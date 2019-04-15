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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Ingimage
15.04.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

1 bardak, 1 fincan, 1 kaşık... Bunlar kaç grama denk geliyor, biliyor musunuz?

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1 bardak, 1 fincan, 1 kaşık... Bunlar kaç grama denk geliyor, biliyor musunuz?

Yemek özellikle de hamur işi yaparken daha lezzetli bir sonuç için tarifi eksiksiz uygulamak önemli. Özellikle de toz malzemeleri kullanırken, kullanacağınız malzemelerin ölçüsünü birebir uygulamadığınız takdirde yaptığınız yemeklerde dilediğiniz kıvamı ve lezzeti yakalamak pek mümkün olmuyor.

Bazen her ne kadar tarife uyduğunuzu sansanız da işler karışabiliyor ve dilediğiniz lezzete ulaşamıyorsunuz. Bunun sebebi tariflerde sık sık karşımıza çıkan 1 su bardağı, 1 çay bardağı, 1 kahve fincanı ve 1 çorba kaşığı gibi kalıplaşmış tarif ölçülerinin her ürün için aynı gram veya mililitreye denk gelmiyor olması. Peki hangi malzeme, hangi ölçü kabında kaç grama denk geliyor? Bir su bardağı toz şeker ve bir su bardağı pudra şekerinin arasında kaç gram fark var? Hangi ürünler, hangi ölçü kabında, kaç mililitreye denk geliyor? Bu soruların bütün cevapları ve malzemelere göre sıralanmış ölçü birimlerimiz hemen aşağıda… 

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YAĞ, SU, SÜT, YOĞURT, SALÇA

Sıvı yağın bir su bardağı 170 mililitreye, bir çay bardağı 85 mililitreye, bir kahve fincanı 70 mililitreye ve bir yemek kaşığı ise 10 mililitreye denk gelmektedir.

Erimiş tereyağı için ise bir su bardağı 180 grama, bir çay bardağı 80 grama, bir kahve fincanı 70 grama ve bir yemek kaşığı ise 10 grama denk gelmektedir.

Su ve sütün ölçüleri arasında bir fark yoktur. İkisi için de bir su bardağı 200 mililitreye, bir çay bardağı 75 mililitreye, bir kahve fincanı 65 mililitreye ve bir yemek kaşığı ölçüsü 8 mililitreye denk gelmektedir.

Yoğurt için bir su bardağı 245 grama, bir çay bardağı 98 grama, bir kahve fincanı 71 grama ve bir yemek kaşığı da 23 grama denk gelmektedir.

Salçanın bir su bardağı 225 grama, bir çay bardağı 100 grama, bir kahve fincanı 80 grama ve bir yemek kaşığı ölçüsü 18 grama eşittir.

ŞEKER, UN, NİŞASTA

Toz şekerin bir su bardağı 170 grama, bir çay bardağı 75 grama, bir kahve fincanı 65 grama ve bir yemek kaşığı ölçüsü de 10 grama denk gelmektedir.

Pudra şekerinin bir su bardağı 90 grama, bir çay bardağı 50 grama, bir kahve fincanı 30 grama ve bir yemek kaşığı ölçüsü 8 grama eşittir.

Unun bir su bardağı 100 grama, bir çay bardağı 45 grama, bir kahve fincanı 40 grama ve bir yemek kaşığı ölçüsü 8 grama denk gelmektedir.

Nişastanın bir su bardağı 128 grama, bir çay bardağı 51 grama, bir kahve fincanı 37 grama ve bir yemek kaşığı ise 8 grama denk gelmektedir.

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KAKAO, İRMİK, HİNDİSTAN CEVİZİ

Kakaonun bir su bardağı 112 grama, bir çay bardağı 45 grama, bir kahve fincanı 16 grama ve bir yemek kaşığı ölçüsü de 7 grama eşittir.

İrmiğin bir su bardağı 150 grama, bir çay bardağı 70 grama, bir kahve fincanı 55 grama ve bir yemek kaşığı ölçüsü 12 grama denk gelmektedir.

Hindistan cevizinin bir su bardağı 65 grama, bir çay bardağı ve kahve fincanı ölçüsü 25 grama, bir yemek kaşığı ölçüsü ise 6 grama eşittir.

TAHILLAR VE BAKLAGİLLER

Pirinç, bulgur ve arpa şehriye için bir su bardağı ölçüsü 150 grama, bir çay bardağı 70 grama, bir kahve fincanı 65 grama, bir yemek kaşığı ölçüsü ise 12 grama denk gelmektedir.

Mercimek için bir su bardağı ölçüsü 170 grama, bir çay bardağı 70 grama, bir kahve fincanı,75 grama ve bir yemek kaşığı ise 14 grama denk gelmektedir.

Fasulye için ise bir su bardağı 150 grama, bir çay bardağı 65 grama, bir kahve fincanı 60 grama ve bir yemek kaşığı ölçüsü de 12 grama denk gelmektedir.

Nohutun bir su bardağı 140 grama, bir çay bardağı 60 grama, bir kahve fincanı 65 grama ve bir yemek kaşığı için ölçüsü 14 grama eşittir.

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KURU YEMİŞLER

Dövülmüş fındık ve bademin bir su bardağı 110 grama, bir çay bardağı 50 grama, bir kahve fincanı 40 grama ve bir yemek kaşığı ölçüsü de 10 grama denk gelmektedir.

Tane tane ceviz içleri için ise bir su bardağı 80 grama, bir çay bardağı 40 grama bir kahve fincanı 25 grama ve bir yemek kaşığı ise 10 grama denk gelmektedir.

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