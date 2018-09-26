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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
26.09.2018 - 10:16, Son Güncelleme:

7 adımda bol köpüklü Türk kahvesi yapın!

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7 adımda bol köpüklü Türk kahvesi yapın!

En keyifli anların içeceği Türk kahvesi doğru yöntemlerle yapıldığında tam lezzetini veriyor. İşte Türk kahvesi yapılışının sırları...

Türk kahvesi kültürümüzün vazgeçilmez değerlerinin başında geliyor. Osmanlı döneminden bu yana tadıyla, kokusuyla, sunumuyla, içimiyle hep benzersizdir. Tatlı sohbetlere eşlik eder, güzel yemeklerin üstüne içilir, tek başınıza keyif yapacağınızda yanınızda olur, kız isteme törenlerinin de en önemli detayıdır. Türk kahvesini bu kadar özel yapan en önemli unsur ise köpüğüdür. İşte bol köpüklü bir Türk kahvesi yapmanın sırları:

1. Öncelikle her fincan için iki çay kaşığı kaşığı Türk kahvesi, cezveye koyulur. Kahvenin olabildiğince taze çekilmiş olması önemlidir, uzun süre beklemiş veya ağzı açık rutubetlenmiş kahveyi kullanmamanızı öneririz.

7 adımda bol köpüklü Türk kahvesi yapın

2. Daha sonra her fincan için yeterli miktarda su koyulur. Kullanacağınız suyun içme suyu olması da önemlidir. Çünkü klorlu çeşme suları kahvenizin tadını bozabilir. Eğer kahvenizin daha köpüklü olmasını istiyorsanız buzdolabından çıkmış soğuk su daha da etkili olacaktır.

3. Ardından istenilen şeker miktarına göre küp veya toz şeker eklenir. Türk kahvesinde herkesin şeker tercihi farklıdır. Sade kahveye hiç şeker atılmazken; az şekerli kahveye yarım, orta şekerli kahveye 1, şekerli kahveye ise 2 küp şeker atılır.

4. Hepsini ayarlayıp cezveye koyduktan sonra ateşe vermeden önce bütün malzemeler iyice karıştırılır. Kahvenin olduğu gibi kaşığın da rutubetsiz olmasına dikkat edilmelidir.

7 adımda bol köpüklü Türk kahvesi yapın

5. Bir sonraki önemli detay kahvenin kısık ateşte pişirilmesidir. Eğer harlı ateşte pişerse özünü almadan hemen kaynayabilir. Bu yüzden mangalda pişen kahve en güzel kahvedir. Bir önemli detay da karıştırmamaktır. Çünkü ocağa koyduktan sonra karıştırırsanız kahvenizin köpüğü olmayabilir.

6. Tam kaynama zamanı gelen kahve ocaktan alınır. Çünkü çok beklenirse kaynayan köpük geri sönebilir. Fakat, ocaktan alınan kahve hemen fincanlara boşaltılmaz. Önce kaşıkla üstünde biriken köpükler fincanlara dağıtılır ve daha sonra tekrar ateşe koyulur. Bir dahaki taşımında fincanlar yarısına kadar olabildiğince köpükle olmak üzere doldurulur.

7 adımda bol köpüklü Türk kahvesi yapın

7. En son ateşe koyulup tekrar kaynayınca alınan kahve fincanlara eşit olarak dağıtılır. Kahveyi fincanın kenarından dökmeniz de önemlidir. Direkt ortasından dökerseniz kahvedeki köpüğü dağıtıp istediğiniz köpüklü görünümü elde edemeyebilirsiniz.

Hangi Lezzet, Nerede Yenir?

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