2016 İstanbul yeme-içme trendleri

2016 yılında en yüksek puan alarak ipi göğüsleyen 5 restoran!

Sene boyunca Zomato kullanıcılarının en yüksek puanlarla değerlendirdiği ve yüzlerce yorum yazdığı, 2016 yılının en popüler restoranlarını halen denemediyseniz geç kalmış sayılmazsınız!

Bayramoğlu Döner:





Kavacık’ta hizmet veren ve haftanın her günü, her saat tıka basa dolu olan Bayramoğlu, İstanbul’un en iyi dönercilerinden biri. Mekandaki 4 ayrı döner tezgahı gün boyunca hiç durmadan çalışıyor. Geleneksel yöntemlerle hazırladıkları döneri müşterilerine sunan mekanı henüz denemediyseniz, iki kişilik ortalama 50 TL ödeyerek bu eşsiz lezzeti deneyimleyebilirsiniz.

Draft Gastro Pub:





Caddebostan’da yer alan ve hem geniş pub menüsüyle hem de dekorasyonuyla açıldığı günden bugüne en çok tercih edilenler arasında yer alan Draft, 2016 yılının en çok tercih edilenleri arasında ikinci sırada yer aldı. Hafta sonu arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmek için ideal bir adres olan Draft’ın iki kişilik ortalama hesap tutarı 100 TL.

Velvet Cafe:

Galata’da ufacık bir mekan olan Velvet, açıldığı günden bugüne hem dekorasyonu hem de sunduğu az ve öz lezzetlerle misafirlerinin gönlünü çalmayı başardı. Un helvasıyla meşhur mekan mekanda kahve ve kahvaltı seçenekleri de bulunuyor. Velvet’te vakit geçirmek ve birbirinden lezzetli yemeklerini denemek isterseniz iki kişilik ortalama 45 TL ödemeniz yeterli.

Pizano Pizzeria:





Ortaköy’de ufak bir dükkanda gerçek İtalyan pizzası sunan Pizano, senelerdir en sevilen restoran arasında ilk sıralarda yer alıyor. Türk damak tadını İtalyan pizzasıyla buluşturduğu kokoreçli pizza ile ününe ün katan restoranda iki kişilik yemeğin ortalama tutarı

Eleos Restaurant – Taksim





İstanbul’da meyhane denilince akla ilk gelen adreslerden olan Eleos Restaurant’ın Yeşilköy ve Taksim’de olmak üzere iki şubesi bulunuyor. Taksim şubesi en çok tercih edilen ve yüksek puan alanlar listemizde sene boyunca aldığı oylarla ilk beşin içerisinde yer alan mekanda, iki kişilik yemeğin ortalama tutarı 220 TL.

2016 Yılında En Çok Hangi Semtlere Gittik?

Taksim:

“Hafta sonu buluşalım”, “Akşam bir şeyler mi yapsak?” denilince akla gelen ilk semt olan Taksim, 2016 yılında da popülaritesini korumaya devam etti. Peki Taksim’de en çok hangi restoranlara gidildi?

Midpoint – Taksim: Yıllardır Taksim şubesiyle en çok tercih edilenler arasında yer alan Midpoint, 2016’da da ipi göğüsledi ve Taksim’in en çok tercih edileni oldu. İki kişilik ortalama tutar: 150 TL.

Re-Pub: Demirören AVM’nin en üst katında, İstiklal Palas Otel’in içerisinde yer alan mekan, senenin sonlarına doğru açılmasına rağmen Zomato kullanıcılarından aldığı yüksek puanlarla listenin ikinci sırasındaki yerini aldı. İki kişilik ortalama tutar: 150 TL.

Leb-i Derya: Muhteşem manzarasıyla en sevilenler arasında olan Leb-i Derya, sene boyunca deniz ürünü ve dünya mutfağı ağırlıklı menüsüyle konuklarını ağırladı ve Taksim’in en popülerleri arasındaki yerini aldı. İki kişilik ortalama tutar: 270 TL.

Kadıköy:

Anadolu yakası planlarının hemen hemen hepsine ev sahipliği yapan Kadıköy, İstanbulluların 2016 yılında en çok tercih ettiği semtler arasında ikinci oldu.

Dürümcü Emmi: Kadıköy’ün sembol restoranlarından biri haline gelen Dürümcü Emmi, 2016 yılında da bölgenin en çok tercih edilen mekanı olmayı başardı. Menüsünde; beyran çorbasından lahmacuna, kebap çeşitlerinden pidelere kadar pek çok yöresel lezzet bulunan Dürümcü Emmi’de yemek yemenin iki kişilik ortalama tutarı 70 TL.

Happy Moon’s: Dünya mutfağından örneklerin yer aldığı menüsü, doyurucu porsiyonları, renkli sunumları ve güler yüzlü hizmetiyle Happy Moon’s bu senenin Kadıköy’deki en popülerleri arasına girmeyi başardı. İki kişilik ortalama hesap tutarı: 100 TL.

Çiya Sofrası: Menüsünde Hatay yöresinin geleneksel ev yemeklerini bulunduran ve özellikle sıkma köftesiyle sevilen Çiya Sofrası da, 2016’da Kadıköy’ün en popüler restoranları arasında yer aldı. İki kişilik ortalama hesap tutarı: 70 TL.

Karaköy

Son 3 yılda sırasıyla açılan kafe ve restoranlarıyla İstanbulluların buluşma noktası haline gelen Karaköy, yükselişe devam ediyor. İşte 2016 yılında da Zomato kullanıcılarının en çok aradığı ve gittiği bölgeler arasında üçüncü sırada yer alan Karaköy’ün en popüler mekanları:

Karaköy Güllüoğlu: Karaköy şimdiki popülaritesini yakalamadan önce de Karaköy Güllüoğlu bölgenin en çok tercih edilenleri arasında yer alıyordu. 2016 yılında da yeni açılmış genç mekanları gerisinde bırakarak bölgenin en popüleri olmayı başardı. İki kişilik ortalama hesap tutarı: 40 TL.

Peninsula Teras Restaurant: Golden City Hotel’in terasında yer alan ve Haliç manzarasını ayaklar altına seren Peninsula Teras Restaurant, 2016 senesinde Zomato kullanıcılarından çok fazla oy alarak Karaköy'ün ikinci popüler restoranı oldu. İki kişilik ortalama hesap tutarı: 200 TL.

Baltazar: Yalnızca Karaköy’ün değil İstanbul’un en sevilen burgercileri arasında olan Baltazar, Karaköy’deki rüştünü tekrar ispatlayarak 2016 senesinde de Zomato kullanıcılarından yüksek puanlar aldı. Gurme burgerleri ve kendi üretimi olan sucuk ve sosis çeşitleriyle sevilen mekanda iki kişilik yemeğin ortalama tutarı 90 TL.

Beşiktaş:

Özellikle maç günlerdinde dolup taşan Beşiktaş, 2016 yılında da İstanbul’un en çok gidilen semtleri arasında yer almayı başardı. İşte karşınızda Beşiktaş’ın en popüler mekanları!





Valonia: Çikolata düşkünlerinin sık sık gittiği mekanlar arasında olan Valonia, kendine has tarzıyla sunduğu ıslak kekiyle sevilen mekanlar arasında ilk sırada yer aldı. İki kişilik ortalama hesap tutarı: 80 TL.

Karadeniz Döner: Artık çok sık rastlayamadığımız, geleneksel döner hazırlama tekniklerini senelerdir uygulayan Karadeniz Döner, nam-ı diğer Asım Usta belli ki 2016 yılında da fazlasıyla tercih edilmiş. Özellikle öğle saatlerinde önünde uzun kuyruklar oluşan mekanda iki kişilik yemeğin ortalama tutarı 50 TL.

Beer Hall: 2015 yılında açılmasına rağmen kısa süre içerisinde Beşiktaş’ın en popüler mekanlarından biri haline gelen Beer Hall; farklı konsepti, geniş içecek menüsü ve pub mutfağı atıştırmalıklarıyla 2016 yılının en popülerlerinden oldu. İki kişilik ortalama hesap tutarı 85 TL.

Nişantaşı:

Her zevke hitap eden restoranlara en sahipliği yapan Nişantaşı, belli ki yalnızca alışveriş tutkunlarının buluşma noktası olmamış. Peki 2016 yılının, yeme-içme tutkunları tarafından en çok ziyaret ettiği ve aradığı bölgeler arasında yer alan Niştantaşı’nın en popüler mekanları hangileri?

Virginia Angus: İstanbul’un en iyi gurme burgercileri arasında parmakla gösterilen Virginia Angus, geçtiğimiz senelerde açtığı Nişantaşı şubesiyle bölgenin en popülerleri arasında yer almış. Hamburgerleri ve kendi çiftliklerinden elde ettiği etlerle hazırlanan birbirinden lezzetli çeşitleriyle etseverlerin kalplerini fetheden mekanda iki kişilik ortalama hesap tutarı: 70 TL.

MOC: 3. nesil kahvecilerin İstanbul’daki ilk temsilcilerinden olan MOC; keyifli ortamı, lezzetli atıştırmalıkları ve tabii ki kahve çeşitleriyle 2016 yılında da en popülerler arasında yer almaya devam etti. İki kişilik ortalama hesap tutarı 60 TL.

Kırıntı: Güler yüzlü hizmeti, sunumları ve porsiyonlarıyla konuklarını mutlu eden Kırıntı, Nişantaşı bölgesinin 2016 yılındaki en popüler mekanlarından biri olmayı başardı. İki kişilik ortalama hesap tutarı 150 TL.

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.