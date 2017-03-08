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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.03.2017 - 15:01, Son Güncelleme:

7 restoran ile başladı, iki senede 700 restoranı bünyesine kattı

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7 restoran ile başladı, iki senede 700 restoranı bünyesine kattı

Türkiye’nin lider online restoran rezervasyon platformu Reztoran.com’un kurucusu Irmak Dönmez Büyümez hem sıkı bir kadın girişimci hem de anne. “Ben bu işe başladığımda internet sitemizden rezervasyon yapılan 7 restoran vardı. Şimdi ise 700’ün üzerinde restoran ile hizmet veriyoruz” diyen Büyümez, genç bir kadın girişimci olarak başarı hikayesini anlattı.

Kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz?

Tüm çocukluğumu doktor olma hayali ile geçiren biri olarak, Viyana’da 4 sene tıp okudum. Şimdi geriye dönüp bakınca belki de hayatımın en mutsuz seneleriydi diyebilirim! Ardından bir 4 sene de işletme eğitimi alarak yine Viyana’da farklı finans şirketlerinde çalıştım. İstanbul’a dönüş yaptıktan sonra ise yepyeni bir macera başladı. 2014 yılının başında Mercedes’in Pazarlama bölümünden iş teklifi aldığım sırada eşimle kurduğumuz online restoran rezervasyonu platformu Reztoran hayatımıza girdi. Giriş, o giriş. Oturduğumuz iki katlı evin salonunu ofis olarak kullandığımız günlerden, bu günlere geldik. İki kişi ve 7 restoran ile başladığımız Reztoran macerası, 20 kişilik bir ekip ve bünyemizde bulunan 700’ün üzerine restoran ile devam ediyor.

Reztoran.com’u nasıl kurmaya karar verdiniz ve sonraki süreç nasıl ilerledi?

Bahsettiğim gibi Reztoran.com’un kuruluş aşamasında eşimle birlikteydik. Bir süre işleri ikimiz beraber yürüttük. Ardından eşim Murat kendi işine döndü ve ben Reztoran’la bire bir ilgilenmeye başladım. Yoğun bir temponun içinde gece gündüz ekiple birlikte Reztoran’ın telefon uygulaması için uğraştık. 2015 Eylül ayında ilk yatırım turuna çıktık.  2016 başında ise bu emeklerimiz meyve vermeye başladı ve ilk yatırımımızı aldık. 2 sene içinde toplam 1milyon dolar yatırım aldık. Hem ekip olarak, hem de bünyemizde ki restoranların sayısı ve çeşitliliği olarak her geçe gün büyümeye devam ediyoruz.

Reztoran.com’un sistemi nasıl çalışıyor?

Reztoran olarak hem internet sitesi üzerinden hem de telefon uygulaması üzerinden restoran rezervasyonu hizmeti veriyoruz. iOS ve Android için geliştirilen konum bazlı mobil uygulamalarımız sayesinde müşterilerin uygulama üzerinden rezervasyon yapmasını sorunsuz ve pratik bir hale geliyor.  Müşteriler, restoranlardaki müsaitlik durumunu hem internet sitesinde hem mobil uygulamadan görüntüleyebiliyor, rezervasyonla ilgili değişiklikleri yapabiliyor.  700’ün üzerindeki anlaşmalı restoranlarımızın görsel, mönü, fiyat ve hakkında yapılan yorumlarını listeleyip, restoranların gerçek müsaitliğini anlık olarak gösteren restoranlara online rezervasyon imkanı sunuyoruz. Ayrıca Reztoran olarak call center üzerinden de hizmet veriyoruz.

Peki Reztoran.com’u diğer online restoran rezervasyonu platformlarından ayıran özellikler nedir?

Müşterilerin rezervasyon talebi reztoran.com'a ulaşır ulaşmaz, kullanıcıya SMS ve e-posta ile rezervasyon onay bildirimi gönderiliyor. Böylece "Yer var mı?" veya "Acaba rezervasyonum sorunsuz yapılabildi mi?" gibi sorular da otomatik olarak cevaplanmış oluyor. Günler öncesinden dolan restoranlara “restoran dolu olduğunda bile” yer bulmak özellikle İstanbulluların pek alışık olduğu bir şey değil! Reztoran.com sayesinde artık bu mümkün. Yani belli başlı restoranlar dolu olsa bile Reztoran.com olarak müşterilerimize özel masalar ayırıyoruz. Özellikle çok tercih edilen bazı restoranların deniz manzarasına sahip olan masalarına da Reztoran.com’dan rezervasyon imkanı sağlıyoruz. Kısacası restoranlarda iyi bir masaya yer ayırtmak için birilerini tanıyor olmaya son diyoruz, çünkü Reztoran bunu sizin için yapıyor!

Türkiye’de kadın girişimci olmak nasıl bir his?

Türkiye’de kadın olmak demek mücadele demek, kadın girişimci olmaksa iki kat mücadele demek! Bu hemen hemen iş hayatındaki her kadın için böyledir sanırım. Özellike startup ekosisteminde bulunan kadın girişimcilerin hepsi çok değerli. Kadınların birbirlerine destek olarak bu yolda devam etmeleri çok önemli.

Hem sıkı bir girişimci hem de anne olmanın beraberinde getirdiği zorluklar var mı?

Olmaz mı! Reztoran’ın en yoğun döneminde oğlum Uzay’a hamileydim. Uzay’ın doğduğu güne kadar çalıştım ve sonrasında da ara verme fırsatım olmadı. Doğumdan önceki gün yatırım toplantımız vardı mesela, iptal etmek ne mümkün! Tabii toplantının ortasında ağrıdan kıvranınca soluğu hastanede aldım. Özellikle bir start-up’ta çalışmak kurumsal bir şirkette çalışmak gibi değil. İşe ara verme veya bırakma lüksünüz yok, çünkü en ufak bir arada siz işi bırakmadan start-up sizi bırakabiliyor! Adı üzerinde, start-up, neticede bu işte yeni doğan bir bebek gibi. Özellikle ilk zamanlarda üstün emek vermezseniz, girişimcilik ekosisteminde ayakta kalmak pek mümkün değil. Bu sebeple oğlum Uzay’ı bırakamadığım gibi ofisi de hiç bir gün bırakamadım. Oğlum’u hemen hemen her toplantıya götürdüğüm bir dönem bile oldu. Zaman içinde Uzay büyüdü, Reztoran’ın düzeni de oturmaya başladı. Ama her girişimci hem anne olmak inanın kolay değil!

Peki Reztoran ailesi olarak, yakın gelecekteki planlarınız neler?

Reztoran olarak yakın zamanda yatırım turumuzu kapadık. Önümüzdeki aylarda pazarlama çalışmalarımıza hız verip, internet sitesi trafiğimizi arttırmayı ve mobil uygulamamızı ön planla çıkarmayı hedefliyoruz.  2017 ve 2018 yılları için hem bünyemizdeki restoran sayımızı arttırmak hem de aldığımız rezervasyon miktarını yükseltmek gibi hedeflerimiz var. Bunun yanı sıra yine 2018 yılı içinde Kuzey Avrupa ülkelerine yayılmak uzun vadeli hedeflerimiz arasında.

Gurme Restoranlar Haritası

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