2017'de adından sıkça söz ettirecek ünlü mekanlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
06.03.2017 - 13:08, Son Güncelleme:

2017'de adından sıkça söz ettirecek ünlü mekanlar

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2017'de adından sıkça söz ettirecek ünlü mekanlar

Geçen yıl mekanlar açısından çok hareketli geçti. Bu hareketlilik 2017'de de devam edeceğe benziyor. Bu hem çok keyifli hem de çok popüler listeyi sakın kaçırmayın.

2016 yılında İstanbul'da birbirinden farklı konseptte pek çok mekan kapılarını açtı. Gerek lezzetli yemekleri gerekse harika ambiyansları ile bazı mekanlar gelecek vadettiklerini kısa sürede kanıtlamayı başardı. Özenli sunumları ve servis kaliteleri ile adlarından söz ettiren mekanlar pek çok müdavim kazandı. İşte 2016'da adından söz ettiren, 2017'de de çok popüler olacak o mekanlar:

1. Escale - Kanyon

Kanyon'daki yeni buluşma noktası olan Escale İtalyan ve Akdeniz mutfağı üzerine başarılı örnekler sunuyor. Öğle saatlerinde ve iş çıkışında hayli dolu olan mekan, pizza, makarna, ana yemek ve tatlı gibi seçenekler sunuyor. Geniş şarap seçkisine de sahip olan mekan yılın en gözde adreslerinden biri.

2017de adından sıkça söz ettirecek ünlü mekanlar

2. Mitte - Karaköy

Karaköy'ün klasikleşmiş mekanları arasına girmeyi başaran Mitte akşamüstü buluşmaları ve bar eğlencesi için en ideal sosyalleşme mekanlarından biri. Hoş ambiyansı ve leziz menüsünün yanında birbirinden değişik kokteyl tarifleri ve eğlenceli bir DJ performansı ile geceyi renklendirmek isteyenler için Mitte doğru adres.

3. Grey Food & Drink - Nişantaşı

Ünlü simaların uğrak yerlerinden biri olmayı başaran Grey, şık atmosferi ve kaliteli menüsü ile kısa sürede adından sıkça söz ettiren mekanlardan biri oldu. Nişantaşı'nın havalı atmosferine uyum sağlayan hizmet kalitesi ile Grey akşamüstü buluşmaları için ideal.

2017de adından sıkça söz ettirecek ünlü mekanlar

4. St. Regis Brasserie - Nişantaşı

Nişantaşı'nın en şık otellerinden birinde konumlanan St. Regis Brasserie, salatadan ızgara ve balık çeşitleri ve makarnalara kadar geniş ve seçkin tarifleri ile kısa sürede aranılan mekanlar arasına girmeyi başardı. Menüsünde sağlıklı tariflere de yer veren mekan son dönemlerin gözdesi.

5. The Galliard - Etiler

Fransız ve İtalyan ağırlıklı menüsü ile beğeni toplayan The Galliard, lüks yemek hizmeti veren restoranlar arasında bulunuyor. Kaz eti, kırmızı et, deniz ürünleri ve birbirinden leziz atıştırmalık seçeneklerinin sunulduğu mekan başbaşa bir gece geçirmek isteyenler için iyi bir seçenek.

2017de adından sıkça söz ettirecek ünlü mekanlar

6. Cecconi's - Beyoğlu

Soho House bünyesinde bulunan İtalyan restoranı olan Cecconi's, kömür ateşinde pişmiş atıştırmalıkları ve siyah trüf mantarlı pizzası ile ilgi çeken mekanlar arasına girmeyi başardı.

7. Rocca - Beşiktaş

Raffles İstanbul Zorlu Center Hotel bünyesinde yer alan Rocca, ambiyansı ve leziz yemekleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aynı kattaki terasında da hizmet veren Rocca Brasserie, enerjik ve rahat atmosferi, leziz imza yemekleri ile hizmet veriyor.

Gurme Restoranlar Haritası

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