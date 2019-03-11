5 dakika poğaçası tarifi

“5 dakikada poğaça olur mu? 5 dakikada çay bile demlenmiyor” demeyin, gerçekten de 5 dakikada hazırlanan bir poğaça tarifi bu. Üstelik kıvamı da pastane poğaçası gibi kıyır kıyır oluyor. Pişirme süresi de oldukça kısa olan bu poğaçayı kahvaltıdan 5 çayına her an yemek isteyeceksiniz.
İç harcı için:
Yoğurma kabına yumurta, sıvı yağ, eritilmiş tereyağı, yoğurt, tuz ve kabartma tozunu alıp karıştırın.
Azar azar un ilave ederek yoğurmaya başlayın.
Kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun.
Maydanozları ince ince doğrayıp peynirle karıştırın.
Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle düzleştirin.
Aralarına maydanoz-peynir karışımından koyup D şeklinde kapatın.
Poğaçaları yağladığınız tepsiye dizip üstlerine yumurta sarısı sürün ve çatalla şekil verin.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın.
Tepsiyi fırına verin ve 25-30 dakika kadar pişirin. Poğaçalarınız hazır!