor, size sadece güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak kalıyor. Kahvaltı sevenlerdenseniz, davetlilerinizle birlikte bu kahvaltı şölenlerinden birinde yerinizi alın. İzmir’in en iyi açık büfelerinin açık adreslerine ulaşmak için buraya tıklayın. Afiyetler olsun.



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