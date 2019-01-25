2018'de en çok künefe ve hamburger yedik
Akıllı telefon uygulamaları üzerinden yemek siparişi hizmeti veren bir site, 2018 yılında verilen siparişlerin raporunu açıkladı. Geçtiğimiz yılın en çok sipariş edilen tatlısı künefe iken en çok tercih edilen yemeklerin en başında ise hamburger geldi. Yılın çıkış yapan lezzeti tam 50 bin sipariş ile lokma, pazartesi gününün en fazla sipariş edilen ürünü ise kahve oldu.
Verilere göre, İstanbulluların en çok tercih ettiği tatlıların başında künefe yer aldı.
En çok tercih edilen yemeklerde ise hamburger ilk sırayı alırken, hamburgeri lahmacun ve Adana dürüm takip etti.
2018'in son 5 ayında ise geleneksel lezzetlerden lokma tekrar sahneye çıktı. Yemek uygulamasının teslim ettiği 50 bin adet lokma ile yılın en iyi çıkış yapan tatlısı oldu.
PAZARTESİLERİ BOL BOL KAHVE İÇTİK GECELERİ KÜNEFE YEDİK
Verilere göre yılın ikinci yarısında tam 60 bin fincan kahve içildi. Latte favori iken, filtre kahve ve Americano da ilk üçte yerini aldı.
İstanbullular Pazartesi sendromuyla baş etmek için ise en fazla kahve siparişi verdi.
Gece acıkanlar ya da tatlı bir kaçamak yapmak isteyenler ise en fazla künefe, sufle, lahmacun ve kebap istedi.
KADIKÖY, ÜSKÜDAR VE ŞİŞLİ ÜST SIRALARDA
Yemek uygulamasından verilen siparişlerin yüzde 62’si iOS’tan, yüzde 38’i ise Android kullanıcılarından geldi.
En fazla yemek siparişini veren ilçeler ise Kadıköy, Üsküdar ve Şişli oldu.
KÜNEFENİN EN GÜZEL HALİ MİNİ KÜNEFE
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