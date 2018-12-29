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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.12.2018 - 13:44, Son Güncelleme:

3 ton bal kabağı bir günde tükendi

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3 ton bal kabağı bir günde tükendi

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliği ile bu yıl ilk kez düzenlenen Düzce Kabağı Lezzet Şenliği’nde 3 ton bal kabağı vatandaşlara dağıtıldı. 

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliği ile gerçekleşen “Düzce Kabağı Lezzet Şenliği” Düzce Belediyesi önünde başladı. Bu yıl ilki düzenlenen etkinlik renkli görüntülerle başladı. Alanda kurulan stantlarda vatandaşlara bal kabağı tatlısı ikram edildi. Bal kabağından yapılan birbirinden ilginç figürler ise büyük ilgi çekti. 

Düzce Belediyesi Mehter Takımının gösterisi yaptığı şenlikte Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dursun Ay tezgahın başına geçerek vatandaşlara bal kabağı tatlısı ikramında bulundular. Özel öğrenciler de tatlının üzerine tahin döktüler. 

Vali Zülkif Dağlı, “İlimizin bilinmeyen bir yönü var. Kabak üretiminde Türkiye’de ülkemizin üçüncü sırasındayız. Bu potansiyeli ortaya çıkartmak ve kaynaşmayı dayanışmayı sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlendik. Bu yıl birincisini başlatıyoruz. Kışa denk gelmesine rağmen ilgi çok güzel. Önümüzdeki yıldan itibaren inşallah Ekim ve Kasım aylarında festivalin ikincisini yapacağız. Kabak zaten ilimizde biliniyor fakat ülkemizde Düzce’nin böyle bir özelliği olduğu bilinmiyor. Bu nedenle tanıtımını yapıyoruz” diye konuştu. 

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Balkabağının lezzetini tatlıda değerlendirmek isteyenler için farklı kabak tatlısı tarifleri
Balkabağının lezzetini tatlıda değerlendirmek isteyenler için farklı kabak tatlısı tarifleri

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, en lezzetli kabağın Düzce’de yetiştiğini belirterek “Bugün burada çiftçilerimiz, kadınlarımız, bütün aşçılarımız Düzce’nin kabağından tatlı yaptı. Ve bütün Düzcelilere ikram ediyoruz. Düzce’nin kabağını Türkiye’ye tanıtmaya çalışıyoruz. En tatlı kabak Düzce’de herkesi Düzce’ye kabak tatlısı yemeye davet ediyoruz” dedi. 

Başkan Ay, gün boyu vatandaşlara 3 ton kabak dağıtıldığını söyledi. 

Kabak tatlısı pişirmenin püf noktaları
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NEFİS BİR KABAK TATLISI TARİFİMİZ VAR

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