“2 milyon gurme var, hepsi de annesinin dolmasının lezzetini arıyor”
Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği'nin düzenlediği Gastro Talks "Kanaat önderleri konuşuyor" programının ikinci konuğu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu. Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, Etkinlik Komite Başkanı Erdem İpekçi ve Türkiye’de gastronomi ve turizm alanından önemli temsilciler katıldı. Programda 2023 Gastronomi Stratejileri ve Türkiye'nin gastronomi alanında kalkınma planları konuşuldu.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, programda yaptığı konuşmada, gastronomi alanında Gaziantep’i dünya sahnesine taşıyan adımları, uluslararası alandaki gelişmeleri ve diğer şehirlerimizi de birer gastronomi ve turizm merkezi haline getirmek için yapılması gerekenleri anlattı.
Şahin, “Bir yandan çok zor bir iş yapıyoruz. Gaziantep’te 2 milyon gurme var, hepsi de annesinin dolmasının lezzetini arıyor” dedi.
Şahin, şöyle devam etti:
“Şehirlerin gücünü dünya ile yarışır hale getirmeliyiz. Türkiye’deki zenginlik başka hiçbir yerde yok. Bunu dünyaya çok iyi pazarlayıp satmalıyız. Sumak ve nar ekşisini uluslararası fuarlarda anlattık. Trump'ın aşçısı nar pekmezini, Kraliçe’nin pastacısı Antep fıstığını, sumak ekşisini kullanıyor ve çok beğeniliyor. Şu anda nar ekşisine ve sumak ekşisine çok fazla talep var. Küreselleşmemiz lazım. Dünya nereye gidiyor iyi yakalamak gerekiyor. Çok iyi bir tarihimiz var. Bunu çok iyi anlatmalıyız. Yemeklerimizi Zeugma’daki üç boyutlu Çingene Kızı mozaiğindeki dizaynlar eşliğinde sunuyoruz. Biraz sunuma dikkat ettik.
“Hala hak ettiğimiz nokta da değiliz. Kümeleşmemiz lazım. Eskiden şehirleri yarıştırıyorlardı ama artık bölgesel kalkınma için herkesin birbirine ihtiyacı var. Bölgesel kalkınma için bizim güç birliği yapmamız lazım. Birbirimizi tamamlamamız lazım. Artık bu yıl tohum bankası açacağız ve baharat kütüphanesi yapacağız.”
Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe de “Gastronomi köyü kuruyoruz. 100 dönüm arazi üzerinde Anadolu’nun yedi bölgesindeki zengin mutfak kültürümüzü ülkemize ziyarete gelen turistlere tanıtmak ve gastronomi turizmi programlarıyla ülkemize gelmelerini istiyoruz. TÜRSAB ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışıyoruz” diye konuştu.