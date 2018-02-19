Letonya ekonomisinde büyük deprem

ECB, kara para aklama iddialarının ardından mali pozisyonu kötüleşen Letonya'nın ABLV bankasına "moratoryum" uygulanarak piyasalardaki bütün işlemlerinin geçici olarak durdurulduğu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde ABD Hazine Bakanlığı, Letonya'nın en büyük bankalarından ABLV'ye Kuzey Kore'nin mali işlemlerine yardımcı olduğu gerekçesiyle yaptırım uygulanmasını talep etmişti.

Haftasonu, Letonya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Ilmars Rimsevics, ülkesindeki yolsuzlukla mücadele

bürosu KNAB tarafından gözaltına alınmıştı.

Rimsevics'in gözaltına alınmasının ardından Letonya Başbakanı Maris Kucinskis, sosyal medya hesabından, merkez bankasının bütün görevlerini yerine getirmeye devam edeceğini belirterek, bu durumun Letonya finansal sistemini "tehdit etmediğini" açıkladı.

Bu aşamada hükümetin yolsuzlukla mücadele ajansı çalışmalarına güven duyduğuna dikkat çeken Kucinskis, kuruma herhangi bir müdahalede bulunulmayacağını bildirdi.

BAKANLAR KURULU TOPLANIYOR

Başbakan Kucinskis, durumu değerlendirmek üzere, bugün Bakanlar Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdığını bildirdi.

Letonya Maliye Bakanı Dana Reizniece-Ozola da ülkenin itibarını korumak için Rimsevics'in derhal istifa etmesi gerektiğini açıkladı. Letonya Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi Üyesi Rimsevics'in gözaltına alınma nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2001 yılından beri Letonya Merkez Bankası Başkanı olan Rimsevis, ülkenin 2014 yılında avro para birimine geçmesinin ardından ECB Yönetim Konseyi üyeliğini görevini de yerine getiriyordu.

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