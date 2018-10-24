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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Yemek Kültürü
24.10.2018 - 12:19, Son Güncelleme:

ABD pideyi keşfetti: "Pizzanın Türk kuzeni"

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ABD pideyi keşfetti: "Pizzanın Türk kuzeni"

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden pide, ABD'nin yeni yeme-içme çılgınlığı olma yolunda da hızla ilerliyor. Ülkenin en saygın gazetelerinden Washington Post'ta yer alan bir haber de buna işaret ediyor.

Maura Judkis imzalı haberin başlığı "Pizzanın Türk kuzeni tereyağıyla kaplı ve popülerliği gittikçe büyüyor". Judkis, yazıda ABD'nin başkenti Washington'ın merkezinde açılan ve popülerliği günden güne artan Tempo isimli pideciden bahsediyor.

Judkis'e konuşan mekan sahibi Selin Altıntaş, "Ben pideye pizza denmesinden nefret ediyorum çünkü çok farklı. Hamuru daha ince ve mekik şeklinde. Kenarları da kıvrılarak pişiriliyor ve böylece ısırdığınız her lokma çıtır çıtır oluyor" ifadelerini kullanıyor.

Bununla birlikte Judkis, pidenin ABD'de bu kadar hızlı yaygınlaşmasının sebebinin pizzayla benzerliği olduğunu vurgulayarak, "Her gün aynı öğlen yemeğini yemekten bıkmış olan ofis çalışanları çok tanıdık ancak aynı zamanda da farklı bir alternatif buldu" diyor.

Altıntaş ise pidenin herkesin sevebileceği bir lezzet olduğunu ifade ederek, "Bence malzeme kombinasyonları tanıdık ancak lezzeti insanların evde yapabileceğinden çok farklı" diyor.

ABD pideyi keşfetti: Pizzanın Türk kuzeni

Haberde pidenin hamurundan üzerindeki sucuk, peynir, yumurta gibi malzemelere kadar birçok bilgi veriliyor. Washington Post'a konuşan ve pidenin yapım süreciyle ilgili ipuçları paylaşan Türk şef Çağla Önal da, pidede sos olmadığını vurgulayarak, "Sadece kaliteli tereyağı ama beyaz tereyağı değil. Sarı tereyağı. Hakiki tereyağı" ifadelerini kullanıyor.

Öte yandan pide merakı sadece Washington'da yaygın değil. Seattle'ın meşhur Pike Place Market'ında bulunan Miss Cafe'de dönerli pide bulmak mümkün. Yakın zamanda San Francisco'da açılması heyecanla beklenen Noosh'un da menüsü pide çeşitlerinden oluşuyor. Aynı şekilde Londra'da bulunan Pide Oven ve Babaji, Türk mutfağı meraklılarının ilgisini çekiyor.

Öte yandan haberde sadece pidenin ya da Türk yemeklerinin değil Akdeniz mutfağının 2018 yılının en önemli yeme-içme trendlerinden biri olduğu hatırlatılıyor. Bol bol sebze, tahıl, baklagil ve zeytinyağı tüketilmesini öngören, kırmızı et tüketimini azaltmayı hedefleyen Akdeniz diyeti bilim insanlarının da hem sağlık hem de dünyanın geleceği için önerdiği beslenme modellerinin başında geliyor.

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