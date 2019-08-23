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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Abdigör köftesi tarifi

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Abdigör köftesi tarifi

Ağrı yöremize ait tescilli bir lezzet olan bu köftenin malzemesi yok denecek kadar az ama yapımı biraz zahmetli. “Anadolu’nun en eski diyet köftesi” olarak bilinen Abdigör köftesini hazırlamak için oldukça güçlü kaslara ihtiyacınız olacak. Ağızlara layık Abdigör köftesinin yapılışını sizin için araştırdık. İşte Abdigör köftesi tarifi…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Köfte için:

  • 800 gram yağsız sinirsiz dana eti
  • Yeteri kadar su
  • Tuz
  • Karabiber

Pilav için:

  • 2 su bardağı pirinç
  • 3 su bardağı su
  • Tuz

Hazırlanışı

İlk olarak 800 gram dana etine tuzu ve karabiberi ekleyin.

Eti 2 saat boyunca hamur haline gelinceye kadar satırla dövün. (Evde uğraşmak istemezseniz kasaba da dövdürebilirsiniz.)

Kıvama gelmiş harcı 8 parçaya ayırın ve yuvarlak yapın.

Köfteleri 4 su bardağı suda haşlayın ve süzgeçle çıkarıp kenara koyun.

Pilav için köfteleri haşladığınız sudan 3 su bardağını bir tencereye alın ve kaynatın.

Tuz ekleyin ve bol suyla yıkanmış pirinci katın.

Önce harlı, sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Piştikten sonra pilav altta köfteler üste olacak şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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Fotoğraf: Hürriyet Arşiv
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