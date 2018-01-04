Leyla Ilıcalı kimdir, kaç yaşında?

O Ses Türkiye yılbaşı programının tekrarı bu akşam yayınlanacak. Geçtiğimiz hafta yayınlanan programda Leyla Ilıcalı'nın performansı dikkat çekmişti. Özellikle Acun Ilıcalı’nın kızı Leyla Ilıcalı’nın arkadaşlarıyla birlikte söylediği şarkı büyük beğeni kazanmıştı.. Leyla Ilıcalı ve arkadaşları Athena grubuna ait "Arsız Gönül" şarkısını seslendirdi.. O ses Türkiye jüri koltuğunda oturan aynı zamanda Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un ağzı bu performans karşısında ise ağzı açık kaldı. Leyla ve arkadaşları eğlenceli performanslarıyla jüri üyelerinden olumlu not alırken izleyiciler tarafından Leyla Ilıcalı’nın yaşı merak konusu oldu. Acun Ilıcalı’nın ikinci evliliği Zeynep Ilıcalı’dan olan kızı Leyla Ilıcalı, 2004 yılında doğdu.

LEYLA ILICALI KİMDİR?

Televizyon dünyasının önemli isimlerinden Acun Ilıcalı’nın kızı Leyla Ilıcalı 2004 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi Zeynep Yılmaz’dır. Acun Ilıcalının ikinci eşi olan Zeynep Yılmaz’ın bir de Yasemin isminde bir kızı vardır. Leyla Ilıcalı 2004, Yasemin Ilıcalı ise 2007 doğumludur. 2016 yılında babası Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz anlaşmalı olarak boşanmışlardır.

Seneler önce Yeteneksizsiniz yarışmasınada katılan Leyla ve Yasemin kardeşlerden bu kez Leyla Ilıcalı 2018 Yılbaşı Özel programında yer almaktadır. Baba tarafından aslen Erzurum’ludur.