ABD pideyi keşfetti: "Pizzanın Türk kuzeni"
Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden pide, ABD'nin yeni yeme-içme çılgınlığı olma yolunda da hızla ilerliyor. Ülkenin en saygın gazetelerinden Washington Post'ta yer alan bir haber de buna işaret ediyor.
Maura Judkis imzalı haberin başlığı "Pizzanın Türk kuzeni tereyağıyla kaplı ve popülerliği gittikçe büyüyor". Judkis, yazıda ABD'nin başkenti Washington'ın merkezinde açılan ve popülerliği günden güne artan Tempo isimli pideciden bahsediyor.
Judkis'e konuşan mekan sahibi Selin Altıntaş, "Ben pideye pizza denmesinden nefret ediyorum çünkü çok farklı. Hamuru daha ince ve mekik şeklinde. Kenarları da kıvrılarak pişiriliyor ve böylece ısırdığınız her lokma çıtır çıtır oluyor" ifadelerini kullanıyor.
Bununla birlikte Judkis, pidenin ABD'de bu kadar hızlı yaygınlaşmasının sebebinin pizzayla benzerliği olduğunu vurgulayarak, "Her gün aynı öğlen yemeğini yemekten bıkmış olan ofis çalışanları çok tanıdık ancak aynı zamanda da farklı bir alternatif buldu" diyor.
Altıntaş ise pidenin herkesin sevebileceği bir lezzet olduğunu ifade ederek, "Bence malzeme kombinasyonları tanıdık ancak lezzeti insanların evde yapabileceğinden çok farklı" diyor.
Haberde pidenin hamurundan üzerindeki sucuk, peynir, yumurta gibi malzemelere kadar birçok bilgi veriliyor. Washington Post'a konuşan ve pidenin yapım süreciyle ilgili ipuçları paylaşan Türk şef Çağla Önal da, pidede sos olmadığını vurgulayarak, "Sadece kaliteli tereyağı ama beyaz tereyağı değil. Sarı tereyağı. Hakiki tereyağı" ifadelerini kullanıyor.
Öte yandan pide merakı sadece Washington'da yaygın değil. Seattle'ın meşhur Pike Place Market'ında bulunan Miss Cafe'de dönerli pide bulmak mümkün. Yakın zamanda San Francisco'da açılması heyecanla beklenen Noosh'un da menüsü pide çeşitlerinden oluşuyor. Aynı şekilde Londra'da bulunan Pide Oven ve Babaji, Türk mutfağı meraklılarının ilgisini çekiyor.
Öte yandan haberde sadece pidenin ya da Türk yemeklerinin değil Akdeniz mutfağının 2018 yılının en önemli yeme-içme trendlerinden biri olduğu hatırlatılıyor. Bol bol sebze, tahıl, baklagil ve zeytinyağı tüketilmesini öngören, kırmızı et tüketimini azaltmayı hedefleyen Akdeniz diyeti bilim insanlarının da hem sağlık hem de dünyanın geleceği için önerdiği beslenme modellerinin başında geliyor.
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