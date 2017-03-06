2017'de adından sıkça söz ettirecek ünlü mekanlar
Geçen yıl mekanlar açısından çok hareketli geçti. Bu hareketlilik 2017'de de devam edeceğe benziyor. Bu hem çok keyifli hem de çok popüler listeyi sakın kaçırmayın.
2016 yılında İstanbul'da birbirinden farklı konseptte pek çok mekan kapılarını açtı. Gerek lezzetli yemekleri gerekse harika ambiyansları ile bazı mekanlar gelecek vadettiklerini kısa sürede kanıtlamayı başardı. Özenli sunumları ve servis kaliteleri ile adlarından söz ettiren mekanlar pek çok müdavim kazandı. İşte 2016'da adından söz ettiren, 2017'de de çok popüler olacak o mekanlar:
1. Escale - Kanyon
Kanyon'daki yeni buluşma noktası olan Escale İtalyan ve Akdeniz mutfağı üzerine başarılı örnekler sunuyor. Öğle saatlerinde ve iş çıkışında hayli dolu olan mekan, pizza, makarna, ana yemek ve tatlı gibi seçenekler sunuyor. Geniş şarap seçkisine de sahip olan mekan yılın en gözde adreslerinden biri.
2. Mitte - Karaköy
Karaköy'ün klasikleşmiş mekanları arasına girmeyi başaran Mitte akşamüstü buluşmaları ve bar eğlencesi için en ideal sosyalleşme mekanlarından biri. Hoş ambiyansı ve leziz menüsünün yanında birbirinden değişik kokteyl tarifleri ve eğlenceli bir DJ performansı ile geceyi renklendirmek isteyenler için Mitte doğru adres.
3. Grey Food & Drink - Nişantaşı
Ünlü simaların uğrak yerlerinden biri olmayı başaran Grey, şık atmosferi ve kaliteli menüsü ile kısa sürede adından sıkça söz ettiren mekanlardan biri oldu. Nişantaşı'nın havalı atmosferine uyum sağlayan hizmet kalitesi ile Grey akşamüstü buluşmaları için ideal.
4. St. Regis Brasserie - Nişantaşı
Nişantaşı'nın en şık otellerinden birinde konumlanan St. Regis Brasserie, salatadan ızgara ve balık çeşitleri ve makarnalara kadar geniş ve seçkin tarifleri ile kısa sürede aranılan mekanlar arasına girmeyi başardı. Menüsünde sağlıklı tariflere de yer veren mekan son dönemlerin gözdesi.
5. The Galliard - Etiler
Fransız ve İtalyan ağırlıklı menüsü ile beğeni toplayan The Galliard, lüks yemek hizmeti veren restoranlar arasında bulunuyor. Kaz eti, kırmızı et, deniz ürünleri ve birbirinden leziz atıştırmalık seçeneklerinin sunulduğu mekan başbaşa bir gece geçirmek isteyenler için iyi bir seçenek.
6. Cecconi's - Beyoğlu
Soho House bünyesinde bulunan İtalyan restoranı olan Cecconi's, kömür ateşinde pişmiş atıştırmalıkları ve siyah trüf mantarlı pizzası ile ilgi çeken mekanlar arasına girmeyi başardı.
7. Rocca - Beşiktaş
Raffles İstanbul Zorlu Center Hotel bünyesinde yer alan Rocca, ambiyansı ve leziz yemekleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aynı kattaki terasında da hizmet veren Rocca Brasserie, enerjik ve rahat atmosferi, leziz imza yemekleri ile hizmet veriyor.
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