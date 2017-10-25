Leyla Alaton: Her şey şekil değiştiriyor, ilerinin mesleklerini bilmiyoruz bile

Ersa Mobilya’nın sponsorluğunda hazırlanan “Ofis Dışında” programının altıncı bölümü bugün Hürriyet TV'de yayınlandı. BinYaprak, Olmadık Projeler ve ve PwC Türkiye’nin katkılarıyla 12 farklı sektörden değerli ismi, Hürriyet TV izleyicileriyle buluşturan programın bugünkü konuğu Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton oldu.

Çekimleri Ersa Mobilya’nın Altunizade’deki showroom binasında gerçekleştirilen, sunuculuğunu PwC Program Koordinatörü Duygu Merzifonluoğlu’nun yaptığı “Ofis Dışında” programının altıncı bölümünde Alaton; 'Türkiye'de medikal sektörün ufku çok geniş. Çünkü henüz çalışmalar yapılmamış. İnsan ömrü uzuyor. Ne yapıyor sağlık sektörü, mümkün olduğu kadar bu yaşamı uzatıyor. Sağlık sektörü gittikçe daha çok önem kazanıyor.' açıklamasında bulundu.

'BU İHRACATI YAPAMAZSAN O BALODA DANS EDEMEZSİN'

Alaton sektörün gelişmesi için devlet desteğine ihtiyaç duyulduğunun altını çizerken; 'Amerikan şirketleri pazarları çok güzel domine etmiş vaziyetteler. Bizi de üstün kaliteli gittikçe fiyatı düşen bir sektör olduğundan bu rekabetçi ortamda bizi kendilerine bağımlı kılmışlar.' ifadesinde bulundu.

Alaton konuşmasının devamında; 'Global olduk bile biz. 70 ülkede ürünümüz satılıyor. Şirketin dili İngilizce mesela. Bu çok sofistike bir alan. Çalışanların da, muhataplarının da dünyanın da... Zaten bu ihracatı yapmazsan o baloda dans edemezsin.' dedi.

'KOŞARAK GİDİYORSAN İŞE KALİTELİ HAYATIN VARDIR'

Alaton; 'Her şey şekil değiştiriyor. İlerinin mesleklerini bilmiyoruz bile. Hayat sürprizlerle dolu. İş satış kanallarında dijital dünyanın çok büyük etkisi olacağını düşünüyorum.' dedi. Öğrencilere tavsiyede bulunan Alaton; 'Lisan önemli. İngilizce yeterli değil bir Rusça, Çince çok önemli. Lisan lisan lisan çok önemli. Yazın çalışma, staj yapma... Ne istediğini bilmek de zor bir şey. Her gününü vereceğin işi çok sevmek lazım. Hayatın kalitesi bu. Koşarak gidiyorsan işe kaliteli bir hayatın var.' açıklamasını yaptı.

Bilişimden medyaya, sağlıktan gayrimenkule geniş bir sektör yelpazesinde iş dünyasının bugünü ve geleceğinin; teknolojik yenilikler, çalışma mekanlarının değişimi ve iletişim gibi çok kapsamlı konular üzerinden ele alındığı “Ofis Dışında” programı, sektöründe 60 yıllık uzmanlık ve deneyime sahip Ersa Mobilya’nın sponsorluğunda, her Çarşamba saat 10.00'da Hürriyet TV’de.