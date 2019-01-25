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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber: İHA Fotoğraf: Ingimage
25.01.2019 - 17:04, Son Güncelleme:

2018'de en çok künefe ve hamburger yedik

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2018'de en çok künefe ve hamburger yedik

Akıllı telefon uygulamaları üzerinden yemek siparişi hizmeti veren bir site, 2018 yılında verilen siparişlerin raporunu açıkladı. Geçtiğimiz yılın en çok sipariş edilen tatlısı künefe iken en çok tercih edilen yemeklerin en başında ise hamburger geldi. Yılın çıkış yapan lezzeti tam 50 bin sipariş ile lokma, pazartesi gününün en fazla sipariş edilen ürünü ise kahve oldu.

Verilere göre, İstanbulluların en çok tercih ettiği tatlıların başında künefe yer aldı.

En çok tercih edilen yemeklerde ise hamburger ilk sırayı alırken, hamburgeri lahmacun ve Adana dürüm takip etti.

2018'in son 5 ayında ise geleneksel lezzetlerden lokma tekrar sahneye çıktı. Yemek uygulamasının teslim ettiği 50 bin adet lokma ile yılın en iyi çıkış yapan tatlısı oldu.

PAZARTESİLERİ BOL BOL KAHVE İÇTİK GECELERİ KÜNEFE YEDİK

Verilere göre yılın ikinci yarısında tam 60 bin fincan kahve içildi. Latte favori iken, filtre kahve ve Americano da ilk üçte yerini aldı.

2018de en çok künefe ve hamburger yedik

İstanbullular Pazartesi sendromuyla baş etmek için ise en fazla kahve siparişi verdi.

Gece acıkanlar ya da tatlı bir kaçamak yapmak isteyenler ise en fazla künefe, sufle, lahmacun ve kebap istedi.

KADIKÖY, ÜSKÜDAR VE ŞİŞLİ ÜST SIRALARDA

Yemek uygulamasından verilen siparişlerin yüzde 62’si iOS’tan, yüzde 38’i ise Android kullanıcılarından geldi.

En fazla yemek siparişini veren ilçeler ise Kadıköy, Üsküdar ve Şişli oldu.

KÜNEFENİN EN GÜZEL HALİ MİNİ KÜNEFE

Mini Türk Mutfağı - Mini KünefeMini Türk Mutfağı’nın mini sofrasında bugün Mini Künefe var!
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