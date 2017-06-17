16 milyon Amerikalının inandığı şeye inanamayacaksınız
“Kahverengi inekleri sağınca çikolatalı süt çıkar. Bu süt kutulara doldurulup marketlerde satılır.” Yeni bir araştırma, 16 milyonu aşkın Amerikalının buna ciddi ciddi inandığını ortaya koydu.
ABD Süt Ürünleri İnovasyon Merkezi’nin yaptığı son araştırma Amerikan medyasında tartışma yarattı.
ABD’nin 50 eyaletinde 1000 yetişkin üzerinde yapılan, halkın süt ürünleri konusunda neler bildiğini ve bunları nasıl kullandığını ölçmeye yarayan araştırmada birçok soru vardı.
Tartışma yaratan soru ise şu oldu: Çikolatalı süt nasıl üretilir? Ankete katılanların yüzde 48’i “Bilmiyorum” yanıtını verdi. Yüzde 45’i ise doğru yanıtı söyledi: “Süt, kakao ve şekerin karıştırılmasıyla elde edilir.”
ABD nüfusunun 16.4 milyonunu temsil eden yüzde 7’lik bir kitle ise, çikolatalı sütlerin kahverengi ineklerden sağıldığını öne sürdü.
Araştırmayı değerlendiren Washington Post yazarı Caitlin Dewey, bu oranın bu kadar yüksek olmasına şaşırmamak gerektiğini belirtti. Dewey, “Özellikle şehirlerde yaşayan birçok Amerikalı tarım konusunda tamamen cahil. Gıdaları sadece market raflarında gördüklerinden, eğer internette bu süreçleri araştırmıyorlarsa nasıl üretildiklerinden habersiz kalıyorlar” dedi.
Tartışma yaratan araştırma sonuçları sosyal medyada esprilere de neden oldu. En sık yapılan esprilerden biri: “Milkshake yapmak için de inekleri sallamak mı gerekiyor?”
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