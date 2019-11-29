321 poğaça tarifi

İster peynirli isterseniz de patatesli hazırlayabileceğiniz nefis bir poğaça tarifimiz var! 321 poğaça... İçerisinde 3 paket kabartma tozu, 2 bardak yoğurt ve 1 adet yumurta bulunduğu için 321 poğaça adını almış. Ayrıca, ismi biraz farklı olan bu leziz hamur işi uzun süre bayatlamıyor. Kahvaltılarınızın veya çay saatlerinizin favorileri arasında girecek olan bu tarifi denemek isteyenler için tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...