Ağrı yöremize ait tescilli bir lezzet olan bu köftenin malzemesi yok denecek kadar az ama yapımı biraz zahmetli. “Anadolu’nun en eski diyet köftesi” olarak bilinen Abdigör köftesini hazırlamak için oldukça güçlü kaslara ihtiyacınız olacak. Ağızlara layık Abdigör köftesinin yapılışını sizin için araştırdık. İşte Abdigör köftesi tarifi…
Köfte için:
Pilav için:
İlk olarak 800 gram dana etine tuzu ve karabiberi ekleyin.
Eti 2 saat boyunca hamur haline gelinceye kadar satırla dövün. (Evde uğraşmak istemezseniz kasaba da dövdürebilirsiniz.)
Kıvama gelmiş harcı 8 parçaya ayırın ve yuvarlak yapın.
Köfteleri 4 su bardağı suda haşlayın ve süzgeçle çıkarıp kenara koyun.
Pilav için köfteleri haşladığınız sudan 3 su bardağını bir tencereye alın ve kaynatın.
Tuz ekleyin ve bol suyla yıkanmış pirinci katın.
Önce harlı, sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
Piştikten sonra pilav altta köfteler üste olacak şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...