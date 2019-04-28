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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
DHA
28.04.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

3 boyutlu yazıcıda tavuk etinden atıştırmalık üretildi

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3 boyutlu yazıcıda tavuk etinden atıştırmalık üretildi

Ankara Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Elvan Gökçe Bulut, TÜBİTAK’ın da desteğiyle yaptığı çalışmada, dünyada ilk defa 3 boyutlu yazıcıda atıştırmalık tavuk eti ürünü üretti. Elvan Gökçe Bulut, ürünün literatürde ilk olduğunu söyledi.

Manavgat ilçesi Kızılağaç turizm bölgesindeki bir otelde Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği tarafından düzenlenen 5’inci Uluslararası Beyaz Et Kongresi’nde AÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans öğrencisi olan Elvan Gökçen Bulut tarafından ’Üç boyutlu yazıcı kullanılarak fonksiyonel tavuk eti üretimi’ çalışması, sunum olarak anlatıldı. 3 boyutlu yazıcıların değişik sektörlerde kullanılmaya başlanmasıyla gıda sektöründe de kullanıldığını, şeker ve çikolata ürünlerinin 3 boyutlu yazdırılabildiğini anlatan Elvan Gökçe Bulut, çalışmalarının amacını ve hedefleri hakkında şunları söyledi:

"Çalışmamızın amacı, kanatlı eti ürünlerinin yeni bir teknoloji kullanarak istenen form, lezzet, şekil ve boyutta gıdalar üretebilmek, 3 boyutlu gıda yazıcıları için besleyici değeri arttırılmış et tabanlı atıştırmalık yeni ürünler geliştirmek. Gıda baskısında kullanılan 3 boyutlu yazıcı için ideal baskı parametrelerini belirlemek, Türkiye’de 3 boyutlu yazıcıların gıda sektöründe kullanılmasına öncülük etmek. Ayrıca 3 boyutlu baskı teknolojisi yaşlılar, çiğneme ve yutma zorluğu yaşayan kişiler için daha yumuşak, içeriği hastanın ihtiyaçları doğrultusunda ayarlanmış ve görsel açıdan cazip kanatlı et ürünleri üretilebilmesi için iyi bir alternatif olarak düşünülebilir."

3 boyutlu yazıcılarda kullanılan hammaddelerin yazdırılamaz ve yazdırılabilir gıda maddeleri olarak ikiye ayrıldığını belirten Elvan Gökçe Bulut, "Doğal olarak yazdırılamayan gıda maddeleri olan et, sebze gibi gıdalara itopoloit madde ilavesi yapılarak bu gıdalar yazdırılabilir hale getirilmektedir. Pasta sosu, krem peynir, humus, patates püresi, makarna hamuru, şeker, çikolata gibi gıdalar doğal olarak yazdırılabilir, yapıları bozulmadan korunan gıdalardır" dedi.

3 boyutlu yazıcıda tavuk etinden atıştırmalık üretildi


'30 FARKLI BASKI DENEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Çalışmaya başlarken, 3 boyutlu yazıcıyla çiçek şeklinde yeni bir ürün ürettiklerini anlatan Elvan Gökçe Bulut, bunun için diğer malzemelerle birlikte tavuk göğüs ve but eti kullandıklarını, defalarca yaptıkları üretim aşamalarından sonra nihai ürüne ulaştıklarını kaydetti. Tavuk but eti, süt, tereyağı, buğday nişastasıyla birlikte yaptıkları en son denemede ürün baskısının çok rahat gerçekleştiğini aktaran Bulut, "En son denemede baskı eti rahatlıkla gerçekleştirilebilmiştir. Çiçek şekli verildi. 30 farklı baskı denemesi gerçekleştirildi. Ürüne ait görünüş, renk, doku, yumuşaklık ve lezzet gibi parametreler değerlendirildi. Yazdırılan ürünler, deneklere kişiye formlar doldurtulup, tadımları yaptırılarak gerçekleştirildi" diye konuştu.

'ATIŞTIRMALIK KANATLI ETİ ÜRÜNÜ GELİŞTİRİLMİŞTİR'

Yaptıkları çalışmayla 3 boyutlu yazıcı sistemleri kullanılarak, istenilen form, lezzet, şekil ve boyutta gıda üretiminin mümkün olabileceğini belirten Elvan Gökçe Bulut, "Yapılan çalışmayla endüstride de kullanılabilir olduğu düşünülen bir atıştırmalık kanatlı eti ürünü geliştirilmiştir. 3 boyutlu gıda yazıcı sistemlerini yakın gelecekte endüstride de görmek kaçınılmaz olacaktır" dedi.

'LİTERATÜRDE ÜRÜNÜMÜZ İLK'

Sunumun ardından soru cevap bölümünde izleyicilerin, '3 boyutlu yazıcılarla üretilen ürünlerin piyasadaki ürünlerle kıyaslamasının yapılıp yapılmadığı ve bu ürünlerle rekabet edip edemeyeceği' sorusu üzerine Elvan Gökçe Bulut, teknolojik yatırımların ilk başlarda maliyetlerinin çok yüksek olduğunu, ancak zaman içinde maliyetlerin düştüğünü, bu nedenle rekabet şansının çok yüksek olduğunu kaydetti. Bulut, "3 boyutlu baskı teknolojisi dünyada yeni bir teknoloji. Dünyada ilk olarak yazdırılan ürünler, genel olarak şeker ve çikolata ürünleri üzerine gerçekleştirildi. Şu anda piyasada daha doğrusu literatürde yazdırılmış tavuk eti ürünü değerlendirilmesi, herhangi bir fizik kimyasal mikrobiyolojik tavuk eti ürünü incelemesi yok. O nedenle literatürde ürünümüz ilk olacağı için diğer ürünlerle kıyaslama gerçekleştiremedik" dedi.

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