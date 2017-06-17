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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.06.2017 - 11:50, Son Güncelleme:

16 milyon Amerikalının inandığı şeye inanamayacaksınız

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16 milyon Amerikalının inandığı şeye inanamayacaksınız

“Kahverengi inekleri sağınca çikolatalı süt çıkar. Bu süt kutulara doldurulup marketlerde satılır.” Yeni bir araştırma, 16 milyonu aşkın Amerikalının buna ciddi ciddi inandığını ortaya koydu.

ABD Süt Ürünleri İnovasyon Merkezi’nin yaptığı son araştırma Amerikan medyasında tartışma yarattı.

ABD’nin 50 eyaletinde 1000 yetişkin üzerinde yapılan, halkın süt ürünleri konusunda neler bildiğini ve bunları nasıl kullandığını ölçmeye yarayan araştırmada birçok soru vardı.

Tartışma yaratan soru ise şu oldu: Çikolatalı süt nasıl üretilir? Ankete katılanların yüzde 48’i “Bilmiyorum” yanıtını verdi. Yüzde 45’i ise doğru yanıtı söyledi: “Süt, kakao ve şekerin karıştırılmasıyla elde edilir.”

ABD nüfusunun 16.4 milyonunu temsil eden yüzde 7’lik bir kitle ise, çikolatalı sütlerin kahverengi ineklerden sağıldığını öne sürdü.

Araştırmayı değerlendiren Washington Post yazarı Caitlin Dewey, bu oranın bu kadar yüksek olmasına şaşırmamak gerektiğini belirtti. Dewey, “Özellikle şehirlerde yaşayan birçok Amerikalı tarım konusunda tamamen cahil. Gıdaları sadece market raflarında gördüklerinden, eğer internette bu süreçleri araştırmıyorlarsa nasıl üretildiklerinden habersiz kalıyorlar” dedi.

Tartışma yaratan araştırma sonuçları sosyal medyada esprilere de neden oldu. En sık yapılan esprilerden biri: “Milkshake yapmak için de inekleri sallamak mı gerekiyor?”

16 milyon Amerikalının inandığı şeye inanamayacaksınız

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