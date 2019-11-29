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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>321 poğaça tarifi
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321 poğaça tarifi

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321 poğaça tarifi

İster peynirli isterseniz de patatesli hazırlayabileceğiniz nefis bir poğaça tarifimiz var! 321 poğaça... İçerisinde 3 paket kabartma tozu, 2 bardak yoğurt ve 1 adet yumurta bulunduğu için 321 poğaça adını almış. Ayrıca, ismi biraz farklı olan bu leziz hamur işi uzun süre bayatlamıyor. Kahvaltılarınızın veya çay saatlerinizin favorileri arasında girecek olan bu tarifi denemek isteyenler için tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 3 paket kabartma tozu
  • 1 adet yumurta (sarısı üzerine)
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 2 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı sirke
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 4-5 su bardağı un
  • 1 su bardağı galeta unu

İç harcı için

  • 2 adet soğan
  • 4 adet patates
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı domates salçası

Peynirli iç malzeme için:

  • 150 gram beyaz peynir

Hazırlanışı

Bir kaseye yağı ve yoğurdu koyup karıştırın.

Kabartma tozlarını, tuzu, şekeri ve sirkeyi ekleyip karıştırmaya devam edin.

Üzerine unu yavaş yavaş ekleyerek yoğurun ve dinlenmeye bırakın.

Diğer taraftan patatesli iç harcı için soğanları ince ince doğrayıp sıvı yağda kavurun.

Patatesi de ilave edip kavurmaya devam edin. Üzerine salçayı ekleyerek iyice karıştırıp soğumaya bırakın.

Daha sonra hamurdan bezeler alarak içine dilerseniz peynirli veya kıymalı harcı koyup yuvarlayın.

Üzerini de galeta unuyla kapladıktan sonra tepsiye yerleştirin.

Fırında 180 derecede yaklaşık 30 dakika pişirin.

Afiyet olsun...

Fotoğraflar: Ingimage
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